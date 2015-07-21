Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30 000/60 000/120 000 км пробега

После 30 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля приблизительно в 3500 руб. (без учета стоимости расходных материалов). Регламент работ для автомобилей «Шевроле Кобальт» при пробегах 60 и 120 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 30 тыс. км.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

2297-4-12-11

2297-4-12-11

Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 30 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:

При проведении ТО на 30 тыс. км пробега регламент технического обслуживания «Шевроле Кобальт» предписывает обязательную замену некоторых деталей и эксплуатационных жидкостей, для этого вам потребуется приобрести:
  • Масло моторное, 4 л
  • Фильтр масляный
  • Прокладка сливной пробки
  • Сменный элемент воздушного фильтра
  • Свечи зажигания, 4 шт.
  • Тормозная жидкость, 0,5–1,0 л
Этот набор будет стоить около 4000 руб.

В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.

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Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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