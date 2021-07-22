Власти настойчиво предлагают автовладельцам переходить на метан. Но есть нюансы.

В России много лет действуют различные программы, стимулирующие перевод автотранспорта на компримированный природный газ (КПГ). Федеральные, региональные, а также личные инициативы нефтегазовых компаний — в первую очередь Газпрома. Вложены миллиарды рублей.

Например, в 2013 году правительство повелело к 2020 году перевести на газ половину парка общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники в городах-миллионниках (не срослось — дизель устоял). В городах поменьше — определили планку в 30%. Тогда же Газпром создал дочку «Газпром газомоторное топливо» с целью переоборудовать сотню старых заправок и построить двести новых. Все программы вместе подразумевали создание 2000 заправочных объектов по России.

Что в результате? На конец прошлого года насчитывалось 530 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), из них 353 — газпромовские. Для сравнения: в Италии, где не было никаких госпрограмм, свыше 1500 метановых заправок, в Иране — 2500.

Перевод частной машины на газ

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Рядовых автомобилистов слабо интересует газификация автобусов и грузовиков. Интересует перевод своего транспорта, поскольку газ дешевле бензина. Баллон съедает изрядную часть багажника, зато дает выигрыш на разнице в ценах на топливо.

По велению тех же самых властей установка ГБО ныне усложнена необходимостью регистрации «внесения изменений в конструкцию». Аппаратура обходится в 20–30 тысяч рублей под пропан-бутан (сжиженный углеводородный газ, СУГ). Более сложная метановая в два-три раза дороже, что уже заставляет задуматься. Да еще регистрация… Если проводить ее самостоятельно, беготня по инстанциям может занять месяц. Поэтому многие фирмы попутно с установкой ГБО предлагают платные услуги по регистрации.

Всё бы ничего, вопросы решаемые, но и газ вдруг начал стремительно дорожать — по странному совпадению, одновременно с принятием очередной федеральной программы.

Цены на газовое топливо

Пресловутый КПГ с конца 2018 года подорожал в центре России с 14 до 19,5–23 рублей за кубометр. И на родине в ЯНАО тоже, хотя и не так сильно — до 18 рублей.

Пропан-бутан пережил скачок цен уже в этом году — сразу на 25–30%. Розничный литр пропан-бутана к концу весны стоил 25–31 рубль в зависимости от региона (в среднем 28 рублей), а год назад было 16–17 рублей. Впечатляет!

Народ непроизвольно начал пересчитывать экономику ГБО: при таких ценах пропан не так уж и выгоден. Цена СУГ по отношению к АИ‑92 превысила 60%, а по-настоящему привлекательным считается соотношение примерно 50%.

Кураторы газовых программ по-прежнему считают, что расходы таксиста уменьшатся вдвое за счет установки ГБО — при больших пробегах экономия достигает 100–200 тысяч рублей в год. А аналитики рынка предрекают конец эпохи пропана, да и по метану есть сомнения.

Что с заправками?

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Минэнерго запустило проект развития рынка газомоторного топлива до 2024 года: рост количества метановых заправок в 4 раза, продаж газа на них — в 5 раз. А с прошлого года в 23 самых «газово‑развитых» регионах работает субсидирование установки метанового ГБО: до 60% расходов покрывает бюджет. И еще 30% берет на себя Газпром. По этой схеме в 2020 году переоборудовали более 10 тысяч машин. Минпромторг попутно выделил свыше 3 млрд рублей производителям техники на газе — при условии предоставления покупателям скидки. В феврале эта программа объявлена бессрочной.

Ожидаемых 350 тысяч метановых машин к концу 2020 года не состоялось. Поэтому Минэнерго многомудро пересмотрело собственные расчеты: к 2024 году — 300 тысяч автомобилей, использующих КПГ. Сейчас, по примерным оценкам, их немногим более 160 тысяч. Подавляющее большинство — автобусы и грузовики. Владельцы легковушек, видимо, ждут более выгодных условий и развития сети АГНКС. К тому же машину с ГБО труднее продать на вторичке — меньше спрос и ниже цены.

Своя газовая станция

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В интернете попадается много советов, предлагающих обратить внимание на домашние газовые компрессоры, позволяющие заправлять автомобили от бытовой сети.

Загвоздок несколько. Первая — высокая стоимость компрессоров. Самые простые — 250–300 тысяч рублей, сложные — до миллиона и далее. Всё равно есть экономический смысл, если, допустим, рассчитывать на коллектив в 10–15 автовладельцев. Для транспортных предприятий — отличный вариант.

Второе препятствие — для установки компрессора требуется разрешение газовой службы, инженерный проект и регистрация. Все остальные варианты вне закона. За несанкционированное подключение для физических лиц предусмотрен штраф 10–15 тысяч рублей (КоАП РФ Статья 7.19) с принудительным отключением.

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