Кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – тест в цифрах
Как едут Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro и об их преимуществах и недостатках читайте и смотрите тут.
Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о приспособленности к российским условиям эксплуатации, геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия, а также экспертная оценка автомобилей Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.
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Альтернативные варианты
Обе модели можно приобрести в видоизмененных вариантах.
Так, X50 еще представлен у дилеров в обличье Geely Coolray – c другими эмблемами цена в базовой версии будет выше на 55 тысяч рублей. Дизайн и комплектация при этом те же самые.
А вот Coolray нового поколения заметно отличается. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена выше уже на 319 тысяч рублей.
А вот Kaiyi X3 Pro, напротив, можно приобрести в более бюджетном исполнении – у такой машины нет приставки Pro. Экстерьер и салон оформлены по-другому, но всё же главное отличие – под капотом. Вместо турбомотора установлен более слабый атмосферник 1.5 отдачей 113 л. с. Базовая версия идет с механикой (1,94 млн рублей), а за доплату в 97 тысяч предлагают вариатор.
Данные производителей
|
|
Belgee X50
|
Kaiyi X3 Pro
|
Снаряженная / полная масса, кг
|
1415 / 1715 кг
|
1453 / 1753 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,4 с
|
10,0 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92-95 / 45 л
|
АИ-92-95 / 51 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
9,9 / 6,6 / 7,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р3 / 12
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1477 см³
|
1498 см³
|
Мощность
|
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
|
108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р7
|
CVT
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91
|
2,69–0,38 / 2,00
|
Главная
|
4,65 / 3,44
|
6,08
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/55 R18
|
215/55 R18
Геометрическая проходимость
|
|
Belgee X50
|
Kaiyi X3 Pro
|
Просвет
|
a
|
190 мм
|
180 мм
|
b
|
190 мм
|
205 мм
|
c
|
205 мм
|
205 мм
|
Угол
|
α
|
20,5°
|
24,5°
|
β
|
31,0°
|
31,0°
|
γ
|
16,5°
|
17,5°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Belgee X50
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
173
|
Kaiyi X3 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
106
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Belgee X50
|
Kaiyi X3 Pro
|
Капот
|
100–120
|
105–125
|
Крыло переднее
|
105–130
|
110–120
|
Крыло заднее
|
110–120
|
110–120
|
Дверь передняя
|
90–120
|
100–125
|
Дверь задняя
|
100–105
|
110–130
|
Дверь багажника
|
110–125
|
110–120
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Belgee X50
|
Kaiyi X3 Pr
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
7
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
7
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
9
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,13
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