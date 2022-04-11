Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»

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Участники
- Viatti Bosco H/T V‑238 (Россия, 5300 руб.* за шт.)
- Tigar Summer SUV (Сербия, 6700 руб.)
- Cordiant Comfort 2 SUV (Россия, 6800 руб.)
- Nordman S2 SUV (Россия, 7200 руб.)
- Goodyear EfficientGrip 2 SUV (Словения, 7800 руб.)
- Yokohama Geolandar CV G058 (Таиланд, 7800 руб.)
- Hankook Ventus Prime 3 K‑125 (Венгрия, 8200 руб.)
- Nokian Hakka Blue 3 SUV (Финляндия, 8300 руб.)
- Continental PremiumContact 6 (Германия, 14 600 руб.)
*Здесь и далее цены приведены по состоянию на середину февраля 2022 г.
Бесшумно и плавно
На тарированных неровностях, выдерживая строго одинаковые скорости, мы оценили шум и плавность хода шин. В целом все проявили себя достойно.
Самыми тихими оказались Hakka Blue3 SUV и PremiumContact 6. Немного громче остальных дефекты асфальта и его шероховатость озвучивали Tigar и Viatti. Но даже их уровень акустического комфорта вполне приемлем.
Безупречно плавным ходом отличились Cordiant, Goodyear, Hankook и Yokohama. Относительно жесткими оказались шины Viatti, но и они передают на кузов Тигуана толчки от дорожных неровностей весьма умеренно.
Стенд-ап
А что с экономичностью? Ответы дал барабанный лабораторный стенд, на котором мы определили коэффициенты сопротивления качению при скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ООН.
Лучше всех катится Goodyear, а хуже — Cordiant, показавший на четверть большее сопротивление. В пересчете на расход топлива в реальной жизни (10 процентов сопротивления эквивалентны 2–3 процентам аппетита компактного кроссовера), Cordiant будет просить на ощутимые пол-литра бензина больше на 100 км пути.
Подводим итоги
Результаты участников этого теста, словно баян, растянулись, как никогда. Между первым и последним зияет пропасть шириной в 160 итоговых баллов или более 20 процентов! Видимо, неспроста есть разница и в ценах — но ее мы по традиции оценим объективно, рассчитав по фирменной методике «За рулем» справедливые ценники для каждой шины и ее уровня потребительских свойств. Несмотря на то, что с момента подготовки материала цены резко скакнули вверх, их соотношение между моделями вряд ли сильно изменится.
Все три шины с мелко изрезанным, а потому более подвижным протектором, ухудшающим зацеп и реакции на сухом асфальте, оказались в самом конце нашего рейтинга. Остается надеяться, что они проявят свои преимущества на грунтовке.
Tigar Summer SUV с итоговым результатом в 772 балла считаем полным провалом. Самые слабые сцепные свойства, проблемная управляемость… В противовес предлагается лишь экономичность, близкая к среднему значению и приличный уровень комфорта. Хотя на фоне общей беспомощности это вряд ли поможет. К тому же цена завышена почти на треть. Хорошо хоть не в три раза…
Viatti Bosco H/T V‑238 набрал 807 итоговых баллов и занял скромное восьмое место. Прилично управляется, но при этом не силен в зацепе, не балует комфортом и не жалует лужи в повороте. Если вспомнить прошлогодний тест кроссоверных шин размера 235/60 R18, то минус три места (при том же победителе — Continental). Звание самых доступных из рассмотренных покрышек позволит выгадать около 20% от «справедливой» цены — но на дороге на многое не рассчитывайте.
Yokohama Geolandar CV G058 занимает седьмую позицию. Слабоват в сцепных свойствах. Однако прилично сопротивляется всплыванию в лужах на дуге поворота, экономичен и вполне комфортен. Предлагается почти на 20% дороже «справедливой» цены.
|
|
9 место
|
8 место
|
7 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
772
|
807
|
808
|
Марка, модель
|
Tigar Summer SUV
|
Viatti Bosco H/T V-238
|
Yokohama Geolandar CV G058
|
Страна изготовления
|
Сербия
|
Россия
|
Таиланд
|
Индекс нагрузки и скорости
|
102V
|
98H
|
98H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
700
|
н/д
|
740
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
9,1–8,8
|
8,0–7,6
|
6,8–8,1
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
66
|
70
|
66
|
Масса шины, кг
|
11,5
|
11,4
|
10,6
|
ПЛЮСЫ
|
Средняя экономичность. Приличная плавность хода.
|
Стабильная управляемость на сухом и мокром. Средние тормоза на мокром.
|
Самые мягкие.
|
МИНУСЫ
|
Худшие сцепные свойства. Проблемная управляемость.
|
Худшее сопротивление поперечному аквапланированию. Слаба в экономичности.
|
Слабые сцепные свойства. Недостаточно четкий курс.
* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.
Nordman S2 SUV опустился до уровня посредственных шин (от 800 до 849 баллов), хотя ранее эта марка в наших тестах располагалась в «хорошистах». А сейчас… словно антипод Ханкука — отлично противостоит лужам, но зацеп на сыром асфальте ниже среднего уровня. Приобретая его, получится сэкономить порядка 3%.
Четвертое и пятое места делят Cordiant и Hankook (по 850 баллов), зацепившиеся за нижнюю кромку «хорошистов». Но для шин Cordiant Comfort 2 SUV это скорее сюрприз: еще недавно это был недосягаемый для них уровень. Если бы не последний результат в экономичности, были бы еще выше. И радует ценник, который на 16% меньше справедливого.
А вот Hankook Ventus Prime 3 K‑125 на этот раз неожиданно сдал всё, что было можно на мокром покрытии. Показал последний результат в торможении на холодной влажной дороге. При этом умудрился занять лидирующую позицию в сопротивлении аквапланированию. Словом, несбалансированные покрышки — но и стоимость завышена всего на 1%.
|
|
6 место
|
4–5 место
|
4–5 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
830
|
850
|
850
|
Марка, модель
|
Nordman S2 SUV
|
Hankook Ventus Prime³ K125
|
Cordiant Comfort 2 SUV
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Венгрия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98H
|
98H
|
102H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
7,7–7,5
|
7,6–7,2
|
7,0–6,8
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
69
|
69
|
69
|
Масса шины, кг
|
11,5
|
10,7
|
11,3
|
ПЛЮСЫ
|
Уверенно противостоит поперечному аквапланированию.
|
Лучшее сопротивление поперечному аквапланированию. Экономичны. Самые мягкие.
|
Хорошая управляемость на мокром покрытии. Высокая плавность хода.
|
МИНУСЫ
|
Сложная управляемость на сухом асфальте.
|
Худшие тормоза на мокром холодном покрытии. Сложная управляемость на мокром.
|
Самая низкая топливная экономичность.
* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.
Третья позиция у «хорошиста» (от 850 до 899 баллов) Goodyear EfficientGrip 2 SUV, не дотянувшего 14 баллов до «отличников». Лидирующими результатами, кроме первого места в экономичности, не блещет. Однако равномерно хорош во всем. Да и покупка позволит выгадать 17%.
Новинка Nokian Hakka Blue 3 SUV пыталась противостоять Конти изо всех сил. Но опередить смогла лишь на мокрой дороге — в поперечном зацепе и торможении в холодную погоду. В итоге собрала лишь 910 баллов, что означает звание «отличных шин» по нашей классификации (900 и более баллов) и вторую позицию в итоговом рейтинге. Как и PremiumContact 6, не очень хороша в аквапланировании. Однако становится самым выгодным приобретением — цена почти на 20% ниже справедливой.
Уверенную победу одерживает Continental PremiumContact 6, набравший 932 балла. Лидирует практически во всех дисциплинах. Незначительная слабость — лишь в противостоянии аквапланированию в повороте. Увы, это самый переоцененный участник — переплата при его покупке составит более 30%.
|
|
3 место
|
2 место
|
1 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
886
|
910
|
932
|
Марка, модель
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV
|
Nokian Hakka Blue 3 SUV
|
Continental PremiumContact 6
|
Страна изготовления
|
Словения
|
Финляндия
|
Германия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
98V
|
102V
|
98H
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
360
|
н/д
|
280
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,4–7,8
|
7,8–7,2
|
7,5–7,3
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
72
|
65
|
66
|
Масса шины, кг
|
10,6
|
11,2
|
9,9
|
ПЛЮСЫ
|
Самое низкое сопротивление качению. Самые мягкие.
|
Лучшие поперечный зацеп на мокром и торможение в холодную погоду. Безупречная управляемость. Самые тихие.
|
Лучшие тормозные свойства. Отменная управляемость.
Лучший акустический комфорт.
|
МИНУСЫ
|
Незначительные замечания по управляемости.
|
Сопротивление аквапланированию ниже среднего.
|
Противостояние аквапланированию ниже среднего.
* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.
Полная таблица результатов испытания шин здесь.
Выбор «За рулем»
Кроссоверы в России нынче — самая востребованная категория автомобилей. А потому и наиболее благодатная территория для зарабатывания денег производителями. Спрос определяет предложение: цены на шины кроссоверных размеров лихорадит больше, чем на аналогичные продукты для легковушек.
С зарплатами почему-то такого не случается — хорошо, если они не падают. Давайте посмотрим на результаты нашего теста, отбросив самые дорогие и невыгодные предложения: многие их уже «не потянут».
- «На минималках» готов купить Viatti Bosco H/T V‑238. Терпимая бюджетная шина с самым скромным ценником. Дешевле можно найти лишь что-то непотребное.
- Если хотите шины получше, есть смысл посмотреть в сторону покрышек Cordiant Comfort 2 SUV. Весьма приличный уровень. Любителям Нордмана предлагаю обратить взор на скромный по характеристикам S2 SUV.
- Хочется еще лучше, а главное, есть возможность доплатить? Тогда вас ждут Nokian Hakka Blue 3 SUV и Goodyear EfficientGrip 2 SUV. Первая — отличная, вторая — очень хорошая шины. Остальные модели, увы, выгодной покупкой не назовешь.
Заранее позаботьтесь о покупке браслетов противоскольжения и антибуксов. Если планируется дальняя поездка, рекомендуем присмотреться к цепям противоскольжения.
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