Кроссоверы Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro – тест в цифрах

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Как едут Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro и об их преимуществах и недостатках читайте и смотрите тут.

Ниже – подробный технический справочник, сервис в цифрах, данные о приспособленности к российским условиям эксплуатации, геометрической проходимости, толщине лакокрасочного покрытия, а также экспертная оценка автомобилей Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

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Альтернативные варианты

Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Обе модели можно приобрести в видоизмененных вариантах.

Так, X50 еще представлен у дилеров в обличье Geely Coolray – c другими эмблемами цена в базовой версии будет выше на 55 тысяч рублей. Дизайн и комплектация при этом те же самые.

А вот Coolray нового поколения заметно отличается. У него другой, четырехцилиндровый, двигатель, серьезно переработанный салон и богаче оснащение. Стартовая цена выше уже на 319 тысяч рублей.

Geely Coolray
Kaiyi X3 Pro

А вот Kaiyi X3 Pro, напротив, можно приобрести в более бюджетном исполнении – у такой машины нет приставки Pro. Экстерьер и салон оформлены по-другому, но всё же главное отличие – под капотом. Вместо турбомотора установлен более слабый атмосферник 1.5 отдачей 113 л. с. Базовая версия идет с механикой (1,94 млн рублей), а за доплату в 97 тысяч предлагают вариатор.

Данные производителей

Belgee X50

Kaiyi X3 Pro

Снаряженная / полная масса, кг

1415 / 1715 кг

1453 / 1753 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 с

10,0 с

Максимальная скорость

190 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 45 л

АИ-92-95 / 51 л

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл

7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

9,9 / 6,6 / 7,8 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1498 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин

108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р7

CVT

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91

2,69–0,38 / 2,00

Главная
передача

4,65 / 3,44

6,08

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

215/55 R18

215/55 R18

Геометрическая проходимость

Belgee X50

Kaiyi X3 Pro

Просвет

a

190 мм

180 мм

b

190 мм

205 мм

c

205 мм

205 мм

Угол

α

20,5°

24,5°

β

31,0°

31,0°

γ

16,5°

17,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Belgee X50

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

173

Kaiyi X3 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

106


Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Belgee X50

Kaiyi X3 Pro

Капот

100–120

105–125

Крыло переднее

105–130

110–120

Крыло заднее

110–120

110–120

Дверь передняя

90–120

100–125

Дверь задняя

100–105

110–130

Дверь багажника

110–125

110–120

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Belgee X50

Kaiyi X3 Pr

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

Органы управления

8

8

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

8

8

Задняя часть

8

9

Багажник

8

7

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

8

8

Управляемость

9

8

Комфорт

Шум

8

7

Плавность хода

9

8

Климат

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

9

8

Эксплуатация

8

9

Общая оценка

8,27

8,13

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За РулемТимкин Юрий
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 4
11.03.2024
Фото:Константин Якубов
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