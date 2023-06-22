Chery Tiggo 4 Pro на длительном тесте: 5 объективных замечаний

Популярнейший кроссовер размером с Крету провел в парке «За рулем» несколько месяцев. Вот что больше всего не понравилось в нем при повседневной эксплуатации.

Жесткая подвеска

Потряхивает на неровностях любого калибра. При этом энергоемкости у подвески достаточно – пробить на крупной яме ее сложно.

У старших Tiggo 7 и Tiggo 8 настройки более комфортные. Chery заботится о плавности хода. Да и жестковатая подвеска не дает выигрыша в управляемости – Tiggo 4 Pro рулится беспроблемно, но не спортивно.

Удовольствие получаешь скорее в городе, когда усилие на руле невелико и небольшой автомобильчик оказывается юрким. И быстрым – благодаря бодрому дуэту 147-сильного турбомотора и вариатора.

На шоссе чувствительность рулевого управления даже немного избыточна – несмотря на заметное затяжеление баранки на высоких скоростях.

Тесновато на заднем ряду

Почему Tiggo 4 Pro популярен в такси – загадка. Багажник невелик, задние сиденья на фоне соразмерных конкурентов совсем не радуют простором. Дети в креслах упираются в спинки передних сидений ногами.

Возможно, это побочный эффект от того, что водителя посадили удобно и обеспечили большими диапазонами регулировки руля. Для высокорослых эргономика не по-китайски хороша, и можно отодвинуться назад.

Салон отделан здорово – про Крету и вспоминать неудобно. А из того, что не радует, отмечу лишь сенсорный пульт управления климат-системой: отвлекает водителя от дороги и собирает на себя пыль.

Очень не хватает плафона над задними сиденьями.

Подтупливает медиасистема

Над мягкой панелью и сочно щелкающими физическими кнопками нависает 10-дюймовый экран медиасистемы. Кажется, что он тут за главного, однако функциональность его невелика.

Самое ценное в нем – система кругового обзора с хорошей графикой. Радио даже без текстового RDS — бегущей строки с названием станции и других функций.

На работу с Android Auto сил процессора уже не хватает, и при подключении смартфона по кабелю отклики на нажатия становятся жутко долгими. Это можно устранить сложными манипуляциями (посмотрите наш видеоролик). Но так же быть не должно!

Первая ржавчина

Симпатичный дизайн и веселый, жизнерадостный цвет нашего Tiggo 4 Pro неизменно радовали каждый день. Вопрос: как долго будет длиться эта радость?

Пристальный осмотр показал, что после зимы и 20 тысяч километров пробега уже виден «рыжик» на двери багажника в месте крепления накладки. Возможно, этому способствует то, что дверью приходится сильно хлопать (как и водительской) – и накладка натирает краску.

Но хромированные накладки на заднем бампере никто не трогает. А хром на них уже в пузырях. И на днище видны рыжие точки, причем даже там, где лежит заводской антикор.

Первая поездка нового Tiggo 4 Pro из автосалона обязательно должна быть к профессиональным антикорщикам.

Днище с завода хорошо залито мастикой – но ржа находит пути сквозь нее.

Настройки электроники

Наш Tiggo 4 Pro был в комплектации Style (сейчас такая стоит 2,45 млн рублей) – в ней нет водительских ассистентов, полагающихся только версии Ultimate, которая дороже на 100 тысяч рублей.

Особенно не хватало ограничителя скорости – хотя обычный круиз-контроль работает исправно. Вопросы есть к другим вещам, которые можно было бы поправить софтом.

Кажется, что в правой передней ручке тоже есть сенсор для запирания машины. На самом деле, он установлен только с водительской стороны. Да и тот не особо нужен: Tiggo запирается сам, когда отходишь с брелоком на 2-3 метра.

Например, почему центральный замок не запирается при начале движения, и включить эту привычную функцию не может даже дилер? Как отключить бибикалку, которая шесть раз сигналит, если выходишь из машины при работающем двигателе с брелоком в кармане? Соседей жалко!

У дистанционного запуска нет отдельной кнопки на брелоке – надо манипулировать кнопкой запирания центрального замка. Но никаких проблем в этом нет.

Общее впечатление

Chery Tiggo 4 Pro – приятный и живой автомобильчик, который можно любить. Средний уровень потребительских качеств китайских машин сегодня выше, чем был у «корейцев» лет десять назад. И этот прогресс не остановить. Очень интересно, что будет дальше.