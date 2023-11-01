Показали первый Москвич 6 с битопливным двигателем
Москвич в битопливном исполнении с мотором 1.5 мощностью 104 л.с. показали на уличной экспозиции выставки газомоторной техники Петербургского газового форума.
Как пишет в своем Telegram-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, конкретики об этом автомобиле пока мало. Известно лишь, что компания «Газпром газомоторное топливо» и завод «Москвич» подписали на форуме соглашение о сотрудничестве с формулировкой «о планах реализации проекта по выпуску автомобилей на базе марки «Москвич» с установленным газобаллонным оборудованием».
Метановым ГБО будут оснащать обе текущие модели – Москвич 3 и Москвич 6 и, скорее всего, дооснастить автомобиль газовым оборудованием предложат сразу при покупке в дилерском центре. Даже известно, что дилеры получили соответствующее оборудование, но какое – неясно.
Между тем, некоторые владельцы Москвичей 3 самостоятельно устанавливают ГБО, но не метановое, а пропановое.
Ранее в «Газпром газомоторное топливо» отмечали, что установка газобалонного оборудования на Москвичи «должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости