Показали первый Москвич 6 с битопливным двигателем

На Петербургском газовом форуме представили Москвич 6 с ГБО на метане

Москвич в битопливном исполнении с мотором 1.5 мощностью 104 л.с. показали на уличной экспозиции выставки газомоторной техники Петербургского газового форума.

Как пишет в своем Telegram-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, конкретики об этом автомобиле пока мало. Известно лишь, что компания «Газпром газомоторное топливо» и завод «Москвич» подписали на форуме соглашение о сотрудничестве с формулировкой «о планах реализации проекта по выпуску автомобилей на базе марки «Москвич» с установленным газобаллонным оборудованием».

Метановым ГБО будут оснащать обе текущие модели – Москвич 3 и Москвич 6 и, скорее всего, дооснастить автомобиль газовым оборудованием предложат сразу при покупке в дилерском центре. Даже известно, что дилеры получили соответствующее оборудование, но какое – неясно.

Между тем, некоторые владельцы Москвичей 3 самостоятельно устанавливают ГБО, но не метановое, а пропановое.

Ранее в «Газпром газомоторное топливо» отмечали, что установка газобалонного оборудования на Москвичи «должна быть доступна российским потребителям как дополнительная опция».

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Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram