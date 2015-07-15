Замена ламп в блок-фаре Chevrolet Cobalt

Замена ламп в блок-фаре «Шевроле Кобальт» — несложная операция, справившись с которой вы сэкономите как средства, так и время, которые могли бы потратить на поездку в автосервис.

Работу показываем на правой блок-фаре автомобиля Chevrolet Cobalt, в левой блок-фаре лампы меняем аналогично.

Для наглядности операции показываем на снятой блок-фаре.

Для замены лампы указателя поворота поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки.

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Вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки до упора и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу PY21W в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенные несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.

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Для замены лампы головного света снимаем защитный колпачок с колодки проводов.

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Отсоединяем колодку проводов от лампы.

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Снимаем резиновый защитный чехол.

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Вынимаем лампу из корпуса блок-фары.

Внимание! Лампа головного света — галогенная. Не следует касаться ее стеклянной колбы пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.

Устанавливаем новую лампу Н4 в обратной последовательности.

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Устанавливаем защитный чехол так, чтобы контакты лампы вошли в отверстия чехла.

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Для замены лампы дневного ходового огня и габаритного света поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки.

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Вынимаем патрон с лампой из корпуса блок-фары.

Новую лампу W21/5W устанавливаем в обратной последовательности.

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