Лучшие (и недорогие) летние шины для кроссоверов: выбор «За рулем»

*Здесь и далее цены приведены по состоянию на середину февраля 2022 г.

Бесшумно и плавно





На тарированных неровностях, выдерживая строго одинаковые скорости, мы оценили шум и плавность хода шин. В целом все проявили себя достойно.





Самыми тихими оказались Hakka Blue3 SUV и PremiumContact 6. Немного громче остальных дефекты асфальта и его шероховатость озвучивали Tigar и Viatti. Но даже их уровень акустического комфорта вполне приемлем.





Безупречно плавным ходом отличились Cordiant, Goodyear, Hankook и Yokohama. Относительно жесткими оказались шины Viatti, но и они передают на кузов Тигуана толчки от дорожных неровностей весьма умеренно.

Шины для кроссоверов испытывали параллельно с 12 комплектами легковых покрышек 205/55 R16.

Стенд-ап

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А что с экономичностью? Ответы дал барабанный лабораторный стенд, на котором мы определили коэффициенты сопротивления качению при скорости 80 км/ч согласно Правилу № 117 ООН.





Лучше всех катится Goodyear, а хуже — Cordiant, показавший на четверть большее сопротивление. В пересчете на расход топлива в реальной жизни (10 процентов сопротивления эквивалентны 2–3 процентам аппетита компактного кроссовера), Cordiant будет просить на ощутимые пол-литра бензина больше на 100 км пути.

Подводим итоги





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Результаты участников этого теста, словно баян, растянулись, как никогда. Между первым и последним зияет пропасть шириной в 160 итоговых баллов или более 20 процентов! Видимо, неспроста есть разница и в ценах — но ее мы по традиции оценим объективно, рассчитав по фирменной методике «За рулем» справедливые ценники для каждой шины и ее уровня потребительских свойств. Несмотря на то, что с момента подготовки материала цены резко скакнули вверх, их соотношение между моделями вряд ли сильно изменится.





Все три шины с мелко изрезанным, а потому более подвижным протектором, ухудшающим зацеп и реакции на сухом асфальте, оказались в самом конце нашего рейтинга. Остается надеяться, что они проявят свои преимущества на грунтовке.





Tigar Summer SUV с итоговым результатом в 772 балла считаем полным провалом. Самые слабые сцепные свойства, проблемная управляемость… В противовес предлагается лишь экономичность, близкая к среднему значению и приличный уровень комфорта. Хотя на фоне общей беспомощности это вряд ли поможет. К тому же цена завышена почти на треть. Хорошо хоть не в три раза…





Viatti Bosco H/T V‑238 набрал 807 итоговых баллов и занял скромное восьмое место. Прилично управляется, но при этом не силен в зацепе, не балует комфортом и не жалует лужи в повороте. Если вспомнить прошлогодний тест кроссоверных шин размера 235/60 R18, то минус три места (при том же победителе — Continental). Звание самых доступных из рассмотренных покрышек позволит выгадать около 20% от «справедливой» цены — но на дороге на многое не рассчитывайте.





Yokohama Geolandar CV G058 занимает седьмую позицию. Слабоват в сцепных свойствах. Однако прилично сопротивляется всплыванию в лужах на дуге поворота, экономичен и вполне комфортен. Предлагается почти на 20% дороже «справедливой» цены.





9 место 8 место 7 место Сумма баллов, набранных в тесте 772 807 808 Марка, модель Tigar Summer SUV Viatti Bosco H/T V-238 Yokohama Geolandar CV G058 Страна изготовления Сербия Россия Таиланд Индекс нагрузки и скорости 102V 98H 98H Индекс износостойкости (Treadwear) 700 н/д 740 Глубина рисунка протектора, мм 9,1–8,8 8,0–7,6 6,8–8,1 Твердость резины по Шору, ед. 66 70 66 Масса шины, кг 11,5 11,4 10,6 ПЛЮСЫ Средняя экономичность. Приличная плавность хода. Стабильная управляемость на сухом и мокром. Средние тормоза на мокром. Самые мягкие. МИНУСЫ Худшие сцепные свойства. Проблемная управляемость. Худшее сопротивление поперечному аквапланированию. Слаба в экономичности. Слабые сцепные свойства. Недостаточно ­четкий курс.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.





Nordman S2 SUV опустился до уровня посредственных шин (от 800 до 849 баллов), хотя ранее эта марка в наших тестах располагалась в «хорошистах». А сейчас… словно антипод Ханкука — отлично противостоит лужам, но зацеп на сыром асфальте ниже среднего уровня. Приобретая его, получится сэкономить порядка 3%.





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Четвертое и пятое места делят Cordiant и Hankook (по 850 баллов), зацепившиеся за нижнюю кромку «хорошистов». Но для шин Cordiant Comfort 2 SUV это скорее сюрприз: еще недавно это был недосягаемый для них уровень. Если бы не последний результат в экономичности, были бы еще выше. И радует ценник, который на 16% меньше справедливого.





А вот Hankook Ventus Prime 3 K‑125 на этот раз неожиданно сдал всё, что было можно на мокром покрытии. Показал последний результат в торможении на холодной влажной дороге. При этом умудрился занять лидирующую позицию в сопротивлении аквапланированию. Словом, несбалансированные покрышки — но и стоимость завышена всего на 1%.





6 место 4–5 место 4–5 место Сумма баллов, набранных в тесте 830 850 850 Марка, модель Nordman S2 SUV Hankook Ventus Prime³ K125 Cordiant Comfort 2 SUV Страна изготовления Россия Венгрия Россия Индекс нагрузки и скорости 98H 98H 102H Индекс износостойкости (Treadwear) н/д н/д н/д Глубина рисунка протектора, мм 7,7–7,5 7,6–7,2 7,0–6,8 Твердость резины по Шору, ед. 69 69 69 Масса шины, кг 11,5 10,7 11,3 ПЛЮСЫ Уверенно противостоит поперечному аквапланированию. Лучшее сопротивление поперечному аквапланированию. Экономичны. Самые мягкие. Хорошая управляемость на мокром покрытии. Высокая плавность хода. МИНУСЫ Сложная управляемость на сухом асфальте. Худшие тормоза на мокром холодном покрытии. Сложная управляемость на мокром. Самая низкая топливная экономичность.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.





Третья позиция у «хорошиста» (от 850 до 899 баллов) Goodyear EfficientGrip 2 SUV, не дотянувшего 14 баллов до «отличников». Лидирующими результатами, кроме первого места в экономичности, не блещет. Однако равномерно хорош во всем. Да и покупка позволит выгадать 17%.





Новинка Nokian Hakka Blue 3 SUV пыталась противостоять Конти изо всех сил. Но опередить смогла лишь на мокрой дороге — в поперечном зацепе и торможении в холодную погоду. В итоге собрала лишь 910 баллов, что означает звание «отличных шин» по нашей классификации (900 и более баллов) и вторую позицию в итоговом рейтинге. Как и PremiumContact 6, не очень хороша в аквапланировании. Однако становится самым выгодным приобретением — цена почти на 20% ниже справедливой.





Уверенную победу одерживает Continental PremiumContact 6, набравший 932 балла. Лидирует практически во всех дисциплинах. Незначительная слабость — лишь в противостоянии аквапланированию в повороте. Увы, это самый переоцененный участник — переплата при его покупке составит более 30%.



