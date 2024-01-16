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Почему так мало автомобилей на метане – это же выгодно!

«За рулем» оценил плюсы и минусы перевода авто на газовое топливо

5 наивных мифов о ГБО — вы тоже в это верили?

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— Чем хорош рекламируемый метан, кроме того, что его у нас много?

Ответ эксперта

Никита Гудков, «За рулем»:

– Экологичностью, но прежде всего – ценой. Однако при расчете стоимости эксплуатации надо брать не только цену самого газа (привлекательную), но и стоимость газобаллонного оборудования, а также риск досрочного ремонта двигателя. Всё на круг приводит к выводу: езда на газе снижает затраты примерно на 30–40% по сравнению с бензином, что не сильно привлекательнее дизельного двигателя.

Окупается перевод на газ, в основном, при больших пробегах и при установке ГБО на новый автомобиль. С последним – наибольшие сложности: античеловеческая многоступенчатая система получения разрешения на установку и эксплуатацию ГБО является главным препятствием на пути распространения любого газомоторного топлива для частных машин. Вторая проблема – неразвитость сети заправок, особенно метановых.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Что нужно учитывать при переводе автомобиля на газ, будь то метан или пропан-бутан, рассказано в этой публикации.
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За РулемНикита Гудков
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 1
16.01.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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