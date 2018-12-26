Как растет спрос на такси в новогодний период? Исследование

Выяснилось, что на новогодние праздники жители России почти в 3 раза чаще пользуются услугами такси, максимума показатель достигает в ночь с 31 декабря на 1 января.

Аналитики определили это, проанализировав количество скачиваний приложения для заказа такси в декабре 2017 года: оно превысило средние показатели по году и достигло максимума в ночь с 31 декабря на 1 января.

Так, по данным сервиса «Максим», в 2017 году в предновогоднюю неделю приложение установили в 2 раза больше людей, чем в последнюю неделю ноября. Пик пришелся на Новый год. Доля скачиваний 31 декабря и 1 января составила по 5% от общего числа установок за месяц, что на 2% выше суточной доли скачиваний в другие месяцы. В абсолютных цифрах разница в 2,7 раза.

Не снижается интерес к приложению и в новогодние каникулы. На период с 1 по 8 января 2018 года приходилось 33,2% от общего числа скачиваний за месяц. Таким образом, треть пользователей, установивших приложение «Максим» в январе, сделали это всего за несколько праздничных дней.

Любопытно, что приложение для заказа такси люди скачивают чаще всего в новогодние праздники, и это связано не только с высоким спросом на услугу. Приложение скачивали даже те, кто обычно заказывал машину по номеру телефона. Таким образом люди пытались избежать разговоров по телефону на шумной вечеринке и уехать быстрее, ускорив поиск водителя.

Российское авторское общество пыталось обязать таксистов выплачивать «авторские» за прослушивание в машине музыкальных композиций. Но суд встал на сторону таксистов, посчитав, что салон автомобиля нельзя считать публичным местом.

В этом месяце Госдума рассмотрела в первом чтении закон о такси: документ предусматривает ужесточение требований не только к извозчикам, но и к агрегаторам.



Фото: такси «Максим»