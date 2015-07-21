Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30 000/60 000/120 000 км пробега

2297-4-12-11
Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 30 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:
- Двигатель и его системы
- Замена моторного масла и масляного фильтра
- Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
- Проверка состояния топливных трубок и шлангов
- Замена сменного элемента воздушного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Проверка герметичности двигателя (отсутствие течи масла и охлаждающей жидкости)
- Проверка герметичности системы охлаждения двигателя
- Трансмиссия
- Проверка герметичности гидропривода сцепления
- Проверка уровня масла в механической коробке передач
- Проверка состояния приводов передних колес
- Ходовая часть
- Проверка крепления и состояния колес и давления воздуха в шинах
- Проверка состояния шаровых опор передней подвески
- Проверка состояния передних и задних амортизаторов
- Рулевое управление
- Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
- Проверка герметичности гидропривода усилителя рулевого управления
- Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг
- Тормозная система
- Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
- Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы
- Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
- Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
- Проверка состояния стояночной тормозной системы
- Замена тормозной жидкости
- Электрооборудование
- Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов
- Проверка ламп наружного освещения
- Проверка работы очистителя и омывателя ветрового стекла
- Кузов
- Проверка состояния и крепления ремней безопасности
- Осмотр кузова и днища автомобиля
- Масло моторное, 4 л
- Фильтр масляный
- Прокладка сливной пробки
- Сменный элемент воздушного фильтра
- Свечи зажигания, 4 шт.
- Тормозная жидкость, 0,5–1,0 л
В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.
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