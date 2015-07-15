Замена масла в двигателе и масляного фильтра Chevrolet Cobalt

В соответствии с регламентом технического обслуживания масло в двигателе автомобиля «Шевроле Кобальт» следует заменять через каждые 15 тыс. км пробега. При замене масла необходимо заменить масляный фильтр.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Замену проводим на неработающем двигателе (лучше сразу после поездки), пока масло не остыло.

Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.

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Снизу автомобиля головкой «на 13» отворачиваем два задних болта крепления защиты силового агрегата к подрамнику передней подвески.

Устанавливаем под заднюю часть защиты регулируемый упор.

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Тем же инструментом отворачиваем два передних болта крепления защиты к нижней поперечине рамки радиатора.

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Расположение болтов крепления защиты силового агрегата.

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Снимаем защиту силового агрегата.

Очищаем от грязи поддон картера двигателя вокруг пробки сливного отверстия.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Подставляем под сливное отверстие широкую емкость для отработавшего масла объемом не менее 4,0 л.

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Отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Сливаем масло не менее 10 мин.

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Проверяем состояние резиновой уплотнительной прокладки пробки.

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Если это не удается сделать вручную, то ослабляем затяжку фильтра съемником.

Если прокладка порвана, потрескалась или сильно обжата, заменяем ее новой. Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.

Подставляем емкость под масляный фильтр и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки.

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Снимаем масляный фильтр.

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Очищаем посадочное место фильтра на двигателе от грязи и потеков масла.

Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра. Заворачиваем масляный фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца c посадочной поверхностью. Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем 3,75 л масла. Устанавливаем на место крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем пробку и фильтр.

Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

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