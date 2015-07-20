Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cobalt

От исправности внешних световых приборов вашего автомобиля зависит безопасность —не только ваша и ваших пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый призван сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье. Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

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Сниропрмок 1

Лампы, применяемые в автомобилях «Шевроле Кобальт»

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото
Блок-фара:
лампа дальнего/ближнего света Н4 60/55 1
лампа дневного ходового огня и габаритного света W21/5W 21/5 2
лампа указателя поворота PY21W 21 3
Лампа бокового указателя поворота W5W 5 7
Задний фонарь:
лампа указателя поворота PY21W 21 3
лампа сигнала торможения P21W 21 4
лампа противотуманного света и габаритного света Р21/5W 21/5 5
лампа света заднего хода P21W 21 4
Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 7
Лампа плафона освещения салона С10W (длиной 42 мм) 10 6
Лампа фонаря освещения багажника W8W 8 7
Лампа освещения вещевого ящика С8W 8 6

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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