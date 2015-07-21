Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15 000/75 000/105 000/165 000 км пробега

После 15 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля приблизительно в 2000 руб. (без учета стоимости расходных материалов). Регламент работ для автомобилей «Шевроле Кобальт» при пробегах 75 тыс., 105 тыс. и 165 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 15 тыс. км.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

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DSC_3285юорл

Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 15 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:

  • Двигатель и его системы
  • Трансмиссия
    • Проверка герметичности гидропривода сцепления
    • Проверка уровня масла в механической коробке передач
  • Ходовая часть
    • Проверка крепления и состояния колес и давления воздуха в шинах
  • Рулевое управление
    • Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Кузов
    • Проверка состояния и крепления ремней безопасности
    • Осмотр кузова и днища автомобиля
При проведении ТО на 15 тыс. км пробега регламент технического обслуживания предписывает только обязательную замену масла и масляного фильтра, для этого вам потребуется приобрести:
  • Масло моторное, 4 л
  • Фильтр масляный
  • Прокладка сливной пробки
Этот набор будет стоить около 1800 руб.

В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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