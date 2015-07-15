Замена масла в двигателе и масляного фильтра Chevrolet Cobalt

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Замену проводим на неработающем двигателе (лучше сразу после поездки), пока масло не остыло.
Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.
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Устанавливаем под заднюю часть защиты регулируемый упор.
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Очищаем от грязи поддон картера двигателя вокруг пробки сливного отверстия.
Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.
Подставляем под сливное отверстие широкую емкость для отработавшего масла объемом не менее 4,0 л.
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Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.
Сливаем масло не менее 10 мин.
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Если прокладка порвана, потрескалась или сильно обжата, заменяем ее новой. Протерев пробку, заворачиваем и затягиваем ее. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя.
Подставляем емкость под масляный фильтр и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки.
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Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра. Заворачиваем масляный фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца c посадочной поверхностью. Затем поворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем 3,75 л масла. Устанавливаем на место крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. При необходимости подтягиваем пробку и фильтр.
Останавливаем двигатель, через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
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