7 главных принципов выбора летних шин

Лучшие по параметрам — не наш случай, лучшие — это те, которые подходят для вас. Часто, как ни странно, это совершенно разные шины.

Все новые автомобили продаются на летних шинах, и очень мало кто сразу после покупки машины меняет их на другие. Поэтому, вероятнее всего, шины вашего автомобиля износились — раз уж вы задумались о покупке новых. И, скорее всего, вы будете сравнивать новые шины со своими прежними. А вот это очень важный момент, хотя о нем мало кто задумывается.

Совет 1. Размер

Допустимые для вашего автомобиля размеры шин указаны в инструкции по эксплуатации. Но проще посмотреть табличку, приклеенную в проеме водительской двери или на крышке лючка бензобака, где указаны и размеры шин, и давление в них при разной нагрузке.

На фото информационная табличка Лады Ларгус.

У большинства автомобилей на таких табличках указано несколько допустимых диаметров шин. Выбор за вами, но готовы ли вы поменять вместе с шинами и диски? Если диски останутся прежними, то у большинства автомобилей можно немного, на +/- 5%, менять высоту профиля и на +/- 10 мм ширину. Это является внесением изменений в конструкцию транспортного средства и, по-хорошему, должно быть узаконено, что сопровождается записью в ПТС и СТС. Но, как правило, на столь небольшие изменения никто внимания не обращает. Безопаснее всего придерживаться допущенных заводом-изготовителем автомобиля размерностей.

Совет 2. Широкие и узкие, низкие и высокие, SUV и нет

Широкие шины обеспечивают большее пятно контакта, лучшую устойчивость, разгон и торможение. Узкие шины стабильнее ведут себя в асфальтовой колее. Чем больше высота профиля шины, тем она прочнее. Чем меньше высота профиля, тем больше риск повреждения боковины.

В одной и той же размерности порой можно встретить как обычную легковую шину, так и предназначенную для кроссоверов. Часто в обозначение таких шин входит аббревиатура SUV. Еще бывают шины повышенной грузоподъемности — XL. Такие шины прочнее, тяжелее и более износоустойчивы.

Если у вас обычный седан или хэтчбек, то шины SUV или XL обеспечат достаточный запас прочности при езде по плохим дорогам. И, наоборот, имея кроссовер, который ездит исключительно по хорошим дорогам, можно сэкономить, установив легковые шины. При подборе важно, чтобы сумма величин разрешенных нагрузок на пару шин превосходила массу, приходящуюся на более нагруженную ось. Нагрузка по осям приводится в табличке с VIN-номером и расположена под капотом либо в проеме двери.

На более нагруженную заднюю ось Renault Duster приходится не более 1020 кг. Соответственно, можно выбрать шины, каждая из которых выдерживает 510 кг. Получим, согласно таблице, индекс нагрузки не меньше 85. Лучше взять с некоторым запасом. Я считаю, оптимальным будет диапазон 90–93.

Индексы грузоподъемности (ИГ) шин для легковых автомобилей

Совет 3. Цена и качество

По соотношению цены и качества все шины можно поделить на три группы: брендовые, второй эшелон — зачастую принадлежат ведущим компаниям, но чуть проще и дешевле, и, наконец, продукция заводов, только пытающихся завоевать рынок. К первым безоговорочно относятся шины классических, известнейших производителей. К примеру, хорошо известный во всем мире Continental. Вторые — это часто суббренды, некогда самостоятельные марки, попавшие под крыло шинных гигантов. К примеру, Gislaved, принадлежащий ныне той же компании Continental. К третьим можно отнести китайских и часть отечественных производителей, шины которых все больше подтягиваются по качеству ко второй группе. Если бюджет покупки определен, то и сориентироваться среди этих трех групп проще. Рекомендую «золотую середину» — суббренды топовых производителей шин: их продукция не сильно уступает по характеристикам покрышкам именитых брендов и стоит при этом относительно недорого.

Совет 4. Рисунок протектора

Всего для легковых машин существует три типа рисунков протектора: симметричный, направленный и асимметричный. Первый чаще встречается на самых доступных по цене шинах небольшого размера. Для такого типа характерны относительно высокий уровень шума и средние сцепные свойства. Зато такие шины можно как угодно переставлять на автомобиле, с тем чтобы все четыре покрышки изнашивались равномерно. Также их можно переставлять на диске другой стороной.

Направленный рисунок протектора лучше отводит воду из пятна контакта и в большинстве случаев чуть тише при езде, чем шины с симметричным рисунком. Но самые тихие и обеспечивающие превосходную управляемость — это шины с асимметричным рисунком протектора. У таких покрышек все зоны протектора работают с максимально возможной эффективностью в различных режимах движения.

Я всегда рекомендую избегать шин с направленным рисунком протектора. Причина банальна: дороги у нас в стране не всегда хорошие — повредить одно или сразу два колеса очень легко. Отремонтированную шину лучше установить на заднюю ось — так безопаснее. Ненаправленные или асимметричные шины при этом можно переставлять на автомобиле произвольно, независимо от стороны установки, а вот направленные привязаны к одному борту машины.

Совет 5. Нагрузка и скорость

Индексы нагрузки и скорости должны превышать возможности вашего автомобиля. Но излишний запас по этим параметрам сделает шину жесткой и тяжелой, что плохо скажется на комфорте и расходе топлива.

Чем легче шина, тем лучше. Технологии Energy Saver присутствуют в некоторых дорогих шинах и действительно обеспечивают экономию топлива. А при выборе обычных шин отдавайте предпочтение более легким, они также снизят расход топлива.

Индекс нагрузки и скорости. Слишком большой запас по этим параметрам дОрог и не нужен.

Совет 6. Советы соседа

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Не обращайте внимания на рекламные заявления производителей. Каждый кулик хвалит свое болото. Нет смысла слушать советчиков — соседей по гаражу или коллег на работе. Вы услышите мнение одного человека о достоинствах и недостатках шин его размера на его автомобиле. Нельзя судить целиком о бренде, если вам или еще кому-то не понравилась конкретная модель шин. Ведь фирма выпускает линейку шин, в которой могут быть разные модели. Каждая модель шин сильна в одних дисциплинах и похуже в других.

Прислушиваться можно лишь к рассказам о ходимости и прочности интересующей модели шин. Такие отзывы более-менее объективны.

Помните, что чем дороже шины, тем выше от них ожидания. Если дорогая покрышка хоть чуть не оправдала надежды — сразу «отстой». А дешевые шины народ чаще называет приемлемыми. Для каждого автовладельца в шинном мире своя точка отсчета: кто поездил на шинах именитого бренда, вряд ли одобрит малоизвестный китайский бренд.

И еще: обзоры шин в интернете не всегда дают верную картину, но рейтингам нашего издания, которые мы публикуем после всеобъемлющих тестов, доверять можно. Первым делом смотрите в итоговых таблицах тот параметр, который вас интересует больше всего.

Совет 7. Место покупки

На рынке, в специализированном магазине, в супермаркете или интернет-магазине с доставкой — выбор большой. Но везде нюансы. На рынке велика вероятность купить дефектные шины, которые неправильно хранились. Супермаркеты порой предлагают шины по очень низким ценам, и, если шины не провалялись на складе много лет, можно брать. Но выбор производителей и размеров сильно ограничен. Шансов, что вы найдете нужную модель и размер, не так много.

На шине всегда присутствует дата изготовления. Первые две цифры — порядковый номер недели года, а вторые две — год.

Интернет-магазины удобны, но привезут вам «кота в мешке». Дату производства, а то и страну, где изготовили шины, вы увидите только в момент доставки. Не понравится — можно отказаться. Жаль только времени, потерянного на ожидание доставки. Кроме того, многие интернет-магазины шин работают только по предоплате.

Специализированные магазины хороши тем, что перед покупкой товар можно осмотреть, а в случае покупки еще и бесплатно или со скидкой переобуть свою машину. Это, пожалуй, самый безопасный и удобный вариант покупки.

Универсальный совет

Не ездите на старых и изношенных шинах. Вовремя установленные новые покрышки могут уберечь вас от крупных неприятностей, сэкономив в итоге много больше, чем стоит комплект новых шин.

7 главных принципов выбора летних шин Лучшие по параметрам — не наш случай, лучшие — это те, которые подходят для вас. Часто, как ни странно, это совершенно разные шины. 7 главных принципов выбора летних шин