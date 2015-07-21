Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt

Разбираемся, какой инструмент понадобится для проведения работ по техническому обслуживанию автомобиля «Шевроле Кобальт».

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

2035-7-010

2035-7-010

Инструмент Работы, где применяется
Крестообразная отвертка Замена ламп в заднем фонаре

2035-7-001

2035-7-001
Инструмент Работы, где применяется
Ключи «на 7», «на 10», «на 11», «на 15», «на 17», двенадцатигранный накидной ключ «на 19» Проверка состояния и и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
Замена тормозной жидкости
Замена моторного масла и масляного фильтра

2035-7-003_cr

2035-7-003_cr
Инструмент Работы, где применяется
Свечной ключ «на 16» Замена свечей зажигания

heads

heads
Инструмент Работы, где применяется
Торцевая головка: 8; 10; 12; 13; 15; 17, удлинитель, вороток, ключ «трещотка» Замена свечей зажигания
Проверка и замена состояния ремня привода вспомогательных агрегатов

IMG_0068

IMG_0068

Инструмент Работы, где применяется
Съемник масляного фильтра Замена моторного масла и масляного фильтра

2035-7-008

2035-7-008
Инструмент Работы, где применяется
Шестигранник «на 7», «на 8» Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
Замена колодок тормозных механизмов передних колес

IMG_0150

IMG_0150
Инструмент Работы, где применяется
Пассатижи Замена колодок тормозных механизмов задних колес

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Инструмент Работы, где применяется
Ключ Torx: Т-25 Замена сменного элемента воздушного фильтра

Снимок о

Снимок о

Инструмент Работы, где применяется
Ударная отвертка с насадкой Torx Т-30 Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Также для замены масла в двигателе и охлаждающей жидкости в автомобиле «Шевроле Кобальт» потребуются емкости объемом не менее 4 и 6 л соответственно.

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Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt
Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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