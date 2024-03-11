Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской
В последние пару лет в топ‑5 по продажам среди иномарок неизменно входил Geely Coolray. В некоторые месяцы он даже взбирался на первую строчку – успех! Минувшей осенью к дилерам поступил изрядно модернизированный вариант. Цены, естественно, подросли.
Но не унывайте – прежний Coolray остается с нами. Только называется он теперь Belgee X50. В названии зашифровано два слова: Беларусь и Geely (в соседней республике уже не один год работает одноименный завод). Шильдик новый, название модели – тоже. А что еще поменялось?
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Для снижения себестоимости на Х50 начали ставить российские стекла и легкосплавные колеса, белорусский аккумулятор и шины (но только летние – тестовая машина обута в зимние китайские фрикционки Leao Winter Defender). В дальнейшем планируют внедрить локализованные сиденья, проводку, бензобак и оптику. В перспективе даже появится версия с белорусским электромотором. Интересно, сбудется?
| Kaiyi X3 Pro
В нынешнем виде эта машина предстала в 2021 году под именем Cowin Showjet Pro. Сработана на основе Chery Tiggo 4 Pro. Выпускают в Калининграде, на заводе Автотор.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый: 1.5 (147 л.с.)
2 514 900 ₽
|Belgee X50
Дебютировал в 2018 году (под именем Geely Binyue), в Россию приехал через пару лет как Coolray. В конце прошлого года проведен ренейминг. Производят в Беларуси.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый: 2.0 (186 л.с.)
от 2 290 990 ₽
Перипетии появления Kaiyi X3 Pro во многом созвучны. Дебютировавшая в 2021 году модель представляет собой переоформленную и упрощенную версию кроссовера Chery Tiggo 4. Более скромная отделка, проще оснащение, есть компромиссы по шумоизоляции.
Сколько денег?
Что это дает покупателям, получится ли сэкономить относительно Tiggo? Смотрите: X3 Pro продается в России только в версии Luxury за 2,51 млн рублей. В комплектацию входят светодиодные фары, четыре подушки безопасности, кондиционер, подогрев сидений и руля, электроприводы водительского кресла, камеры кругового обзора, панорамная крыша, круиз-контроль.
Однако за 2,52 млн можно взять Tiggo 4 Pro в схожей по оснащенности комплектации Style (вместо кондиционера будет климат-контроль). А за доплату в 100 тысяч рублей вы получите машину с адаптивным круиз-контролем и другими водительскими ассистентами, которые для Kaiyi недоступны в принципе. В общем, это в Китае X3 Pro считается бюджетным, в России же он предлагается за сопоставимые с Tiggo 4 Pro деньги.
Вот Х50 действительно доступнее Кулрея. Базовое исполнение Active (2,29 млн) – аж на 319 тысяч рублей. Комплектацию совсем уж бедной не назовешь: две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, а также форсунок омывателя и зоны покоя дворников, камера заднего вида, круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, противотуманки с подсветкой поворотов.
В богатой версии Prestige будут уже шесть подушек безопасности, система контроля слепых зон, круговой обзор, панорамная крыша, фоновая подсветка, климат-контроль, обогрев руля и задних сидений, электропривод водительского кресла, самопарковщик, светодиодные фары. Оснащение привлекательнее, а цена – те же 2,5 млн рублей, что просят за Kaiyi X3 Pro.
Что внутри?
Салон Х50 нам хорошо знаком по Кулрею. Ни изменений в дизайне, ни каких-то упрощений не обнаружено. Материалы остались пристойными, небанальная цветовая гамма сохранена, качество сборки достойное.
Мне нравится плотная посадка и то, что руль регулируется в двух плоскостях – угнездился сразу. А вот обзорность не очень: передние стойки широки, дворники оставляют большую неочищенную зону.
Kaiyi X3 Pro
В отличие от других моделей Geely, климат-контроль легко поддерживает тепло в салоне. Он даже переусердствует: когда после прогрева салона я выставил +18°, из дефлекторов еще долго дул теплый воздух.
В X3 Pro климат-контроля нет, но печка работает без нареканий. А вот подогрев руля чудил. В первый день, когда сел в холодную машину, он включился только на 1 мин 15 секунд. Второй и последующий разы – вырубался после полуминуты. На второй день «грелка» работала уже три минуты, успев довести температуру обода до комфортной. Похоже, глюк.
В оформлении салона много общего с интерьером Tiggo 4 Pro, однако это не повтор, а рифма. Качество материалов действительно попроще будет. Пластик везде жесткий, кожзам на сиденьях без перфорации – летом будешь потеть. Кресла по профилю удачны (редкий «китаец» с длинной подушкой!), но уж больно жесткая у них набивка, да и посадка чрезмерно высокая. В отличие от Х50, руль регулируется только в одной плоскости.
Belgee X50
Это не всё. Приборка нещадно бликует, только в сумерках что-то можно разглядеть. Одометр и трипкомпьютер показывают разные данные – это как? Картинка с камер идет рывками – процессору не хватает производительности. У потолочных ручек нет микролифта, а в козырьках – подсветки. Нет ее и на втором ряду. Зато пассажирам сзади просторнее, чем в X50 – для многих это важно.
Шумные?
Акустический комфорт – не то, чем может гордиться Kaiyi. Уже при 70 км/ч в салоне стоит сильный гул от дороги, перекрывающий даже рык от работающего на высоких оборотах двигателя. Внутри Х50 заметно тише. На городских скоростях шумы здорово приглушены, и только по достижении 90 км/ч в салон начинает проникать посвистывание набегающего ветра.
Kaiyi X3 Pro
Х3 Pro отвечает топливной экономичностью. За сто верст он выпивает в среднем 8,5 л – на пол-литра меньше, чем Х50. К тому же в него смелее можно лить рекомендованный для обеих машин бензин АИ‑92, поскольку распределенный впрыск не так требователен к качеству топлива, нежели непосредственный.
В настройках шасси Х50 больше нет той жесткости, которая обескуражила при первом знакомстве с Кулреем. Перекалиброванные амортизаторы заметно улучшили плавность хода. Сикось-накось уложенные заплатки более дискомфорта не вызывают. Можно быстро ехать по стиральной доске, о чем раньше не могло быть и речи.
Belgee X50
Ради такого скачка в ездовом комфорте я готов пожертвовать толикой управляемости – машина стала погуливать на траектории после 120 км/ч, чего прежде не замечалось. Хотя, может, это влияние мягких зимних шин – как и в том, что Х50 теперь не так явно переставляет в колеях.
Неплохую плавность хода показал и Х3 Pro – его подвеска уверенно фильтрует дорожные неровности. Но по управляемости до уровня визави не дотянулся: крены, запаздывания, пустой руль. Исходный Tiggo едет повеселее, не говоря уж про Х50.
На городском бездорожье
Оба испытуемых выпускаются только с передним приводом, поэтому в «пампасы» на них не выезжали. Достаточно было и городского бездорожья. В этих условиях машины показали себя равноценно. У X50 побольше клиренс, что вкупе с толковой имитацией межколесной блокировки помогало ему увереннее передвигаться по колеям в неочищенных дворах. А Х3 Pro позволял не бояться бордюров: у него угол въезда, как у иных внедорожников, – 24°.
Что с динамикой?
Belgee Х50 – единственный в сегменте, кто использует трехцилиндровый турбомотор. Казалось бы, всего 1,5 литра и 150 сил, но этого хватает за глаза – разгон уверенный, веселый, искрометный. Шустрее кроссовер в этом классе вряд ли найдешь. Двигателю ассистирует семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями, меняющий передачи с завидной ловкостью.
В распоряжении X3 Pro тоже полуторалитровый турбомотор. Цилиндров у него четыре, а отдача ниже на три «лошади». Однако по ощущениям – на 10–20! Kaiyi отстает от соперника во всех режимах движения. К тому же вариатор уступает роботу в линейности откликов, сложно прогнозировать уровень ускорения. Плюс настораживает потрескивающий звук из-под капота, появляющийся при притормаживании.
Kaiyi X3 Pro
|Топливная экономичность, просторный задний ряд, угол въезда
|Слабая шумоизоляция, химический запах в салоне, всего одна модификация
Belgee X50
|Ездовой комфорт, ощущение крепко сбитой машины, выгодный ценник
|Обзорность, настройки климат-контроля, муторная синхронизация со смартфонами
Выводы
Х3 Pro не впечатлил – относительно Tiggo 4 Pro повсеместно чувствуются следы экономии. И я бы понял, если бы это привело к заметному снижению цены, так ведь нет – более упакованный, быстрый и не требующий доводки Belgee Х50 предлагается за те же деньги.
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