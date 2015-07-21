Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30 000/60 000/120 000 км пробега

После 30 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля приблизительно в 3500 руб. (без учета стоимости расходных материалов). Регламент работ для автомобилей «Шевроле Кобальт» при пробегах 60 и 120 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 30 тыс. км.

Ревин Алексей «За рулем» Эксперт

Фото: «За рулем»

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в Яндекс Дзен