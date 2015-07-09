Замена колодок тормозных механизмов передних колес Chevrolet Cobalt

Справиться с заменой передних тормозных колодок Chevrolet Cobalt поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замену колодок автомобиля «Шевроле Кобальт» проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма. Наружные колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ накладки приближается к предельно допустимому значению. Если при торможении автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Поворачиваем до упора рулевое колесо в ту сторону, на которой заменяем тормозные колодки.

Замену колодок показываем на тормозном механизме левого колеса, на тормозном механизме правого колеса колодки заменяем аналогично.

2297-17-02-01

Поддев отверткой, освобождаем пружинный фиксатор наружной колодки.

2297-17-02-02

Снимаем фиксатор.

Через окно суппорта вставляем отвертку с широким лезвием между внутренней тормозной колодкой и торцом поршня.

2297-17-02-03

Опираясь отверткой на колодку, утапливаем поршень в цилиндр и сдвигаем суппорт по направляющим пальцам.

2297-17-02-04

Снимаем крышки противоскрипных втулок обоих направляющих пальцев.

2297-17-02-05

Шестигранником «на 7» выворачиваем нижний направляющий палец.

2297-17-02-06

Вынимаем палец.

Аналогично отворачиваем и вынимаем верхний направляющий палец.

2297-17-02-07

Снимаем суппорт тормозного механизма вместе с колодками и располагаем его на направляющей колодок так, чтобы не был сильно натянут шланг тормозного механизма.

2297-17-02-08

Поддеваем отверткой наружную тормозную колодку.

2297-17-02-09

Вынимаем из суппорта тормозную колодку.

2297-17-02-10

Преодолевая сопротивление лепестков пружинного фиксатора внутренней колодки, выводим его из отверстия в поршне рабочего цилиндра и снимаем внутреннюю тормозную колодку.

Перед установкой новых колодок очищаем от грязи, коррозии и продуктов износа колодок детали тормозного механизма. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо.

Следует осмотреть состояние втулок направляющих пальцев.

2290-17-02-11

При повреждении втулки вынимаем ее из отверстия суппорта и заменяем.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

2297-17-02-12

Для этого аккуратно, чтобы не повредить пыльник поршня, раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Собираем тормозной механизм автомобиля «Шевроле Кобальт» в обратной последовательности.

При установке наружной колодки ее необходимо ориентировать так, чтобы акустический индикатор износа располагался снизу суппорта. Направляющие пальцы затягиваем моментом 35 Н·м.

После замены колодок в тормозных механизмах обоих передних колес несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления и при необходимости доводим его до нормы.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15000/ 75000/ 105000/ 165000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30000/ 60000/ 120000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45000/ 135000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90000/ 180000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt]