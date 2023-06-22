Chery Tiggo 4 Pro на длительном тесте: 5 объективных замечаний
Жесткая подвеска
Потряхивает на неровностях любого калибра. При этом энергоемкости у подвески достаточно – пробить на крупной яме ее сложно.
У старших Tiggo 7 и Tiggo 8 настройки более комфортные. Chery заботится о плавности хода. Да и жестковатая подвеска не дает выигрыша в управляемости – Tiggo 4 Pro рулится беспроблемно, но не спортивно.
Удовольствие получаешь скорее в городе, когда усилие на руле невелико и небольшой автомобильчик оказывается юрким. И быстрым – благодаря бодрому дуэту 147-сильного турбомотора и вариатора.
На шоссе чувствительность рулевого управления даже немного избыточна – несмотря на заметное затяжеление баранки на высоких скоростях.
Тесновато на заднем ряду
Почему Tiggo 4 Pro популярен в такси – загадка. Багажник невелик, задние сиденья на фоне соразмерных конкурентов совсем не радуют простором. Дети в креслах упираются в спинки передних сидений ногами.
Возможно, это побочный эффект от того, что водителя посадили удобно и обеспечили большими диапазонами регулировки руля. Для высокорослых эргономика не по-китайски хороша, и можно отодвинуться назад.
Салон отделан здорово – про Крету и вспоминать неудобно. А из того, что не радует, отмечу лишь сенсорный пульт управления климат-системой: отвлекает водителя от дороги и собирает на себя пыль.
Подтупливает медиасистема
Над мягкой панелью и сочно щелкающими физическими кнопками нависает 10-дюймовый экран медиасистемы. Кажется, что он тут за главного, однако функциональность его невелика.
Самое ценное в нем – система кругового обзора с хорошей графикой. Радио даже без текстового RDS — бегущей строки с названием станции и других функций.
На работу с Android Auto сил процессора уже не хватает, и при подключении смартфона по кабелю отклики на нажатия становятся жутко долгими. Это можно устранить сложными манипуляциями (посмотрите наш видеоролик). Но так же быть не должно!
Первая ржавчина
Симпатичный дизайн и веселый, жизнерадостный цвет нашего Tiggo 4 Pro неизменно радовали каждый день. Вопрос: как долго будет длиться эта радость?
Пристальный осмотр показал, что после зимы и 20 тысяч километров пробега уже виден «рыжик» на двери багажника в месте крепления накладки. Возможно, этому способствует то, что дверью приходится сильно хлопать (как и водительской) – и накладка натирает краску.
Но хромированные накладки на заднем бампере никто не трогает. А хром на них уже в пузырях. И на днище видны рыжие точки, причем даже там, где лежит заводской антикор.
Первая поездка нового Tiggo 4 Pro из автосалона обязательно должна быть к профессиональным антикорщикам.
Настройки электроники
Наш Tiggo 4 Pro был в комплектации Style (сейчас такая стоит 2,45 млн рублей) – в ней нет водительских ассистентов, полагающихся только версии Ultimate, которая дороже на 100 тысяч рублей.
Особенно не хватало ограничителя скорости – хотя обычный круиз-контроль работает исправно. Вопросы есть к другим вещам, которые можно было бы поправить софтом.
Например, почему центральный замок не запирается при начале движения, и включить эту привычную функцию не может даже дилер? Как отключить бибикалку, которая шесть раз сигналит, если выходишь из машины при работающем двигателе с брелоком в кармане? Соседей жалко!
Общее впечатление
Chery Tiggo 4 Pro – приятный и живой автомобильчик, который можно любить. Средний уровень потребительских качеств китайских машин сегодня выше, чем был у «корейцев» лет десять назад. И этот прогресс не остановить. Очень интересно, что будет дальше.
- Реальная альтернатива «китайцам» – 4 престижные (и недорогие) модели.
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