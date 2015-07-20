Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cobalt

Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый призван сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье. Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.
Сниропрмок 1
Лампы, применяемые в автомобилях «Шевроле Кобальт»
|Наименование
|Обозначение по ЕЭК
|Мощность, Вт
|Позиция на фото
|Блок-фара:
|лампа дальнего/ближнего света
|Н4
|60/55
|1
|лампа дневного ходового огня и габаритного света
|W21/5W
|21/5
|2
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|3
|Лампа бокового указателя поворота
|W5W
|5
|7
|Задний фонарь:
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|3
|лампа сигнала торможения
|P21W
|21
|4
|лампа противотуманного света и габаритного света
|Р21/5W
|21/5
|5
|лампа света заднего хода
|P21W
|21
|4
|Лампа фонаря освещения номерного знака
|W5W
|5
|7
|Лампа плафона освещения салона
|С10W (длиной 42 мм)
|10
|6
|Лампа фонаря освещения багажника
|W8W
|8
|7
|Лампа освещения вещевого ящика
|С8W
|8
|6
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