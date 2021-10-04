Kia Rio на вторичке: 7 вопросов от владельцев

На каком топливе обкатывать машину? Какой допускается расход масла? Можно ли поставить на седан подвеску от кросс-хэтча X-Line? Эти и другие вопросы мы задали представительству Kia в России и получили ответы.

Владелец с ником MKHLM (kiarioclub.ru):

На дисплее штатной магнитолы периодически выводится информация о низком заряде аккумулятора и необходимости использовать аудиосистему при включенном двигателе. Такая инфа вылетает на штатной магнитоле при заглушенном моторе. Нужно ли поменять аккумулятор или не надо обращать внимание? Дилер говорит, что это штатная информация.

Ответ Kia:

Сообщение о необходимости использовать аудиосистему при включенном двигателе не является предупреждением о неисправности аккумулятора. Это напоминание о том, что аккумулятор может разрядиться и стать причиной тому, что двигатель может не запуститься.

Салон собран аккуратно: детали подогнаны хорошо, зазоры равномерные и небольшие. Но пластик жесткий. И, видимо, из-за этого уже на небольших пробегах в разных местах появляются сверчки.

Георгий Акопов, Курганская область

У меня Rio 1.4 с механикой выпуска 2018 года. Динамикой машины доволен, как и топливной экономичностью. Но расход масла, по-моему, большой: 500 г на 1000 км пробега. Пожаловался на это дилеру и получил ответ, что такой угар масла — это нормально. Так ли это на самом деле?

Ответ Kia:

Действительно, такой расход является допустимым. Но если у вас все-таки остаются сомнения, рекомендуем обратиться к официальному дилеру и провести углубленную диагностику.

По отзывам владельцев двигатели 1.4 и 1.6, которые устанавливают на Kia Rio, не отличаются большим расходом масла. Повышенный масляный аппетит может быть вызван неправильной эксплуатацией автомобиля, течами масла через уплотнения, а также повышенным износом деталей конкретного двигателя.

Владелец с ником Sergey (kiarioclub.ru)

Холода у нас в Новосибирске бывают нешуточные, исходя из этого хочу узнать, надо ли прогревать автомобиль в мороз? При каких температурах и сколько это занимает времени?

Ответ Kia:

Технически движение можно начинать уже через несколько минут после стабилизации оборотов холостого хода двигателя и начала работы климатической системы. Мы рекомендуем начинать движение в режиме, при котором агрегаты и системы автомобиля выйдут на рабочий температурный режим. Первое время нужно внимательно следить за показаниями приборов и избегать резких ускорений и торможений.

Андрей Сазонов, Ставрополь

Езжу на Rio 2019 года выпуска. Читал, что на ранних версиях катализаторы быстро сыпались, но потом производитель усовершенствовал конструкцию и проблема исчезла. Подскажите: в каком году это произошло и находится ли моя машина в группе риска?

Ответ Kia:

Усовершенствование автомобилей Kia идет постоянно. В случае с катализатором все усовершенствования касались не глобальных изменений конструкции, а доработки с целью максимально обезопасить данный узел от негативных эксплуатационных факторов (холодный пуск, резкие ускорения и торможения и т.д), а также максимально защитить от применения некачественного топлива.

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Владелец с ником CARBON (kiarioclub.ru):

На каком топливе обкатывать Rio? Во время эксплуатации допускается заправка 92-м бензином, но в самом начале, наверное, лучше заливать 95-й?

Ответ Kia:

В соответствии с рекомендациями производителя автомобилей Kia для атмосферных двигателей желательно использовать бензин АИ-95, при этом допускается применение 92-го. Мы рекомендуем также заправлять автомобиль на проверенных крупных сетевых заправочных станциях, предлагающих качественное топливо.

Петр Владимиров, Подольск

Полгода назад приобрел 3-летний Рио с небольшим пробегом. Машина выглядела как новая, но пару недель назад на заднем крыле заметил рыжик. Разве у Рио нет оцинковки на кузове?

Ответ Kia:

У автомобиля Kia Rio есть оцинковка. Но если машина куплена как б/у, есть вероятность, что у первого владельца могли быть повреждения кузова и последующие ремонтные воздействия. Перед покупкой рекомендуем проверять историю и возможные скрытые повреждения. Для определения причин появления коррозии лучше обратиться к официальному дилеру Kia.

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Денис Копылов, Кировская область

Мне нравится, как едет мой Рио-седан — уверенно и цепко держится за любую дорогу. Клиренс только маленький, а в Кировской области это критично. В связи с этим мечтаю поставить подвеску от версии X-Line — там просвет заметно больше. Все ли элементы там взаимозаменяемы и как ведет себя машина после такой переделки?

Ответ Kia:

К сожалению, просто переставить подвеску от версии X-Line нельзя. Потребуются более глобальные изменения не только подвески, но и других узлов включая перепрограммирование блоков ABS и рулевого управления. Кроме того, такой автомобиль не будет сертифицированным, проверенным с точки зрения безопасности. Несмотря на это, мы исследуем мнения потребителей и будем учитывать запросы на увеличенный клиренс при разработке модели следующего поколения.