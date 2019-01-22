Средние шины отстают на 10 лет от топовых. Мнение эксперта

Как дома в тапочках: вот что должно быть в комфортном авто

Kia Soul — пример автомобиля из разряда «сел и поехал». Оказывается, так можно. Поначалу это даже немного скучно, но если разобраться со штатной мультимедийкой, настроение тут же улучшится.