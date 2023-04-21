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Land Rover — всё? JLR распался на 4 бренда

Концерн сосредоточится на новой концепции «Дома брендов» и откажется от названия с 75-летней историей.

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В объявленной вчера стратегии JLR Reimagine не было упоминания о бренде Land Rover. Вместо этого в центре внимания группы было 4 самостоятельных бренда - Jaguar, Discovery, Defender и Range Rover.

В объявлении говорилось об инвестициях в электрические модели и производство в Великобритании в размере 15 млрд фунтов стерлингов, а также упоминалось, что марка Land Rover уходит в историю.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Теперь Jaguar Land Rover будет называться просто JLR, поскольку он стремится удалить Land Rover из своего названия.

В заявлении концерна говорится:

«JLR перейдет к подходу «Дома брендов», чтобы усилить уникальный характер каждого из своих брендов — Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar и чтобы стать гордыми создателями самых желанных в мире брендов современных роскошных автомобилей для самых взыскательных клиентов».

Это также будет означать, что дилерским центрам по всей стране потребуется ребрендинг, поскольку логотип Land Rover превалирует в выставочных залах.

Источники также сообщают, что одновременно сократится и дилерская сеть «Дома брендов», поскольку будет сделала ставка на организацию прямых продаж от производителя, а оставшиеся дилерские центры станут демонстрационными площадками и сервисами по ремонту и обслуживанию.

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Источник: cardealermagazine.co.uk

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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