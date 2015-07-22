Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега

После 150 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля примерно в 5200 руб. (без учета стоимости расходных материалов).

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Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 150 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:

Масло моторное, 4 л

Фильтр масляный

Прокладка сливной пробки

Ремень привода вспомогательных агрегатов

Сменный элемент воздушного фильтра

Свечи зажигания, 4 шт.

Тормозная жидкость, 0,5–1,0 л

Охлаждающая жидкость, 5 л

Жидкость в автоматической коробке передач, 8 л

При проведении ТО на 150 тыс. км пробега регламент технического обслуживания «Шевроле Кобальт» предписывает обязательную замену некоторых деталей и эксплуатационных жидкостей, для этого вам потребуется приобрести:Этот набор будет стоить от 5500 руб. для автомобиля с механической коробкой передач и от 9100 руб. при автоматической коробке передач.

В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.

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