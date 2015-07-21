Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt

2035-7-009
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Крестообразная отвертка
|Замена ламп в заднем фонаре
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Ключи «на 7», «на 10», «на 11», «на 15», «на 17», двенадцатигранный накидной ключ «на 19»
|Проверка состояния и и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
|Замена тормозной жидкости
|Замена моторного масла и масляного фильтра
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Свечной ключ «на 16»
|Замена свечей зажигания
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Торцевая головка: 8; 10; 12; 13; 15; 17, удлинитель, вороток, ключ «трещотка»
|Замена свечей зажигания
|Проверка и замена состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Съемник масляного фильтра
|Замена моторного масла и масляного фильтра
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Шестигранник «на 7», «на 8»
|Проверка состояния и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
|Замена колодок тормозных механизмов передних колес
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Пассатижи
|Замена колодок тормозных механизмов задних колес
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Ключ Torx: Т-25
|Замена сменного элемента воздушного фильтра
Снимок о
|Инструмент
|Работы, где применяется
|Ударная отвертка с насадкой Torx Т-30
|Замена колодок тормозных механизмов задних колес
Также для замены масла в двигателе и охлаждающей жидкости в автомобиле «Шевроле Кобальт» потребуются емкости объемом не менее 4 и 6 л соответственно.
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