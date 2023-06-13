Реальная альтернатива «китайцам» – 4 престижные (и недорогие) модели

Многие европейские, японские, корейские марки официально ушли из России. Но их модели продолжают у нас продаваться – спасибо параллельному импорту.

Лидеры параллельного импорта

Поставщики новых машин, использующие параллельный импорт, не особо интересуются бюджетными моделями. Возни с ними столько же, сколько и с дорогими, а много заработать на них не получается. Доставка, растаможка с утильсбором и прочие процедуры почти удваивают первоначальную цену, плюс что-то продавец хочет оставить себе. Таким образом, бюджетные автомобили приходят в магазины с совсем небюджетными ценниками. Подросший за весну курс рубля ситуацию только ухудшает.

В 2023 году свыше 80% продаж «параллельных» машин приходится на японские и немецкие марки (по данным исследований ВТБ и агентства НАПИ). А в топ-10 по числу сделок из сравнительно недорогих входит только Chevrolet Cobalt. Остальные: Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Montero Sport, BMW X5, Toyota RAV4, Toyota Camry, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE-Class и тому подобное.

Параллельный импорт так и не стал центральным игроком на рынке. Его доля в общих продажах новых машин в январе-марте не превышала 10%. И, скорее всего, в ближайшее время не превысит. Но интерес к новинкам, поступающим этим каналом в Россию, по-прежнему велик.

Toyota Vios

Цена: от 2,2 млн рублей. Компактный «народный» седан, во множестве ипостасей выпускаемый для рынков Юго-восточной Азии и Латинской Америки. К нам завезен, скорее всего, из Таиланда, где его собирают.

Совместная разработка с Daihatsu. В основе - хэтчбек Toyota Yaris. И под этим названием его также продают на некоторых рынках. По размерам близок к Kia Rio и Hyundai Solaris – и по цене тоже.

К нам попала достаточно продвинутая версия с мотором 1.5 (109 л.с.) и четырехступенчатым автоматом. Альтернативу в виде 1.3 с МКП не завезли. И это рестайлинг третьего поколения, поскольку у четвертого (представлено в 2022-м) - только вариаторы.

Двигатель 2NR-FE выпускают с 2010 года. Он массовый - ужасных болезней за ним не замечено. Разве что маловат ресурс насоса системы охлаждения. И катушки зажигания плохо переносят некачественное топливо. Автомат Aisin TS40-SN (его производят в Китае), возможно, переживет мотор.

Положа руку на сердце, если бы Toyota возила к нам эту модель официально, при цене около 1,5 млн рублей она была бы в числе бестселлеров наряду с Rio и Polo. Несмотря на простоватое оснащение. Все необходимое, впрочем, в наличии, включая полноценный сенсорный дисплей.

Kia XCeed

Цена: от 2,7 млн рублей. Оснащение богатое. Приставка Х в названии намекает на солидный клиренс. По паспорту это 172 мм – для кроссовера мало, для хэтчбека неплохо.

Переднеприводное кросс-купе (терминология Kia) в дорестайлинговой версии продавали у нас официально – калининградской сборки. Завод в 2021-м анонсировал продажи рестайлинговой модели (по ценам от 1,87 до 2,35 млн рублей), но так и не начал.

И вот обновленный XCeed в богатой комплектации замечен у нескольких продавцов (параллельный импорт или серый – неизвестно).

Самая низкая цена, какую удалось найти, — 2 634 900 рублей. И это не так уж дорого с учетом того, за сколько модель собирались продавать официально в прошлом году.

Пока что доступна единственная модификация: наддувный 1.5 линейки Smartstream (150 л.с., индекс G4LH) в сочетании с семиступенчатым роботом. Честно говоря, ожидаемый ресурс у этой комбинации скромный. Мотор с прямым впрыском страдает залеганием колец и масложором, а робот… современно, но не очень надежно.

У нас XCeed продавали только с моторами 1.4 и 1.6, но тоже в паре с роботом. Так что, вариант привычный.

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