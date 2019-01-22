Средние шины отстают на 10 лет от топовых. Мнение эксперта
Что в итоге брать — подешевле или подороже? Чтобы ответить на вопрос, нужно сравнивать характеристики производителя и результаты испытаний.
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— Удивляют люди, которые покупают самые дорогие зимние шины. Ведь средний ценовой сегмент при «гражданской езде» практически не отличается от премиума.
— Люди, которые «берут самое дорогое», тоже удивляются поступкам тех, кто покупает шины подешевле.
Снег и лед — очень коварные покрытия. При разных погодных условиях лед может иметь коэффициент сцепления от 0,1 до 0,01: разница — десятикратная!
А «середнячки» сегодня имеют те характеристики, которыми «топы» хвалились примерно десять лет назад. За этот срок уважающие себя компании успевают выпустить по две новые модели. Поэтому я не согласен, что можно нормально ездить на любых шинах. Совет? Внимательно изучайте наши сравнительные шинные тесты.
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- Когда менять изношенные шины? Спецтест — по этой ссылке.
Фото: Depositphotos
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