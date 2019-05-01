Большой тест летних шин для кроссоверов. Результаты удивляют

Шины для кроссоверов отличаются от легковых не только специфическими размерами и повышенной грузоподъемностью. Они имеют более крепкий каркас, усиленные плечи и боковины. Такие покрышки производители маркируют надписью SUV или 4×4 либо объединяют в специальные модельные линейки с оригинальными именами.
Так было. Ныне все больше шинных компаний оставляют исполнение 4×4 или SUV только для тяжелых рамных внедорожников. Для паркетников, большинство из которых на нашем рынке переднеприводные и редко съезжают с хороших дорог, предлагают легковые шины. Для теста мы собрали представителей всех сословий.
Личный состав
Среди одиннадцати протестированных моделей девять созданы, в основном, для асфальта. Из них две, не имея «кроссоверных» знаков отличия, представлены «легковыми» именами. Это немолодой, но заслуженный «немец» Continental ContiPremiumContact 5, изготовленный во Франции, и моложавый «тайванец» Maxxis Premitra HP5, сваренный в Китае.
Еще четверо испытуемых отмечены клеймом SUV в названии, что говорит о кроссоверном (усиленном) исполнении. Среди них — сделанные в России финские Nokian Hakka Blue 2 SUV и Nordman S SUV, а также представители Азии — Toyo Proxes CF2 SUV из Страны восходящего солнца и произведенные в Индонезии GT Radial Savero SUV.
Остальные соперники — специальные модели для кроссоверов и внедорожников с оригинальными именами. Это выпущенные в Румынии шины Pirelli Scorpion Verde с итальянскими корнями и самым нескромным ценником — 7050 рублей за покрышку, «японец» тайского происхождения Dunlop Grandtrek PT3, а также чистокровный «кореец» Kumho Crugen HP91.
Чтобы показать различия между шинами повышенной проходимости и шоссейными, мы включили в тест две модели с маркировкой A/T (All Terrain). Это Bridgestone Dueler A/T 001 — изготовленный в Таиланде новичок с агрессивным протектором и японской родословной, а также пожилая отечественная шина Viatti Bosco A/T с самой привлекательной ценой — 3945 рублей. Рисунок ее протектора больше похож на асфальтовый, чем на универсальный.
Компания подобралась интересная и разнообразная — цена наиболее дорогих шин почти вдвое выше цены бюджетных.
Поле боя
«Мобилизовать» всех участников и доставить их на сборный пункт — полигон АВТОВАЗа, расположенный в окрестностях Тольятти, - удалось к концу лета 2018 года. Температура воздуха во время шинных баталий колебалась в пределах от 18 до 30 градусов.
На должность автомобиля-носителя назначили популярный Renault Duster. Использовали только переднеприводный режим 2WD. Это позволяет точнее сравнить шины, поскольку полный привод размывает различия между соперниками. Да и к жизни так ближе, поскольку покупатели недорогих кроссоверов часто выбирают моноприводные версии.
Марш-бросок
Начинаем с 10‑километрового прогревочного круга по скоростной дороге полигона, где оцениваем автомобиль на высокой скорости — насколько четко он держит прямую, как быстро исполняет команды водителя при подруливаниях, мягком маневрировании и объезде препятствия.
В этом упражнении высшие оценки заслужили шины Nokian, Nordman и Pirelli — на них Duster ведет себя лучшим образом. Хуже всех проявили себя шины GT Radial: полное отсутствие информативности и нечеткие реакции на повороты руля при плавном маневрировании. Примечательно, что в схватке c асфальтовыми шинами универсальные не стали аутсайдерами.
Наш многолетний опыт в замерах экономичности подсказывает: чем хуже аэродинамика автомобиля, тем меньше сопротивление качению влияет на расход топлива. В случае с Дастером разница между лучшими и худшими результатами замеров как при городской скорости (60 км/ч), так и при загородной (90 км/ч) минимальна — не превышает 0,2 литра.
На покрышках Dunlop и Toyo наш Duster показал самый скромный аппетит — на 100 километров хода он израсходовал 5,9 литра при 60 км/ч и 7,3 литра при 90 км/ч. Шины Nokian, оказавшиеся самыми расточительными, в обоих режимах потребовали стакан добавки. Шины повышенной проходимости Bridgestone и Viatti вновь удержались в общем строю.
А зори здесь тихие…
На служебных дорогах полигона, где присутствуют неровности и дефекты асфальта почти всех видов, оцениваем влияние шин на внутренний шум и плавность хода Дастера, в том числе на разбитой дороге.
Самыми тихими оказались GT Radial, Nokian и Toyo. А наиболее шумные — Kumho и Pirelli. Они собрали букет претензий: повышенный шум качения, озвучивание дорожных неровностей и шероховатого асфальта.Как ни странно, покрышки категории All Terrain вновь выступили на равных с шоссейными, не уступив им ни в акустическом комфорте, ни в плавности хода. Лучше всех от дефектов дорожного полотна ограждают водителя Continental, Dunlop и Toyo, значительно смягчая толчки и вибрации. Жестче всех, сотрясая машину на крупных и средних неровностях, а также зудя на швах и трещинах, катились Pirelli — они наименее комфортные.
Отъявленные проходимцы
Завершая марш-бросок, испытатель сворачивает на грунтовку. На 12‑процентном подъеме он оценивает работу шин на рыхлой поверхности. Это не тест на проходимость, хотя процедура испытаний схожая — оценить эффективность тяги с буксованием и без него, внезапность проворачивания колес и уверенность при маневрировании. Результаты этого теста не идут в итоговый зачет, а приводятся как дополнительная информация для тех, кто вынужден кратковременно съезжать с асфальта, например, на проселок, ведущий к даче.
Намного увереннее остальных на грунтовке ведут себя покрышки с маркировкой A/T — Bridgestone и Viatti. На «бридже» Duster прет как танк. Viatti тянут менее напористо, но всё равно хорошо. А самые робкие — Pirelli. Тронуться на них с пробуксовкой не получается. Водитель вынужден сосредоточиться на тонких «манипуляциях» педалью сцепления в момент троганья, дабы не провернуть колёса. На таких шинах с твердой поверхности лучше не съезжать.
Стой! Раз-два
Надёжное торможение — залог безопасности. Поэтому ровно половина из 1000 баллов (максимум того, что может в тесте заработать шина) приходится на результаты замеров тормозного пути. На мокром асфальте самый короткий тормозной путь — у шин Pirelli: 25,3 метра. Всего одну десятую метра уступили Continental и Kumho. Худший результат, 32,6 метра, показал Bridgestone; он проиграл лидеру 7,3 метра, а это полтора корпуса автомобиля.
Continental сумел отыграться на сухом асфальте, показав лучшее торможение — 38,9 метра. А Bridgestone так и остался аутсайдером; отставание от кратчайшего тормозного пути составило аж 10,7 метра — почти два с половиной корпуса!
В торможении проявились слабые стороны шин повышенной проходимости. Их агрессивный протектор слишком «рыхлый» для асфальта, а размер пятна контакта меньший, потому-то тормозные свойства и скромные.
Обходные маневры
Приступаем к наиболее сложному как для шин, так и для испытателей упражнению — к переставке, которая имитирует объезд внезапно возникшего на дороге препятствия: на дистанции всего 12 метров нужно сменить полосу движения.
На мокрой дороге в авангард выдвинулись Pirelli, показавшие самую высокую скорость — 65,9 км/ч. В арьергарде расположился Dunlop с результатом 60,6 км/ч.
Pirelli и Nokian, получив одинаково высокие оценки, продемонстрировали свою готовность к экстремальным маневрам. А наименее приспособленными к ним оказались Bridgestone, Dunlop и Maxxis, усложнившие управление Дастером.
Все трое получили схожие замечания: замедленные реакции на поворот баранки, которую при резком перестроении приходится вращать на большие углы, и снос передней оси в начальной фазе маневра. При этом у Дастера на Данлопе ярко выраженная недостаточная поворачиваемость остается в ходе всего маневра, а Bridgestone и Maxxis во втором коридоре заставляют его мести хвостом. Сухой асфальт преподнес сюрприз: на передний план выдвинулись шины Toyo с «проходной» скоростью 66,3 км/ч. Вплотную к ним следуют GT Radial и Nokian, уступившие лишь одну десятую километра в час.В замыкающие на сей раз угодил Bridgestone, его результат — 63,8 км/ч. Посуху значения «проходной» скорости легли на удивление кучно — разброс составляет менее 4 %. Предполагаем, что конструктивные особенности Дастера (в первую очередь длинноходная подвеска) не позволили сильным участникам по-настоящему раскрыться.
На сухом покрытии Pirelli и Nokian подтвердили свои высокие оценки за управляемость. А закрепившийся в отстающих «бридж» и присоединившийся к нему Continental заставили испытателей попотеть — обутый в них Duster досаждал задержками в реакциях и большими углами поворота руля при маневрировании, а также заносом во втором коридоре.
Строевой смотр
Подведем итоги. В отличники выбились шесть шин: их результаты настолько близки, что в нашем рейтинге образовалось три двойных мéста.
Завершает наш смотр «вседорожный» Bridgestone Dueler A/T 001 — одиннадцатое место (791 балл). Проявив слабость в асфальтовой битве, он успешно продемонстрировал важное качество шин категории All Terrain — отменную проходимость. Слабые стóроны — невысокое сцепление на асфальте и сложная управляемость при экстремальном маневрировании — были вполне предсказуемы. А вот приемлемый уровень комфорта и умеренный расход топлива стали приятной неожиданностью.
«Шоссейный» Dunlop Grandtrek PT3 набрал 834 балла, его место — в группе посредственных шин. Экономичная и комфортная, со скромным сцеплением и неоднозначной управляемостью, эта модель подойдет лишь аккуратным водителям.
Занявший девятое место «универсал» Viatti Bosco A/T (854 балла) замыкает группу хорошистов. Эти шины, показавшие уверенную проходимость и удовлетворительные характеристики на асфальте, могут понравиться дачникам и жителям пригородов, частенько съезжающим на грунтовку.
|
|
11 место
|
10 место
|
9 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
791
|
834
|
854
|
Марка, модель
|
Bridgestone Dueler A/T 001
|
Dunlop Grandtrek PT3
|
Viatti Bosco A/T V-237
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
6435
|
4960
|
3945
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
22 (-)
|
2 (+)
|
29 (+)
|
Страна изготовления
|
Таиланд
|
Таиланд
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
102S
|
98H
|
98H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
300
|
420
|
н.д.
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
8,6
|
8,2
|
7,4
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
59
|
61
|
68
|
Масса шины, кг
|
13,2
|
11,9
|
11,2
|
ПЛЮСЫ
|
Умеренный расход топлива; неплохая комфортность; высокая проходимость
|
Высокая экономичность; отличная плавность хода; не шумят
|
Достаточно комфортны; самая привлекательная цена
|
МИНУСЫ
|
Низкое сцепление на асфальте; сложная управляемость при резких маневрах
|
Слабые сцепные свойства; сложная управляемость на мокром покрытии
|
Сцепление с дорогой ниже среднего; нечеткое следование курсу
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
На восьмой позиции обосновались шины GT Radial Savero SUV с результатом 877 баллов. Они отличились низким уровнем шума и неплохо проявили себя почти во всех упражнениях. Лишь при оценке курсовой устойчивости и корректировки направления движения на высокой скорости GT Radial огорчил наших экспертов. Такие шины больше подойдут для езды в городских условиях.
Лучший из хорошистов — Nordman S SUV, заслуживший 894 балла и занявший седьмую позицию. Он хорошо сбалансирован — не удивит и не разочарует, порадует четкой курсовой устойчивостью и высокой комфортностью, особенно в дальних поездках.
|
|
8 место
|
7 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
877
|
894
|
Марка, модель
|
GT Radial Savero SUV
|
Nordman S SUV
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
4160
|
4985
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
24 (+)
|
4 (+)
|
Страна изготовления
|
Индонезия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98H
|
98H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
380
|
500
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
7,8
|
7,5
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
63
|
66
|
Масса шины, кг
|
11,2
|
10,8
|
ПЛЮСЫ
|
Высокая скорость выполнения переставки на сухом асфальте; тихие
|
Отличная курсовая устойчивость; хорошая плавность хода; низкий уровень шума
|
МИНУСЫ
|
Посредственная курсовая устойчивость при движении на высокой скорости
|
Существенных недостатков не выявлено
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
|
|
5–6 место
|
5–6 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
903
|
903
|
Марка, модель
|
Toyo Proxes CF2 SUV
|
Maxxis Premitra HP5
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
4790
|
4305
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
9 (+)
|
21 (+)
|
Страна изготовления
|
Япония
|
Китай
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98H
|
98V
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
400
|
340
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
7,9
|
7,6
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
58
|
63
|
Масса шины, кг
|
11,7
|
9,9
|
ПЛЮСЫ
|
Очень экономичные; самые комфортные; понятная управляемость
|
Надежное сцепление с дорогой
|
МИНУСЫ
|
Недостаточно высокие сцепные свойства
|
Посредственная управляемость; легкие претензии к курсовой устойчивости и комфорту
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.
|
|
3–4 место
|
3–4 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
912
|
912
|
Марка, модель
|
Kumho Crugen HP91
|
Continental ContiPremiumContact 5
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
4375
|
6155
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
19 (+)
|
15 (-)
|
Страна изготовления
|
Корея
|
Франция
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98H
|
98H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
420
|
280
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
7,9
|
7,3
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
60
|
61
|
Масса шины, кг
|
11,2
|
9,6
|
ПЛЮСЫ
|
Высокие сцепные свойства; понятная управляемость на мокром асфальте
|
Великолепное сцепление с дорогой; отличная плавность хода
|
МИНУСЫ
|
Замечания в адрес курсовой устойчивости; повышенный уровень внутреннего шума
|
Посредственная управляемость, легкие замечания к курсовой устойчивости и шуму
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.На объединенное первое-второе место с результатом 934 балла взошла пара участников, продемонстрировавших высокое сцепление и безупречное поведение. Это шины Nokian Hakka Blue 2 SUV и Pirelli Scorpion Verde. Первые очень комфортны и подойдут для любых дорог. Вторые шумноваты и жестковаты, потому для них предпочтительнее асфальтовое покрытие хорошего качества.
|
|
1–2 место
|
1–2 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
934
|
934
|
Марка, модель
|
Pirelli Scorpion Verde
|
Nokian Hakka Blue 2 SUV
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
7050
|
5685
|
Экономия (+)* / переплата (-)*, %
|
25 (-)
|
8 (-)
|
Страна изготовления
|
Румыния
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98V
|
102V
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
400
|
500
|
Глубина рисунка по ширине, мм
|
7,8
|
7,8
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
58
|
61
|
Масса шины, кг
|
10,8
|
11,2
|
ПЛЮСЫ
|
Превосходные сцепные свойства; отменная управляемость
|
Надежное сцепление; отличная управляемость; высокая комфортность
|
МИНУСЫ
|
Невысокий уровень комфорта
|
Повышенный расход топлива при 90 км/ч
* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены.Представленные в тесте «универсальные» модели лишь немного уступают шоссейным на сухом асфальте — в сцепных свойствах и поведении при экстремальном маневрировании, компенсируя это отставание выигрышем в проходимости. В остальных упражнениях — паритет.
Денежное довольствие
Следующая группа — с незначительным отклонением от справедливой цены (в пределах плюс-минус 10 %). С одной стороны, это Toyo Proxes CF2 SUV (9 %), Nordman S SUV (4 %) и Dunlop Grandtrek PT3 (2 %), позволяющие слегка выгадать при покупке. С другой — Nokian Hakka Blue 2 SUV, за которую придется переплатить совсем немного (8 %).Третья группа включает в себя явно переоцененные продукты. В нее входят Pirelli Scorpion Verde (25 %), Bridgestone Dueler A/T 001 (22 %) и Continental ContiPremiumContact 5 (15 %). Bridgestone отчасти можно оправдать тем, что он принял неравный бой на асфальте, а его недюжинные способности на грунтовке не учитываются в итоговых баллах. А вот ценник Pirelli на четверть выше справедливого — обескураживает. Ведь ближайший соперник предлагает такой же уровень потребительских качеств, но за меньшие деньги.
Вместе с авторами в шинных баталиях принимали участие вольноопределяющиеся: Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ.
Выражаем признательность производителям шин, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинской компании Шинторг за техническую поддержку.
Благодарим компанию Renault, предоставившую тестовый автомобиль.
- Правильное хранение шин значительно продлевает срок их службы!
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