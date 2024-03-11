Кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – тест в цифрах

«За рулем» подготовил подробный обзор китайских кроссоверов за 2,5 млн рублей

Как едут Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro и об их преимуществах и недостатках читайте и смотрите тут.

Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о приспособленности к российским условиям эксплуатации, геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия, а также экспертная оценка автомобилей Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

Альтернативные варианты

Обе модели можно приобрести в видоизмененных вариантах.

Так, X50 еще представлен у дилеров в обличье Geely Coolray – c другими эмблемами цена в базовой версии будет выше на 55 тысяч рублей. Дизайн и комплектация при этом те же самые.

А вот Coolray нового поколения заметно отличается. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена выше уже на 319 тысяч рублей.

Geely Coolray Kaiyi X3 Pro

А вот Kaiyi X3 Pro, напротив, можно приобрести в более бюджетном исполнении – у такой машины нет приставки Pro. Экстерьер и салон оформлены по-другому, но всё же главное отличие – под капотом. Вместо турбомотора установлен более слабый атмосферник 1.5 отдачей 113 л. с. Базовая версия идет с механикой (1,94 млн рублей), а за доплату в 97 тысяч предлагают вариатор.

Данные производителей

Belgee X50 Kaiyi X3 Pro Снаряженная / полная масса, кг 1415 / 1715 кг 1453 / 1753 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,4 с 10,0 с Максимальная скорость 190 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 45 л АИ-92-95 / 51 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км 9,9 / 6,6 / 7,8 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р3 / 12 Р4 / 16 Рабочий объем 1477 см³ 1498 см³ Мощность 110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 255 Н·м при 1500–4000 об/мин 210 Н·м при 1750–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач Р7 CVT Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91 2,69–0,38 / 2,00 Главная

передача 4,65 / 3,44 6,08 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая поперечная балка Рулевое управление реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые Шины 215/55 R18 215/55 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X50 Kaiyi X3 Pro Просвет a 190 мм 180 мм b 190 мм 205 мм c 205 мм 205 мм Угол α 20,5° 24,5° β 31,0° 31,0° γ 16,5° 17,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Belgee X50 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 173 Kaiyi X3 Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 106

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50 Kaiyi X3 Pro Капот 100–120 105–125 Крыло переднее 105–130 110–120 Крыло заднее 110–120 110–120 Дверь передняя 90–120 100–125 Дверь задняя 100–105 110–130 Дверь багажника 110–125 110–120

Экспертная оценка автомобилей

Модель Belgee X50 Kaiyi X3 Pr Рабочее место водителя Сиденье 8 8 Органы управления 8 8 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 8 8 Задняя часть 8 9 Багажник 8 7 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 8 8 Управляемость 9 8 Комфорт Шум 8 7 Плавность хода 9 8 Климат 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 9 Сервис 9 8 Эксплуатация 8 9 Общая оценка 8,27 8,13