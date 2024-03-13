Раскрыты все цены и комплектации нового Solaris HS

Дилеры в России начали продавать Solaris HS по цене от 2 млн рублей

«Автомобильный завод АГР» накануне проинформировал о начале отгрузок машин под брендом Solaris, под которым на бывшем заводе «ХММР» в Петербурге будут выпускать модели Hyundai и Kia. Дилеры, которым отправился Solaris HS, являющийся копией седана Hyundai Solaris, раскрыли цены на комплектации новинки.

Так, один из дилеров заявил о старте продаж седана Solaris HS с топовой связкой 123-сильного мотора и 6-ступенчатой коробки-автомат. Уточняется, что на фотографии автомобили представлены без шильдиков. Предполагается, что их снимали на территории автозавода «АГР», а логотипы наклеят позднее.

Седан в базовой комплектации Active Plus с таким силовым агрегатом предлагается за 2,06 млн руб. Он оснащен кондиционером, подогревом передних сидений, аудиосистемой с четырьмя динамиками и прочим.

В комплектации Comfort модель с 123-сильным мотором и АКП предлагают за 2,14 млн руб. Машина оборудована системой климат-контроля, расширенным «зимним пакетом» и круиз-контролем. В версии Comfort + Light, которую не анонсировал производитель, авто оснащено светодиодными фарами и кондиционером. Ее цена – 2,15 млн руб.

Комплектацию Solaris HS Elegance предлагают за 2,23 млн руб. Стоимость увеличится на 20 тыс. руб. за черный металлик Black Pearl. Авто оснастили легкосплавными колесами, камерой заднего вида, фарами со статичной подсветкой поворотов и т.д.

Также сообщается, что вскоре должны появиться доступные версии седана со 100-сильным атмосферником и механикой. Стоимость подобных Solaris HS, а также комплектации Sportline, пока не раскрывается.

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Источник: «Российская газета»