Большой тест летних шин для кроссоверов. Результаты удивляют

Эксперты «За рулем» протестировали 11 комплектов летних шин размерностью 215/65 R16 для компактных кроссоверов. Асфальтовые шины сравнили не только между собой, но и с покрышками с маркировкой A/T (All Terrain). Компания подобралась интересная и разнообразная, разброс цен — от 3945 до 7050 рублей за штуку. Думаете, и результаты предсказуемые? Как бы не так!

Материалы по теме Какие шины годятся для кроссоверов?

Шины для кроссоверов отличаются от легковых не только специфическими размерами и повышенной грузоподъемностью. Они имеют более крепкий каркас, усиленные плечи и боковины. Такие покрышки производители маркируют надписью SUV или 4×4 либо объединяют в специальные модельные линейки с оригинальными именами.

Так было. Ныне все больше шинных компаний оставляют исполнение 4×4 или SUV только для тяжелых рамных внедорожников. Для паркетников, большинство из которых на нашем рынке переднеприводные и редко съезжают с хороших дорог, предлагают легковые шины. Для теста мы собрали представителей всех сословий.

Личный состав

Среди одиннадцати протестированных моделей девять созданы, в основном, для асфальта. Из них две, не имея «кроссоверных» знаков отличия, представлены «легковыми» именами. Это немолодой, но заслуженный «немец» Continental ContiPremiumContact 5, изготовленный во Франции, и моложавый «тайванец» Maxxis Premitra HP5, сваренный в Китае.

Еще четверо испытуемых отмечены клеймом SUV в названии, что говорит о кроссоверном (усиленном) исполнении. Среди них — сделанные в России финские Nokian Hakka Blue 2 SUV и Nordman S SUV, а также представители Азии — Toyo Proxes CF2 SUV из Страны восходящего солнца и произведенные в Индонезии GT Radial Savero SUV.

Остальные соперники — специальные модели для кроссоверов и внедорожников с оригинальными именами. Это выпущенные в Румынии шины Pirelli Scorpion Verde с итальянскими корнями и самым нескромным ценником — 7050 рублей за покрышку, «японец» тайского происхождения Dunlop Grandtrek PT3, а также чистокровный «кореец» Kumho Crugen HP91.

Чтобы показать различия между шинами повышенной проходимости и шоссейными, мы включили в тест две модели с маркировкой A/T (All Terrain). Это Bridgestone Dueler A/T 001 — изготовленный в Таиланде новичок с агрессивным протектором и японской родо­словной, а также пожилая отечественная шина Viatti Bosco A/T с самой привлекательной ценой — 3945 рублей. Рисунок ее протектора больше похож на асфальтовый, чем на универсальный.

Компания подобралась интересная и разнообразная — цена наиболее дорогих шин почти вдвое выше цены бюджетных.

Поле боя

«Мобилизовать» всех участников и доставить их на сборный пункт — полигон АВТОВАЗа, расположенный в окрестностях Тольятти, - удалось к концу лета 2018 года. Температура воздуха во время шинных баталий колебалась в пределах от 18 до 30 градусов.

На должность автомобиля-носителя назначили популярный Renault Duster. Использовали только переднеприводный режим 2WD. Это позволяет точнее сравнить шины, поскольку полный привод размывает различия между соперниками. Да и к жизни так ближе, поскольку покупатели недорогих кроссоверов часто выбирают моноприводные версии.

Марш-бросок

Начинаем с 10‑километрового прогревочного круга по скоростной дороге полигона, где оцениваем автомобиль на высокой скорости — насколько четко он держит прямую, как быстро исполняет команды водителя при подруливаниях, мягком маневрировании и объезде препятствия.

Материалы по теме Тест шин «За рулем» — измеряем тормозной путь в жару и в холод В этом упражнении высшие оценки заслужили шины Nokian, Nordman и Pirelli — на них Duster ведет себя лучшим образом. Хуже всех проявили себя шины GT Radial: полное отсутствие информативности и нечеткие реакции на повороты руля при плавном маневрировании. Примечательно, что в схватке c асфальтовыми шинами универсальные не стали аутсайдерами. Наш многолетний опыт в замерах экономичности подсказывает: чем хуже аэродинамика автомобиля, тем меньше сопротивление качению влияет на расход топлива. В случае с Дастером разница между лучшими и худшими результатами замеров как при городской скорости (60 км/ч), так и при загородной (90 км/ч) минимальна — не превышает 0,2 литра. На покрышках Dunlop и Toyo наш Duster показал самый скромный аппетит — на 100 километров хода он израсходовал 5,9 литра при 60 км/ч и 7,3 литра при 90 км/ч. Шины Nokian, оказавшиеся самыми расточительными, в обоих режимах потребовали стакан добавки. Шины повышенной проходимости Bridgestone и Viatti вновь удержались в общем строю.

А зори здесь тихие… На служебных дорогах полигона, где присутствуют неровности и дефекты асфальта почти всех видов, оцениваем влияние шин на внутренний шум и плавность хода Дастера, в том числе на разбитой дороге. Самыми тихими оказались GT Radial, Nokian и Toyo. А наиболее шумные — Kumho и Pirelli. Они собрали букет претензий: повышенный шум качения, озвучивание дорожных неровностей и шероховатого асфальта. Как ни странно, покрышки категории All Terrain вновь выступили на равных с шоссейными, не уступив им ни в акустическом комфорте, ни в плавности хода. Лучше всех от дефектов дорожного полотна ограждают водителя Continental, Dunlop и Toyo, значительно смягчая толчки и вибрации. Жестче всех, сотрясая машину на крупных и средних неровностях, а также зудя на швах и трещинах, катились Pirelli — они наименее комфортные. Как ни странно,Лучше всех от дефектов дорожного полотна ограждают водителя Continental, Dunlop и Toyo, значительно смягчая толчки и вибрации. Жестче всех, сотрясая машину на крупных и средних неровностях, а также зудя на швах и трещинах, катились Pirelli — они наименее комфортные.

Отъявленные проходимцы Завершая марш-бросок, испытатель сворачивает на грунтовку. На 12‑процентном подъеме он оценивает работу шин на рыхлой поверхности. Это не тест на проходимость, хотя процедура испытаний схожая — оценить эффективность тяги с буксованием и без него, внезапность проворачивания колес и уверенность при маневрировании. Результаты этого теста не идут в итоговый зачет, а приводятся как дополнительная информация для тех, кто вынужден кратковременно съезжать с асфальта, например, на проселок, ведущий к даче. Намного увереннее остальных на грунтовке ведут себя покрышки с маркировкой A/T — Bridgestone и Viatti. На «бридже» Duster прет как танк. Viatti тянут менее напористо, но всё равно хорошо. А самые робкие — Pirelli. Тронуться на них с пробуксовкой не получается. Водитель вынужден сосредоточиться на тонких «манипуляциях» педалью сцепления в момент троганья, дабы не провернуть колёса. На таких шинах с твердой поверхности лучше не съезжать. Стой! Раз-два Материалы по теме Тормозим на широких шинах — результат вас удивит Надёжное торможение — залог безо­пасности. Поэтому ровно половина из 1000 баллов (максимум того, что может в тесте заработать шина) приходится на результаты замеров тормозного пути. На мокром асфальте самый короткий тормозной путь — у шин Pirelli: 25,3 метра. Всего одну десятую метра уступили Continental и Kumho. Худший результат, 32,6 метра, показал Bridgestone; он проиграл лидеру 7,3 метра, а это полтора ­корпуса автомобиля. Continental сумел отыграться на сухом асфальте, показав лучшее торможение — 38,9 метра. А Bridgestone так и остался аутсайдером; отставание от кратчайшего тормозного пути составило аж 10,7 метра — почти два с половиной ­корпуса! В торможении проявились слабые стороны шин повышенной проходимости. Их агрессивный протектор слишком «рыхлый» для асфальта, а размер пятна контакта меньший, потому-то тормозные свойства и скромные.

Обходные маневры Приступаем к наиболее сложному как для шин, так и для испытателей упражнению — к переставке, которая имитирует объезд внезапно возникшего на дороге препятствия: на дистанции всего 12 метров нужно сменить полосу движения. Материалы по теме Переходим на лето: часто задаваемые вопросы На мокрой дороге в авангард выдвинулись Pirelli, показавшие самую высокую скорость — 65,9 км/ч. В арьергарде расположился Dunlop с результатом 60,6 км/ч. Pirelli и Nokian, получив одинаково высокие оценки, продемонстрировали свою готовность к экстремальным маневрам. А наименее приспособленными к ним ­оказались Bridgestone, Dunlop и Maxxis, усложнившие управление Дастером. Все трое получили схожие замечания: замедленные реакции на поворот баранки, которую при резком перестроении приходится вращать на большие углы, и снос передней оси в начальной фазе маневра. При этом у Дастера на Данлопе ярко выраженная недостаточная поворачиваемость остается в ходе всего маневра, а Bridgestone и Maxxis во втором коридоре заставляют его мести хвостом. Сухой асфальт преподнес сюрприз: на передний план выдвинулись шины Toyo с «проходной» скоростью 66,3 км/ч. Вплотную к ним следуют GT Radial и Nokian, уступившие лишь одну десятую километра в час. В замыкающие на сей раз угодил Bridgestone, его результат — 63,8 км/ч. Посуху значения «проходной» скорости легли на удивление кучно — разброс составляет менее 4 %. Предполагаем, что конструктивные особенности Дастера (в первую очередь длинноходная подвеска) не позволили сильным участникам по-настоящему раскрыться. В замыкающие на сей раз угодил Bridgestone, его результат — 63,8 км/ч. На сухом покрытии Pirelli и Nokian подтвердили свои высокие оценки за управляемость. А закрепившийся в отстающих «бридж» и присоединившийся к нему Continental заставили испытателей попотеть — обутый в них Duster досаждал задержками в реакциях и большими углами поворота руля при маневрировании, а также заносом во втором коридоре.

Строевой смотр Подведем итоги. В отличники выбились шесть шин: их результаты настолько близки, что в нашем рейтинге образовалось три двойных мéста. Завершает наш смотр «вседорожный» Bridgestone Dueler A/T 001 — одиннадцатое место (791 балл). Проявив слабость в асфальтовой битве, он успешно продемонстрировал важное качество шин категории All Terrain — отменную проходимость. Слабые стóроны — невысокое сцепление на асфальте и сложная управляемость при экстремальном маневрировании — были вполне предсказуемы. А вот приемлемый уровень комфорта и умеренный расход топлива стали приятной неожиданностью. «Шоссейный» Dunlop Grandtrek PT3 набрал 834 балла, его место — в группе посредственных шин. Экономичная и комфортная, со скромным сцеплением и неоднозначной управляемостью, эта модель подойдет лишь аккуратным водителям. Занявший девятое место «универсал» Viatti Bosco A/T (854 балла) замыкает группу хорошистов. Эти шины, показавшие уверенную проходимость и удовлетворительные характеристики на асфальте, могут понравиться дачникам и жителям пригородов, частенько съезжающим на грунтовку. 11 место 10 место 9 место Сумма баллов, набранных в тесте 791 834 854 Марка, модель Bridgestone Dueler A/T 001 Dunlop Grandtrek PT3 Viatti Bosco A/T V-237 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 6435 4960 3945 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 22 (-) 2 (+) 29 (+) Страна изготовления Таиланд Таиланд Россия Индекс нагрузки и скорости 102S 98H 98H Индекс износостойкости (Treadwear) 300 420 н.д. Глубина рисунка по ширине, мм 8,6 8,2 7,4 Твердость резины по Шору, ед. 59 61 68 Масса шины, кг 13,2 11,9 11,2 ПЛЮСЫ Умеренный расход топлива; неплохая комфортность; высокая проходимость Высокая экономичность; отличная плавность хода; не шумят Достаточно комфортны; самая привлекательная цена МИНУСЫ Низкое сцепление на асфальте; сложная управляемость при резких маневрах Слабые сцепные свойства; сложная управляемость на мокром ­покрытии Сцепление с дорогой ниже среднего; нечеткое следование курсу * Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены. На восьмой позиции обосновались шины GT Radial Savero SUV с результатом 877 баллов. Они отличились низким уровнем шума и неплохо проявили себя почти во всех упражнениях. Лишь при оценке курсовой устойчивости и корректировки направления движения на высокой скорости GT Radial огорчил наших экспертов. Такие шины больше подойдут для езды в городских условиях. Лучший из хорошистов — Nordman S SUV, заслуживший 894 балла и занявший седьмую позицию. Он хорошо сбалансирован — не удивит и не разочарует, порадует четкой курсовой устойчивостью и высокой комфортностью, особенно в дальних поездках. 8 место 7 место Сумма баллов, набранных в тесте 877 894 Марка, модель GT Radial Savero SUV Nordman S SUV Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4160 4985 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 24 (+) 4 (+) Страна изготовления Индонезия Россия Индекс нагрузки и скорости 98H 98H Индекс износостойкости (Treadwear) 380 500 Глубина рисунка по ширине, мм 7,8 7,5 Твердость резины по Шору, ед. 63 66 Масса шины, кг 11,2 10,8 ПЛЮСЫ Высокая скорость выполнения переставки на сухом асфальте; тихие Отличная курсовая устойчивость; хорошая плавность хода; низкий уровень шума МИНУСЫ Посредственная курсовая устойчивость при движении на высокой скорости Существенных недостатков не выявлено * Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены. На пятом и шестом местах, получив по 903 балла, расположилась третья пара — Maxxis Premitra HP5 и Toyo Proxes CF2 SUV. Шины Maxxis — это высокие сцепные свойства и привлекательная цена. Однако резких перестроений на них лучше избегать. Toyo — самые комфортные и экономичные, обеспечат понятную управляемость и понравятся на любых дорогах. Лишь скромные сцепные свойства не позволили дотянуться до лидеров. 5–6 место 5–6 место Сумма баллов, набранных в тесте 903 903 Марка, модель Toyo Proxes CF2 SUV Maxxis Premitra HP5 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4790 4305 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 9 (+) 21 (+) Страна изготовления Япония Китай Индекс нагрузки и скорости 98H 98V Индекс износостойкости (Treadwear) 400 340 Глубина рисунка по ширине, мм 7,9 7,6 Твердость резины по Шору, ед. 58 63 Масса шины, кг 11,7 9,9 ПЛЮСЫ Очень экономичные; самые комфортные; понятная управля­емость Надежное сцепление с дорогой МИНУСЫ Недостаточно ­высокие сцепные свойства Посредственная управляемость; легкие претензии к курсовой устойчивости и комфорту * Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены. Следующий дуэт составляют Continental ContiPremiumContact 5 и Kumho Crugen HP91, которые заработали 912 итоговых баллов и разделили третье и четвертое местá. В послужном списке этих шин отмечены высокие сцепные свойства. Комфортные шины Continental придутся по нраву автолюбителям с размеренным стилем вождения, так как имеют огрехи в управляемости при экстремальном маневрировании на сухой дороге. Kumho подойдет водителям любого уровня, разве что любителям дальних путешествий могут не понравиться повышенный шум и посредственная курсовая устойчивость. 3–4 место 3–4 место Сумма баллов, набранных в тесте 912 912 Марка, модель Kumho Crugen HP91 Continental ContiPremiumContact 5 Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4375 6155 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 19 (+) 15 (-) Страна изготовления Корея Франция Индекс нагрузки и скорости 98H 98H Индекс износостойкости (Treadwear) 420 280 Глубина рисунка по ширине, мм 7,9 7,3 Твердость резины по Шору, ед. 60 61 Масса шины, кг 11,2 9,6 ПЛЮСЫ Высокие сцепные свойства; понятная управляемость на мокром асфальте Великолепное сцепление с дорогой; отличная плавность хода МИНУСЫ Замечания в адрес курсовой устойчивости; повышенный уровень внутреннего шума Посредственная управляемость, легкие замечания к курсовой устойчивости и шуму

* Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены. На объединенное первое-второе место с результатом 934 балла взошла пара участников, продемонстрировавших высокое сцепление и безупречное поведение. Это шины Nokian Hakka Blue 2 SUV и Pirelli Scorpion Verde. Первые очень комфортны и подойдут для любых дорог. Вторые шумноваты и жестковаты, потому для них предпочтительнее асфальтовое покрытие хорошего качества. 1–2 место 1–2 место Сумма баллов, набранных в тесте 934 934 Марка, модель Pirelli Scorpion Verde Nokian Hakka Blue 2 SUV Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 7050 5685 Экономия (+)* / переплата (-)*, % 25 (-) 8 (-) Страна изготовления Румыния Россия Индекс нагрузки и скорости 98V 102V Индекс износостойкости (Treadwear) 400 500 Глубина рисунка по ширине, мм 7,8 7,8 Твердость резины по Шору, ед. 58 61 Масса шины, кг 10,8 11,2 ПЛЮСЫ Превосходные сцепные свойства; отменная управляемость Надежное сцепление; отличная управля­емость; высокая ­комфортность МИНУСЫ Невысокий уровень комфорта Повышенный расход топлива при 90 км/ч Это шины. Первые очень комфортны и подойдут для любых дорог. Вторые шумноваты и жестковаты, потому для них предпочтительнее асфальтовое покрытие хорошего качества. * Разность между справедливой ценой и средней ценой шин конкретной модели, выраженная в процентах относительно средней цены. Представленные в тесте «универсальные» модели лишь немного уступают шоссейным на сухом асфальте — в сцепных свойствах и поведении при экстремальном маневрировании, компенсируя это отставание выигрышем в проходимости. В остальных упражнениях — паритет.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 11–1 места.

Денежное довольствие Теперь разберемся, какие шины бьют по карману, а какие помогают сэкономить. Для этого сравним среднюю цену каждой модели со справедливой, определенной по В остальных упражнениях — паритет.Теперь разберемся, какие шины бьют по карману, а какие помогают сэкономить. Для этого сравним среднюю цену каждой модели со справедливой, определенной по нашей новой методике

наиболее выгодные. Это шины, чья реальная цена на 15 % и более ниже справедливой. Самая выгодная — Viatti Bosco A/T (29 %), затем — GT Radial Savero SUV (24 %), далее — Maxxis Premitra HP5 (21 %) и Kumho Crugen HP91 (19 %). Полученные результаты подталкивают к тому, чтобы разделить участников на три группы. Первая — Следующая группа — с незначительным отклонением от справедливой цены (в пределах плюс-минус 10 %). С одной стороны, это Toyo Proxes CF2 SUV (9 %), Nordman S SUV (4 %) и Dunlop Grandtrek PT3 (2 %), позволяющие слегка выгадать при покупке. С другой — Nokian Hakka Blue 2 SUV, за которую придется переплатить совсем немного (8 %). Третья группа включает в себя явно переоцененные продукты. В нее входят Pirelli Scorpion Verde (25 %), Bridgestone Dueler A/T 001 (22 %) и Continental ContiPremiumContact 5 (15 %). Bridgestone отчасти можно оправдать тем, что он принял неравный бой на асфальте, а его недюжинные способности на грунтовке не учитываются в итоговых баллах. А вот ценник Pirelli на четверть выше справедливого — обескураживает. Ведь ближайший соперник предлагает такой же уровень потребительских качеств, но за меньшие деньги. Третья группа включает в себяBridgestone отчасти можно оправдать тем, что он принял неравный бой на асфальте, а его недюжинные способности на грунтовке не учитываются в итоговых баллах. А вот ценник Pirelli на четверть выше справедливого — обескураживает. Ведь ближайший соперник предлагает такой же уровень потребительских качеств, но за меньшие деньги. Вместе с авторами в шинных баталиях принимали участие вольноопределяющиеся: Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ и Валерий ПАВЛОВ. Выражаем признательность производителям шин, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинской компании Шинторг за техническую поддержку. Благодарим компанию Renault, предоставившую тестовый автомобиль. Большой тест летних шин для кроссоверов. Результаты удивляют