Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — журнал За рулем

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»

А вы знаете, что при покупке шоссейных шин 215/65 R16 для кроссоверов можно сэкономить втрое? Вопрос — нужно ли. Мы испытали девять моделей на любой кошелек и знаем ответ.

Продолжение. Начало см. тут.

Участники

Материалы по теме
Летние шины для кроссоверов 2022: супертест «За рулем»

  • Viatti Bosco H/T V‑238 (Россия, 5300 руб.* за шт.)
  • Tigar Summer SUV (Сербия, 6700 руб.)
  • Cordiant Comfort 2 SUV (Россия, 6800 руб.)
  • Nordman S2 SUV (Россия, 7200 руб.)
  • Goodyear EfficientGrip 2 SUV (Словения, 7800 руб.)
  • Yokohama Geolandar CV G058 (Таиланд, 7800 руб.)
  • Hankook Ventus Prime 3 K‑125 (Венгрия, 8200 руб.)
  • Nokian Hakka Blue 3 SUV (Финляндия, 8300 руб.)
  • Continental PremiumContact 6 (Германия, 14 600 руб.)


*Здесь и далее цены приведены по состоянию на середину февраля 2022 г.

Бесшумно и плавно


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Летние шины 2022 — большой тест «За рулем»

На тарированных неровностях, выдерживая строго одинаковые скорости, мы оценили шум и плавность хода шин. В целом все проявили себя достойно.


Самыми тихими оказались Hakka Blue3 SUV и PremiumContact 6. Немного громче остальных дефекты асфальта и его шероховатость озвучивали Tigar и Viatti. Но даже их уровень акустического комфорта вполне приемлем.


Безупречно плавным ходом отличились Cordiant, Goodyear, Hankook и Yokohama. Относительно жесткими оказались шины Viatti, но и они передают на кузов Тигуана толчки от дорожных неровностей весьма умеренно.


Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Шины для кроссоверов испытывали параллельно с 12 комплектами легковых покрышек 205/55 R16.
Шины для кроссоверов испытывали параллельно с 12 комплектами легковых покрышек 205/55 R16.

Стенд-ап

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А что с экономичностью? Ответы дал барабанный лабораторный стенд, на котором мы определили коэффициенты сопротивления качению при скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ООН.


Лучше всех катится Goodyear, а хуже — Cordiant, показавший на четверть большее сопротивление. В пересчете на расход топлива в реальной жизни (10 процентов сопротивления эквивалентны 2–3 процентам аппетита компактного кроссовера), Cordiant будет просить на ощутимые пол-литра бензина больше на 100 км пути.



Подводим итоги


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Результаты участников этого теста, словно баян, растянулись, как никогда. Между первым и последним зияет пропасть шириной в 160 итоговых баллов или более 20 процентов! Видимо, неспроста есть разница и в ценах — но ее мы по традиции оценим объективно, рассчитав по фирменной методике «За рулем» справедливые ценники для каждой шины и ее уровня потребительских свойств. Несмотря на то, что с момента подготовки материала цены резко скакнули вверх, их соотношение между моделями вряд ли сильно изменится.


Все три шины с мелко изрезанным, а потому более подвижным протектором, ухудшающим зацеп и реакции на сухом асфальте, оказались в самом конце нашего рейтинга. Остается надеяться, что они проявят свои преимущества на грунтовке.


Tigar Summer SUV с итоговым результатом в 772 балла считаем полным провалом. Самые слабые сцепные свойства, проблемная управляемость… В противовес предлагается лишь экономичность, близкая к среднему значению и приличный уровень комфорта. Хотя на фоне общей беспомощности это вряд ли поможет. К тому же цена завышена почти на треть. Хорошо хоть не в три раза…


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Viatti Bosco H/T V‑238 набрал 807 итоговых баллов и занял скромное восьмое место. Прилично управляется, но при этом не силен в зацепе, не балует комфортом и не жалует лужи в повороте. Если вспомнить прошлогодний тест кроссоверных шин размера 235/60 R18, то минус три места (при том же победителе — Continental). Звание самых доступных из рассмотренных покрышек позволит выгадать около 20% от «справедливой» цены — но на дороге на многое не рассчитывайте.


Yokohama Geolandar CV G058 занимает седьмую позицию. Слабоват в сцепных свойствах. Однако прилично сопротивляется всплыванию в лужах на дуге поворота, экономичен и вполне комфортен. Предлагается почти на 20% дороже «справедливой» цены.

9 место

8 место

7 место

Сумма баллов, набранных в тесте

772

807

808

Марка, модель

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Tigar Summer SUV
Tigar Summer SUV

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Viatti Bosco H/T V-238
Viatti Bosco H/T V-238

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Yokohama Geolandar CV G058
Yokohama Geolandar CV G058

Страна изготовления

Сербия

Россия

Таиланд

Индекс нагрузки и скорости

102V

98H

98H

Индекс износостойкости (Treadwear)

700

н/д

740

Глубина рисунка протектора, мм

9,1–8,8

8,0–7,6

6,8–8,1

Твердость резины по Шору, ед.

66

70

66

Масса шины, кг

11,5

11,4

10,6

ПЛЮСЫ

Средняя экономичность. Приличная плавность хода.

Стабильная управляемость на сухом и мокром. Средние тормоза на мокром.

Самые мягкие.

МИНУСЫ

Худшие сцепные свойства. Проблемная управляемость.

Худшее сопротивление поперечному аквапланированию. Слаба в экономичности.

Слабые сцепные свойства. Недостаточно ­четкий курс.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.


Nordman S2 SUV опустился до уровня посредственных шин (от 800 до 849 баллов), хотя ранее эта марка в наших тестах располагалась в «хорошистах». А сейчас… словно антипод Ханкука — отлично противостоит лужам, но зацеп на сыром асфальте ниже среднего уровня. Приобретая его, получится сэкономить порядка 3%.


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Четвертое и пятое места делят Cordiant и Hankook (по 850 баллов), зацепившиеся за нижнюю кромку «хорошистов». Но для шин Cordiant Comfort 2 SUV это скорее сюрприз: еще недавно это был недосягаемый для них уровень. Если бы не последний результат в экономичности, были бы еще выше. И радует ценник, который на 16% меньше справедливого.


А вот Hankook Ventus Prime 3 K‑125 на этот раз неожиданно сдал всё, что было можно на мокром покрытии. Показал последний результат в торможении на холодной влажной дороге. При этом умудрился занять лидирующую позицию в сопротивлении аквапланированию. Словом, несбалансированные покрышки — но и стоимость завышена всего на 1%.

6 место

4–5 место

4–5 место

Сумма баллов, набранных в тесте

830

850

850

Марка, модель

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Nordman S2 SUV
Nordman S2 SUV

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Hankook Ventus Prime³ K125
Hankook Ventus Prime³ K125

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Cordiant Comfort 2 SUV
Cordiant Comfort 2 SUV

Страна изготовления

Россия

Венгрия

Россия

Индекс нагрузки и скорости

98H

98H

102H

Индекс износостойкости (Treadwear)

н/д

н/д

н/д

Глубина рисунка протектора, мм

7,7–7,5

7,6–7,2

7,0–6,8

Твердость резины по Шору, ед.

69

69

69

Масса шины, кг

11,5

10,7

11,3

ПЛЮСЫ

Уверенно противостоит поперечному аквапланированию.

Лучшее сопротивление поперечному аквапланированию. Экономичны. Самые мягкие.

Хорошая управляемость на мокром покрытии. Высокая плавность хода.

МИНУСЫ

Сложная управляемость на сухом асфальте.

Худшие тормоза на мокром холодном покрытии. Сложная управляемость на мокром.

Самая низкая топливная экономичность.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.


Третья позиция у «хорошиста» (от 850 до 899 баллов) Goodyear EfficientGrip 2 SUV, не дотянувшего 14 баллов до «отличников». Лидирующими результатами, кроме первого места в экономичности, не блещет. Однако равномерно хорош во всем. Да и покупка позволит выгадать 17%.

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Новинка Nokian Hakka Blue 3 SUV пыталась противостоять Конти изо всех сил. Но опередить смогла лишь на мокрой дороге — в поперечном зацепе и торможении в холодную погоду. В итоге собрала лишь 910 баллов, что означает звание «отличных шин» по нашей классификации (900 и более баллов) и вторую позицию в итоговом рейтинге. Как и PremiumContact 6, не очень хороша в аквапланировании. Однако становится самым выгодным приобретением — цена почти на 20% ниже справедливой.


Уверенную победу одерживает Continental PremiumContact 6, набравший 932 балла. Лидирует практически во всех дисциплинах. Незначительная слабость — лишь в противостоянии аквапланированию в повороте. Увы, это самый переоцененный участник — переплата при его покупке составит более 30%.

3 место

2 место

1 место

Сумма баллов, набранных в тесте

886

910

932

Марка, модель

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Goodyear EfficientGrip 2 SUV

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Nokian Hakka Blue 3 SUV
Nokian Hakka Blue 3 SUV

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Continental PremiumContact 6
Continental PremiumContact 6

Страна изготовления

Словения

Финляндия

Германия

Индекс нагрузки и скорости

98V

102V

98H

Индекс износостойкости (Treadwear)

360

н/д

280

Глубина рисунка протектора, мм

8,4–7,8

7,8–7,2

7,5–7,3

Твердость резины по Шору, ед.

72

65

66

Масса шины, кг

10,6

11,2

9,9

ПЛЮСЫ

Самое низкое сопротивление качению. Самые мягкие.

Лучшие поперечный зацеп на мокром и торможение в холодную погоду. Безупречная управляемость. Самые тихие.

Лучшие тормозные свойства. Отменная управляемость.

Лучший акустический комфорт.

МИНУСЫ

Незначительные замечания по управляемости.

Сопротивление аквапланированию ниже среднего.

Противостояние аквапланированию ниже среднего.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Полная таблица результатов испытания шин здесь.

Выбор «За рулем»


Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»Сергей Мишин
Сергей Мишин


Кроссоверы в России нынче — самая востребованная категория автомобилей. А потому и наиболее благодатная территория для зарабатывания денег производителями. Спрос определяет предложение: цены на шины кроссоверных размеров лихорадит больше, чем на аналогичные продукты для легковушек.


С зарплатами почему-то такого не случается — хорошо, если они не падают. Давайте посмотрим на результаты нашего теста, отбросив самые дорогие и невыгодные предложения: многие их уже «не потянут».


  • «На минималках» готов купить Viatti Bosco H/T V‑238. Терпимая бюджетная шина с самым скромным ценником. Дешевле можно найти лишь что-то непотребное.
  • Если хотите шины получше, есть смысл посмотреть в сторону покрышек Cordiant Comfort 2 SUV. Весьма приличный уровень. Любителям Нордмана предлагаю обратить взор на скромный по характеристикам S2 SUV.
  • Хочется еще лучше, а главное, есть возможность доплатить? Тогда вас ждут Nokian Hakka Blue 3 SUV и Goodyear EfficientGrip 2 SUV. Первая — отличная, вторая — очень хорошая шины. Остальные модели, увы, выгодной покупкой не назовешь.


Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
«За рулем» можно читать и в Viber.

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»

А вы знаете, что при покупке шоссейных шин 215/65 R16 для кроссоверов можно сэкономить втрое? Вопрос — нужно ли. Мы испытали девять моделей на любой кошелек и знаем ответ.

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325975Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325984Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325980Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325981Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325982Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325983Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325976Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325992Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325977Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325978Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325979Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»
Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»

А вы знаете, что при покупке шоссейных шин 215/65 R16 для кроссоверов можно сэкономить втрое? Вопрос — нужно ли. Мы испытали девять моделей на любой кошелек и знаем ответ.

Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325984Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325981Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325975Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325980Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325977Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325979Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325976Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325978Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325982Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325983Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем» — фото 1325992Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»
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