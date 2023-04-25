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Вместо Nokian: стало известно, под какими брендами будут выпускать шины в России

Заявки на регистрацию новых торговых марок уже поданы.

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Шинная компания, приобретенная «Татнефтью» у финского концерна Nokian Tyres, объявляет о смене наименования и ребрендинге своей продукции. Она хочет закрепить за собой интеллектуальные права на бренды Ikon или Ikon Tyres (Айкон Тайерс). Скорее всего, именно под этой торговой маркой будут выпускать шины на приобретенном заводе после его перезапуска.

По условиям лицензионного соглашения, компания должна перестать использовать все товарные знаки и наименования, принадлежащие Nokian Tyres, кроме бренда Nordman.

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Новое имя бренда созвучно с английским словом «icon», которое можно перевести на русский язык как «эталон», «знаковый образ», «образец», «кумир», «икона».

Сделка по продаже шинного завода финской компании Nokian Tyres, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, была закрыта в конце марта. Новым владельцем стала «Татнефть». В настоящее время на заводе производятся шины среднего ценового сегмента Nordman. Премиальные шины будут выпускаться уже под новым материнским брендом – Ikon Tyres.

Nokian же окончательно попрощалась с Россией в конце марта, закрыв для пользователей свой русскоязычный сайт.

Ранее сообщалось, что крупнейшая в России сеть шинных центров Vianor, принадлежащая Nokian, теперь носит название Ivanor.

Источник: Российская газета

Фото: Nokian

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