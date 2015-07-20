Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cobalt

От исправности внешних световых приборов вашего автомобиля зависит безопасность —не только ваша и ваших пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Ревин Алексей «За рулем» Эксперт

Фото: «За рулем»

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