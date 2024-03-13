Переводим автомобиль на газ в 2024 году: цены, законы, нюансы

«За рулем» выяснил, что изменилось в сфере газового топлива

Десять лет назад мы сделали серию статей о газобаллонном оборудовании (ГБО). Сначала изложили теорию, затем прикинули выгоды для собственного парка и в итоге установили комплект на редакционный седан Nissan Almera. Попали в удачное время: из-за рухнувшего курса рубля одна поездка в Европу практически полностью окупила установку.

Что нового в газовой сфере?

В первую очередь, цены. В 2014 году поставить в Москве пропан-бутановое ГБО на машину с четырехцилиндровым двигателем и распределенным впрыском стоило 20–25 тысяч рублей. В ходу были комплекты польского и итальянского производства (Digitroniс, Lovato, OMVL), на них приходилось две трети рынка.

Сейчас разброс цен – от 35 до 45 тысяч рублей. Важно понимать: если в прежние времена за минимальную стоимость вам предлагали простой комплект, но все-таки от приличной и компетентной фирмы, то теперь это запросто может быть Китай неизвестного качества.

Этот тягач Scania изначально вышел с завода в чисто газовой, метановой версии. К российским установщикам он заехал ради увеличения автономности. Черные баллоны слева и справа от рамы – штатные. Башня с красными баллонами позади кабины – доустановленная. Когда я наматывал пару тысяч километров на метановом Ларгусе, фуры на АГНКС встречались часто. Правда, их удел – не рейсы через несколько регионов, а работа на фиксированном плече с разведанной инфраструктурой.

Как и на многие товары, львиная доля прибавки цены случилась за последние два года. В той же пропорции подорожало оборудование для многоцилиндровых моторов и под непосредственный впрыск топлива. Для них минимальная планка – около 65 и 75 тысяч рублей соответственно. Немало? Так ведь и сами машины сейчас стоят ого-го.

Метановое ГБО для легковых машин стоит еще дороже. Минимум – 100–105 тысяч рублей для четырех цилиндров. Почти втрое дороже, чем пропан-бутановое! И пускай выгода на каждые 100 км пробега на метане выходит чуть больше, срок окупаемости гораздо дольше. А заправок (АГНКС) кот наплакал. Поэтому в данном материале мы сконцентрируемся на пропан-бутане.

Блоки управления для моторов с распределенным впрыском остались более-менее универсальными. Для двигателей с непосредственным впрыском требуется тонкая настройка и индивидуальное программное обеспечение.

Какое ГБО сегодня есть на рынке?

По-прежнему можно купить комплекты от бывших лидеров российского рынка из Польши и Италии. Но они подорожали заметнее всего, вдобавок есть проблемы с поставками.

Замещает выпавший объем, как нетрудно догадаться, вездесущий Китай. Причем если в Польше и Италии велик и внутренний рынок сбыта ГБО (отсюда прогресс и компетенции), то в КНР езда на газовом топливе среди частников непопулярна. Поэтому китайская продукция – это результат копирования компонентов от известных брендов. Собственных наработок нет, хромает контроль качества, гораздо ниже уровень автоматизации производства.

Китайские производители готовы выдать комплектующие любого качества. Сколько заплатишь – на столько и получишь. Поэтому при покупке китайского ГБО не пожалейте времени на поиск и изучение отзывов : как бы не вышло себе дороже. Практикуется тот же подход, что во многих других сферах: товар из КНР продается у нас не под своим родным названием (его вообще может не быть), а под свежепридуманным, якобы российским брендом. Недобросовестным импортерам ничего не стоит менять его от партии к партии – и никакой ответственности.

Заправочный штуцер, при наличии такой возможности, чаще просят вывести скрытно. Так меньше поводов для придирок ДПС на дороге, если оборудование не зарегистрировано. Проще всего, если позволяет пространство, смонтировать разъем под штатным лючком бензобака.

К сожалению, не всё безоблачно и в отношении уже известных на рынке имен. Во‑первых, из Китая идут и откровенные подделки – в основном под популярные бренды Digitronic и STAG. Что интересно, даже до 2022 года, по некоторым оценкам, доля такого контрафакта достигала 30% и более. Обычному автомобилисту его не распознать: это же не тот товар, который видишь и изучаешь регулярно.

Во‑вторых, появились новые марки ГБО, которые пытаются конкурировать в бюджетном сегменте. Естественно, комплектующие идут с Востока.

Индикаторы остатка газа тоже за десяток лет не изменились. По сравнению с топливомерами современных машин они показывают погоду на Марсе. Ориентироваться лучше по пробегу.

Многие установщики признают: качество оборудования гуляет. Бывает, что вся прибывшая партия уходит в брак. Поэтому при выборе оборудования не поленитесь выяснить историю бренда. Однако всё еще возможно установить фирменное европейское ГБО: OMVL, BRC, SAVER, Landi Renzo – брендов, которые имеют широкую линейку комплектов для пропан-бутана и метана для всех типов ДВС, включая моторы с непосредственным впрыском.

Китай в зоне риска

При распределенном впрыске мотору достаточно ГБО 4‑го поколения. Тут за многие годы ничего не поменялось.

Более сложным двигателям с непосредственным впрыском требуется более навороченное оборудование поколения 4+. Вдобавок у него должна иметься прошивка под конкретный двигатель, иначе корректная работа невозможна. Сейчас такие комплекты стоят на десятки тысяч рублей больше, чем под распределенный впрыск. Соответственно, и срок окупаемости гораздо больше. Но и для этих двигателей в плане технологий за прошедшие годы всё осталось по-прежнему.

Львиную долю легковушек переоборудуют под пропан-бутан. Метан, используемый с куда большим давлением газа – по факту, удел дизельных грузовиков и автобусов. Для легковых машин он актуален только если у вас под боком одна из редких в России АГНКС (их меньше 900 на всю страну). Такое ГБО дороже, срок окупаемости больше, на заправках регулярно спрашивают документы на оборудование (без них – не заправят). Метан как топливо не хуже, он просто в подавляющем большинстве случаев неактуален для легковушек.

Новизна у нас – в засилье «китайцев» на рынке новых автомобилей. Для разработчиков и установщиков ГБО это потребовало дополнительных исследований. Согласно материалам компании Италгаз, большинство популярных двигателей из КНР без проблем переносят установку ГБО – даже турбо-«тройка» кроссовера Geely Coolray первого поколения (он же Belgee X50), отторгающая некоторых покупателей своим нетипичным количеством цилиндров. Подход един для любого мотора: важна грамотная настройка, иначе вместо экономии получите многотысячные проблемы.

На фото – трехцилиндровый двигатель Geely Coolray. Он нормально переносит ­перевод на газовое топливо.

Но есть и исключения. Двигатель 1.5 турбо концерна Chery эксперты компании переводить на пропан-бутан настоятельно не рекомендуют. По их словам, в конструкции присутствуют слабые места, которые на новом топливе быстро почувствуют себя еще хуже. Как написано в отчете экспертов, возникают проблемы с падением компрессии и прогаром клапанов, причем на весьма небольших пробегах.

Этот мотор встречается на машинах почти всех брендов концерна Chery, представленных в России. Отсюда совет: если выбираете новую китайскую машину с прицелом под установку ГБО, узнайте мнение специалистов заранее . Не стоит на радостях бежать в мастерскую, где готовы установить оборудование на любую машину.

Как регистрировать ГБО

Когда несколько лет назад крепко закрутили гайки в плане переоборудования автомобилей, спрос на ГБО существенно просел. Водителей кошмарили рейдами на дорогах, отказывали в перерегистрации. Первые сошли на нет, а вот легально поставить на учет машину с незарегистрированным «газом» в большинстве случаев невозможно. Проблема обычно решается частичным демонтажем системы перед визитом в ГИБДД.

ГБО востребовано и среди владельцев автомобилей Нива, в которых баллон занимает весь багажник. В типах емкостей ничего нового: цилиндрические или тороидальные, которые монтируют в нишу запасного колеса. Первые больше, но убивают трансформацию багажника. Вторые меньше, вытесняют запаску, но не уменьшают объем грузового отсека.

С регистрацией изменений конструкции стало чуточку легче. Установщики предоставляют полный комплект документов на оборудование. Аккредитованная лаборатория выдает заключение на основании дистанционного осмотра – по видео. Иначе невозможно: соответствующих учреждений на огромную страну мало.

Затем предстоит визит в ГИБДД, где машину осмотрят уже воочию, дадут добро и внесут изменения в документы. Вся процедура обойдется в среднем в 4000–6000 рублей. Эту сумму следует прибавить к стоимости установки ГБО.

Для успешной перерегистрации в ГИБДД машины с ГБО зачастую достаточно демонтировать подкапотную часть комплекта. С заводским оборудованием автомобилей Лада и УАЗ сейчас нет, такие исполнения есть только у грузовиков и автобусов.

Процент водителей, легализующих оборудование, сильно зависит от региона – при покупке подержанного автомобиля с «газом» внимательно изучайте документы .

Как ни прискорбно, единственный полноценно отечественный элемент пропанового ГБО – баллоны. Да и тут сильную конкуренцию оказывают заводы из соседней Беларуси. Метановые в основном поставляет тот же Китай. Похвастаться локализацией в этой сфере особо нечем.

Однако возможность серьезно сэкономить на топливе у нас с вами осталась, что радует. Только к подбору оборудования теперь стоит подходить с утроенным вниманием.

Как скоро окупится ГБО

Интерес к ГБО почти во всех случаях возникает из соображений экономии. Ровно десять лет назад я рассчитывал пробег окупаемости оборудования на примере седана Nissan Almera с автоматом и внедорожника УАЗ Патриот с механикой. Тогда при цене литра АИ‑92 31,5 рублей и пропан-бутана 17 рублей выходило, что пропановое ГБО окупается за 18 000 и 12 000 км соответственно.

Менять модели для нового расчета не будем, важен ведь абсолютный расход топлива. Небольшой седан или кроссовер и сегодня в среднем берет около 10,5 л/100 км, а крупным моделям подавай порядка 15 л/100 км. Цифры тем более актуальны при засилье не самых экономичных китайских автомобилей.

Только цены на топливо теперь совсем другие. Стоимость литра АИ‑92 возьмем как 50,5 руб. – причем в Москве бензин один из самых дешевых по стране. Пропан-бутан в столичном регионе стоит в среднем около 31 рубля. Но по стране он заметно дешевле (доходит до 25–26 рублей), поэтому для расчета примем стоимость литра как 28,5 руб.

Стоимость оборудования и в 2014 году, и сейчас взяли среднюю по рынку. Сэкономленная на каждые 100 км пробега сумма увеличилась. Но подорожало и ГБО, поэтому существенно вырос и пробег окупаемости. Причем одинаково для обеих машин – примерно на 20%.

И это мы еще не учли в расчете стоимость легализации оборудования: на это тратятся далеко не все автомобилисты. Тем не менее, и сегодня пропан-бутановое ГБО для простых машин с распределенным впрыском окупается за год-полтора, даже если пробеги отнюдь не таксишные.

Срок окупаемости ГБО на двух примерах (2014/2024 годы)

Компактный класс Средний и большой класс Средний расход бензина, л/100 км 10,5 15,0 Средний расход газа, л/100 км 12,1 17,3 Стоимость 100 км пробега на бензине, руб. 330,8/530,3 472,5/757,5 Стоимость 100 км пробега на пропан-бутане, руб. 205,7/344,9 294,1/493,1 Экономия на 100 км, руб. 125,1/185,4 178,4/264,4 Стоимость ГБО с установкой, руб. 22 500/40 000 21 500/39 000 Срок окупаемости, км 17 986/21 575 12 052/14 750

Благодарим компанию Италгаз за помощь в подготовке материала.