В Москве эвакуировали машину с собакой прямо от отдела ГИБДД

В Cети появилось видео эвакуации легкового автомобиля с собакой внутри. Автор видео пытается вразумить работников «Московского паркинга», объясняя им, что собака может умереть, но служащие его не слушают и увозят автомобиль.
Машина принадлежит пожилому водителю, который в момент эвакуации менял свои водительские права на новые в находящемся рядом отделении ГИБДД. Увидев, что его автомобиль забирают, он выбежал из здания, но машину ему не вернули, так как все документы водителя находились «в окошке» у инспектора.
Примечательно, что из всех неправильно припаркованных автомобилей работники «Московского паркинга» выбрали самый потрепанный, да еще и с животным внутри.
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Фото, видео: YouTube
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