Глава российского шинного бренда: «Мы сохранили все технологии и выпускаем шины премиального уровня»

Андрей Пантюхов (Ikon Tyres) рассказал, как сегодня производят шины в России

Огромный шинный завод во Всеволожске выкуплен у финского концерна Nokian Tyres компанией Татнефть – и переименован в Ikon Tyres. О выпуске шин, о ситуации с сырьем и о наступившем зимнем сезоне главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову рассказал глава Ikon Tyres Андрей Пантюхов.

Андрей Пантюхов

– Завод сейчас – это абсолютно самостоятельное предприятие?

– Юридически сделка по приобретению российского бизнеса компании Nokian Tyres была заключена в октябре 2022 года и закрыта 30 марта 2023 года. После этого мы уже не имели права производить шины под брендом Nokian Tyres – и мы эти условия строго выполняем.

– То есть, вы с 30 марта перешли к работе в автономном режиме?

– Понимая, что к этому всё идет – и еще даже не зная, кто будет новым собственником завода, мы в июле 2022 года запустили программу локализации, которая состояла из сотни различных микропроектов в нескольких направлениях: что нам нужно было сделать, чтобы работать в полностью автономном режиме при отделении от финского концерна. Мы начали работу в автономном режиме еще с середины февраля 2023 года.

Что в линейке?

– Как теперь будет выглядеть продуктовая линейка?

– Мы переименовали компанию в Ikon Tyres. Якорный бренд шин теперь называется Ikon. От премиальных брендов Hakkapeliitta и Hakka мы отказались и выбрали новое имя Ikon Autograph (Айкон Автограф).

Права на производство продукции под торговым брендом Nordman вошли в соглашение по сделке – и мы продолжаем выпускать шины Ikon Nordman.

– То есть, Nordman останется с нами навсегда?

– У нас нет исключительных прав на бренд Nordman. Финны недавно объявили, что перезапускают Nordman как отдельный бренд – не привязанный к бренду Nokian. Вполне возможно, что эти шины будут выпускать на каких-то заводах в Китае.

– Означает ли это, что в ближайшие годы в мире будут разные шины под брендом Nordman – российские и еще какие-то?

– Мы не знаем, какие модели будут выпускать под брендом Nordman за пределами России, на каких заводах, из какого сырья, с какими свойствами. И мы приняли решение, что в долгосрочной перспективе нам нужно уходить от этого названия. Поэтому в течение нескольких лет мы постепенно переименуем все наши шины среднего ценового диапазона в Ikon Character (Характер).

– Но я видел на вашем гигантском складе и шины Nokian…

– Шины, которые произведены до конца марта 2023 года, еще не реализованы – и они тоже будут продаваться, право на это у нас есть.

С конца марта мы выпускали шины Nordman, с боковины которых убрана надпись Nokian Tyres. В остальном эти шины точное такие же – по рисунку протектора, по рецептуре, по сырью, по технологии производства. Они отличаются только шипами.

Про перспективы

– Вы по-прежнему будете выпускать только дорогие шины?

– Сейчас не хватает именно премиальных шин – поскольку большинство ушедших брендов позиционировались в сегментах А (премиальные шины) и В (средний ценовой сегмент). Да, мы будем производить и летние, и зимние шины – как в премиальном сегменте, так и в среднеценовом сегменте. Пока не планируем уходить в бюджетный С‑сегмент.

– Но завод же у вас не загружен…

– Да. Экономика требует загрузки. Мы разрабатываем новую стратегию, рассчитанную до 2030 года: как добиться максимального экономического результата. Варианты могут быть разные: расширение бюджетного сегмента, выход на первичную комплектацию (поставки на автозаводы) и даже контрактное производство по заказу сторонних компаний. Возможностей много.

– А экспорт?

– И экспорт! Наши традиционные рынки (Европа, Северная Америка) сейчас закрыты, но есть масса других рынков, которым интересны наши шины. Это Южная Америка, Ближний Восток, страны Азии… Понятно, что это преимущественно рынки летних шин.

– Чтобы разрабатывать что-то новое, нужно иметь исследовательскую базу. А у вас только производство – весь R&D всегда располагался в Финляндии.

– Наша программа локализации подразумевает создание своего исследовательского подразделения. Мы начали эту работу осенью 2022 года. Уже создан костяк команды из людей с опытом работы на шинных заводах, в том числе на Западе.

– Но R&D – это не только люди. Это лаборатории, натурные испытания…

– Самое сложное и важное – это именно люди. Всё остальное можно купить за деньги – это просто инвестиции. Мы будем вкладывать большие деньги в лабораторное оборудование, в программное обеспечение.

На данный момент мы не пользуемся внешним финансированием – мы зарабатываем сами. Но если потребуется, материнская компания готова инвестировать в развитие потенциала нашего производства. Татнефть рассматривает наш завод как серьезный актив.

Локализация

– Есть ли у вас хоть какие-то рабочие контакты с финской компанией Nokian Tyres?

– Никаких.

– Как же вы делаете шины без их участия?

– Мы сохранили все технологии на шины, которые мы выпускали и выпускаем сейчас.

– А сырье?

– Сейчас мы делаем шины ровно из того же сырья, что применяли и два года назад.

– Как это возможно?

– Наша программа локализации подразумевала не столько переход на российских поставщиков (по многим направлениям их просто нет), сколько переключение на те источники сырья, которые остались доступны, и, соответственно, на перестройку логистики.

У нас богатая библиотека рецептур. Допустим, для данной шины мы можем использовать синтетический каучук вот такой марки вот этого производителя или такой-то марки другого производителя – без потери свойств. И таких вариантов много! Иногда при смене одних якорных ингредиентов нужно менять и другие ингредиенты – чтобы их взаимосвязь давала тот же эффект.

И все эти рецептуры были одобрены не сейчас, а много лет назад. Мы и раньше играли этими рецептурами – в зависимости от стоимости сырья, логистики, возможностей наших поставщиков. Это как конструктор – и конечный продукт от этого не страдает.

Если какой-то европейский материал вдруг стал недоступен – всегда были запасные варианты поставщиков из Индии, Китая или из других стран.

Когда мы начинали эту работу год назад, у нас в красной зоне критических материалов, по которым могут оборваться поставки, было 42 материала. На данный момент – ни одного.

Что с ценами?

– Сырье для вас стало дороже?

– Конечно. Даже российское. Многое отечественное сырье поставляется на экспорт. И никто не будет продавать его в убыток на внутреннем рынке, если на экспорт можно продать дороже.

На данный момент две трети закупаемых нами материалов зависит от валютного курса.

По импорту мы закупаем натуральный каучук, который есть в составе большинства наших шин, некоторые виды синтетических каучуков, многие виды химикатов.

В России мы закупаем технический углерод, металлокорд и некоторые другие компоненты.

– Максимальный размер шин, которые вы выпускаете?

– 21 дюйм.

– А шипы?

– Мы без участия финнов разработали новые шипы – прошлой зимой провели полигонные испытания. И получили великолепные результаты.

– Когда в продаже появятся новые премиальные шины Ikon Autograph?

– Весной 2024 года мы начнем продавать летние шины Ikon Autograph. К зимнему сезону 2024/2025 годов появятся зимние шины Autograph. Сейчас мы заканчиваем разработку нового шипа для шин Autograph, начатую еще год назад. Зимой проведем повторные испытания и запустим в производство.

– Означает ли всё сказанное, что шины будут дорожать?

– Не в этом сезоне. В прошлом году цены на рынке были перегреты, осталось много непроданных шин – и сейчас нет предпосылок к резкому росту цен. Но в будущем шины, конечно же, будут дорожать – если не произойдет кардинальных изменений с курсом рубля.

– Можете ли вы при таком ценообразовании увеличить свою долю рынка?

– На заводе сейчас работает 1100 человек. На пике объем выпуска нашего завода превышал 50 тысяч шин в день – это около 16 млн шин в год. Сейчас завод работает с неполной загрузкой мощностей.

До 2021 года включительно мы достигли пиковых значений доли российского рынка. Это 32% рынка суммарно в сегментах А и В, в которых мы присутствуем, и 16–17% в общем объеме легковых шин (летние + зимние).

Можем ли поднять свою долю до 20–25% в общем объеме продаж при рынке 40 млн шин в год? Да, можем. Всё зависит только от нас.

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