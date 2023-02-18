Надежный, неприхотливый: 10 лет и 156 тыс. км с бюджетным седаном

Chevrolet Cobalt - старожил редакционного парка. Неожиданно к нему возник особый интерес - сейчас новый Cobalt, ввезенный серыми путями, можно купить дешевле Весты (за 1,1-1,3 млн рублей).

Экономичный?

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При пробеге за 150 тысяч км двигатель всегда пускается с первой попытки. Расход масла умеренный — за 15 тысяч км доливаю не больше литра.

Расход топлива — около 7,5–8 л/100 км летом и 9,5–10 литров зимой. Это с учетом городских пробок и АКП — а новый Cobalt можно взять и с механикой. Мой недавний рекорд — 6,2 л/100 км в загородной поездке с тремя пассажирами и полным багажником.

Если вас интересует надежность, то наша машина подтверждает, что это хороший выбор.

А как с обслуживанием?

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Воздушный и масляный фильтры, свечи зажигания меняются без затруднений. С приводными ремнями чуть сложнее — их два, один с натяжным роликом, второй без. Но заданный срок службы — 90 тысяч км. В приводе ГРМ установлена цепь, работает тихо.

На 60 и 120 тысячах промывал дроссельную заслонку, скорее для профилактики — масляных отложений совсем мало. С той же целью на пробеге 80 тысяч км прочистил клапан EGR. На нем используется металлическая прокладка с резиновым покрытием. При снятии клапана оно повреждается. Принято менять на новую, но я в таких случаях удаляю остатки старого покрытия и смазываю поверхность прокладки смолистым маслобензостойким нетвердеющим герметиком. Пока нареканий к нему нет.

Если перегорит какая-нибудь лампочка, система диагностики подскажет, какая именно.

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При пробеге 90 тысяч км начали плавать обороты — не хаотично, а четко, будто в соответствии с программой управления.

Проблема проявлялась как только двигатель прогревался до рабочей температуры и переходил на режим регулирования смеси по датчику кислорода. Он и оказался виновником. С заменой сложностей нет — датчик расположен в передней части моторного отсека.

На 123 тысяче от работы двигателя в салон начала передаваться сильная вибрация. Виновницей оказалась нижняя опора силового агрегата. Её подушка деформировалась и начала разрушаться.

Разрушение резиновой части нижней опоры силового агрегата привело к сильной вибрации. Резина не потрескалась, но уже отслаивается от наружной обоймы заднего сайлентблока переднего рычага.

На 147-й тысяче прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя — по-простому «гофра». В специализированном сервисе с ее заменой справились буквально за 10 минут.

К автомату — никаких вопросов, если не считать замены правого сальника при пробеге 125 тысяч км. Каждые 60 тысяч меняем только масло — к сожалению, заменить фильтр можно только частично разобрав коробку передач.

Впрочем, был случай, когда из-за потери сапуна автоматическая коробка лишилась пары литров масла и начала «пинаться». Когда уровень жидкости восстановили до нормы, она заработала как ни в чем не бывало.

Сильфон разрушился из-за естественных механических нагрузок и высоких температур. Для замены правого сальника на АКП нужно снять защиту и правый привод в сборе.

Из-за отсутствия щупа контроль уровня масла затруднен. Для этого надо снимать защиту силового агрегата и на работающем двигателе выкручивать контрольную пробку снизу КП.

Ходовая в порядке?

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Подвеска у Кобальта — McPherson спереди и полузависимая упругая балка сзади — без слабых мест, с отличной энергоемкостью. Первые стойки стабилизатора продержались 60 тысяч км, вторые — столько же. Передние амортизаторы отработали 120 тысяч — появилась раскачка при переезде крупных препятствий. Заменили их вместе с верхними опорами.

Нижние рычаги продержались дольше — 155 тысяч. Их задние сайлентблоки отслаиваются, в одной из шаровых опор появились первые признаки люфта. Причина — потрескавшиеся пыльники.

Если покупать запчасти по отдельности (два сайлентблока и шаровая опора), то по стоимости это будет почти как новый оригинальный рычаг в сборе — без учета работы по замене сайлентблоков и высверливанию заклепок шаровых опор. Поэтому поставили новые рычаги.

С поврежденным чехлом шаровая опора прослужит недолго. Проверять состояние амортизаторов нужно в сухую погоду, иначе можно просмотреть подтеки.

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Рулевые наконечники и все ступичные подшипники пока заводские. Передние тормозные диски заменили после второго комплекта колодок на 120 тысячах км.

Задние амортизаторы прослужили как передние, хотя подтеки жидкости на правом появились на 100 тысячах. Несмотря на простую схему крепления: два болта сверху к кузову и один к балке снизу, с заменой можно надолго зависнуть на подъемнике. Нижний болт под воздействием противогололедных реагентов срастается с резьбовой втулкой балки. Высверливать обломанный высокопрочный болт М12 — не очень приятная процедура, поэтому перед его отворачиванием нужно прогреть втулку индуктором или горелкой.

Электрика норм?

Электрооборудование хлопот не доставляет. В поиске перегоревших лампочек помогает система самодиагностики — в комбинации приборов высвечивается номер ошибки, а расшифровка есть в инструкции.

Очаги коррозии хорошо видны в задней части кузова. Резьбовую втулку, в которую вворачивается нижний болт заднего амортизатора, нужно прогреть перед его отворачиванием.

Аккумулятор поменяли через 6,5 лет: он перестал принимать заряд, появились следы проникновения паров электролита наружу.

На сколах и царапинах кузова коррозии нет — но это не значит, что она отсутствует. Ржа активно проявляет себя на днище в районе багажника. Это беда не только Кобальта, но и многих современных автомобилей, которым на заводе недостаточно обрабатывают днище защитным составом.

Что в итоге?

Выше описано всё, что случилось с Кобальтом за 10 лет. У него не было гарантийных ремонтов и неожиданных поломок, а в ближайшее время рассчитываем тратиться только на ТО.

Решите купить «серый» Cobalt, даже без нормальной гарантии, - отговаривать не буду.

Chevrolet Cobalt, 1.5 (106 л.с.), А6

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 156 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–156 000 км)*

Расходы на содержание (0–94 100 км) 364 099 ₽

Из них на топливо (АИ-95, средний расход 8,9 л/100 км) 277 071 ₽

Расходы на содержание (94 100–156 000 км) 330 625 ₽

Из них на топливо (АИ-95, средний расход 8,5 л/100 км) 263 075 ₽

Нижняя подушка силового агрегата 2500 ₽

Сильфон приемной трубы с работой 3500 ₽

Датчик кислорода 2900 ₽

Сальник АКПП 350 ₽

Масло для АКПП 2400 ₽

Передние амортизаторы 2 шт. 7000 ₽

Передние рычаги 2 шт. 10 000 ₽

Передние стойки стабилизатора 2 шт. 2000 ₽

Амортизатор задний 2 шт. 5000 ₽

Передние тормозные колодки 2200 ₽

Передние тормозные диски 5000 ₽

Аккумуляторная батарея 4500 ₽

Воздушный фильтр 4 шт. 1800 ₽

Салонный фильтр 4 шт. 2000 ₽

Масляный фильтр 4 шт. 1200 ₽

Моторное масло 4 канистры по 4 л 8800 ₽

Свечи зажигания 2 комплекта 2400 ₽

Щетки стеклоочистителя 2 комплекта 4000 ₽

Общие расходы 689 524 ₽

Стоимость 1 км пробега 4,45 ₽

*Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Полный список претензий к Кобальту — в этой публикации .

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