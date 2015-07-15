Замена ламп в блок-фаре Chevrolet Cobalt

Работу показываем на правой блок-фаре автомобиля Chevrolet Cobalt, в левой блок-фаре лампы меняем аналогично.
Для наглядности операции показываем на снятой блок-фаре.
Для замены лампы указателя поворота поворачиваем патрон лампы против часовой стрелки.
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Нажав на лампу, поворачиваем ее против часовой стрелки до упора и вынимаем лампу из патрона. Устанавливаем новую лампу PY21W в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенные несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.
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Внимание! Лампа головного света — галогенная. Не следует касаться ее стеклянной колбы пальцами, так как следы от них приведут к потемнению лампы при нагреве. Удалить загрязнение с колбы можно чистой ветошью, смоченной в спирте.
Устанавливаем новую лампу Н4 в обратной последовательности.
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Новую лампу W21/5W устанавливаем в обратной последовательности.
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