Chevrolet Cobalt из парка ЗР: надежен, неприхотлив

Редакционный Cobalt 2013 года выпуска пробежал уже свыше 94 тыс. км. За последние полтора года он успел дважды пройти техническое обслуживание — при пробегах 80 000 км и 94 000 км. Но стоимость километра пробега по-прежнему остается завидной — 3,87 руб.

Chevrolet Cobalt

CHEVROLET COBALT Изготовитель «Дженерал Моторс СНГ», Узбекистан

Год выпуска 2013

В эксплуатации «За рулем» с мая 2013 года

Пробег на момент отчета 94 100 км

Публикации в ЗР № 8, 2013; № 4, 2015; № 2, 8, 12, 2016

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Было дело, на 37‑й тысяче из коробки передач Кобальта выпала заглушка и вытекло всё масло — пришлось преждевременно заехать на сервис. Тогда заодно провели и ТО, поэтому общий график плановых посещений сместился. По этой же причине мы пренебрегли заменой масла в автомате на предписанных инструкцией 75 000 км — будем ездить на этом до 111 000 км.

При пробеге 80 000 км провели все обязательные операции, предписанные производителем для ТО‑6. Работы несложные — замена масла в двигателе, фильтров и свечей зажигания, с чем без труда справились специалисты нашего технического центра. Всё это по плечу и многим автолюбителям, у которых есть желание и возможность покопаться в своем автомобиле. В сервисе за перечисленные работы возьмут от 4000 до 5000 рублей.

В одно прекрасное зимнее утро при прогреве двигателя начали гулять обороты на холостом ходу. Вроде бы несильно, но из-за этого машина порывалась начать движение при нажатой педали тормоза, урча, как сытый кот, которого чешут за ухом. После прогрева стрелка тахометра застывала на законных восьмистах с небольшим оборотах. И система диагностики не выдавала код неисправности.

Тормозные колодки заменили чуть раньше, чем об этом напомнил бы индикатор износа. Заезжать через пару тысяч километров в техцентр только ради этого сочли нерациональным.

На интернет-форумах владельцы Кобальтов, столкнувшиеся с подобной неисправностью, рекомендовали промыть дроссельный узел, используя жидкость для чистки карбюраторов. Что мы и сделали, а заодно промыли блок клапана рециркуляции отработавших газов. Сначала наши старания не дали ощутимого результата. Хотели повторить малоприятную процедуру, но через пару дней обороты на холодном двигателе перестали плавать. За жидкость мы отдали около 300 рублей, а работы выполнили своими силами. В сервисе за подобную операцию попросят около 1500 рублей.

И вот Cobalt встретил свою пятую весну, а вместе с ней пришли и самые существенные расходы на техническое обслуживание. На этом сроке (или при пробеге 150 000 км) производитель рекомендует заменить жидкость в системе охлаждения. Сделать это несложно — почти весь объем (4,5 литра) сливается через краник на радиаторе. Для ускорения процесса можно разве что создать избыточное давление в шланге, соединя­ющем расширительный бачок и верхний патрубок двигателя, - например, просто подуть что есть силы. Производитель рекомендует для замены антифриз класса G12. Выбор марок колоссальный — мы, например, купили жидкость AGA-Z40. В сервисе за замену требуют 1000 рублей.

Приводные ремни практически не имеют следов износа благодаря хорошей защите моторного отсека от пыли и грязи. А вот дни подшипников сочтены. Не пренебрегайте рекомендацией производи­теля насчет замены этих деталей.

Одометр высветил 90 000 км — это сигнал к замене приводных ремней, а заодно и роликов. Работы можно провести самостоятельно, но для установки короткого ремня необходим специнструмент — хитро изогнутый металлический рычаг с отверстием и лепестком для заправки ремня на шкив. Ремни оказались в идеальном состоянии, без трещин и заломов, чего нельзя сказать о подшипниках роликов. Миллионы оборотов не прошли бесследно — это стало понятно, когда после замены исчез шелестящий звук. Установили ремни производства Continental (Германия) и Gates (Бельгия), а ролики взяли GM, оригинальные. При покупке ориентировались на мнение и опыт возврата запчастей по рекламации у проверенных продавцов, учитывая соотношение цены и качества. В сервисе за замену ремней и роликов просят в среднем 2500 рублей.

Поменяли летние шины — протекторы на всех четырех стерлись вровень с индикаторами износа. Пробег покрышек Continental PremiumContact 2 размерностью 195/65 R15 составил около 60 000 км. На смену им пришли шины Nordman SX2 — из числа лучших по соотношению цены и качества. Посмотрим, сколько прослужат. Колеса выглядят вполне пристойно и хорошо балансируются в сборе с новыми шинами — пусть крутятся дальше. Заодно оценили состояние подвески и колесных подшипников: пока претензий к их работе нет.

Остаточную глубину протектора измеряем рядом с индикатором износа. Электронный прибор подтверждает результаты визуального контроля — шины пора менять.

Рассчитывая стоимость одного километра пробега, мы не учли расходы на стеклоомывающую жидкость и мойку автомобиля. А вот щетки стеклоочистителя в таблицу включили: за прошедшее время приобрели два комплекта. Дворники на нашем Кобальте служат в среднем чуть меньше года. Перед зимой установили бескаркасные — до сих пор работают исправно. Кстати, зимой они обмерзают меньше, чем каркасные. Крепление щеток к поводкам универсальное — через переходники, входящие в комплект.

Пока автомобиль служит верой и правдой, не требуя непредвиденных расходов. Покупка новых летних шин и «большое» ТО немного подпортили отличные экономические показатели, подтверждающие надежность и неприхотливость Кобальта, но сто­имость километра пробега по-прежнему остается завидной. Интересно, смогу ли я повторить эту фразу, когда одометр начнет отсчитывать вторую сотню тысяч?