Замена колодок тормозных механизмов задних колес Chevrolet Cobalt

Справиться с заменой задних тормозных колодок «Шевроле Кобальт» поможет эта иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замену колодок автомобиля «Шевроле Кобальт» проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки также необходимо заменить при замене барабана тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок. Справиться с этой операцией владельцу поможет наша пошаговая иллюстрированная инструкция.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Работу выполняем на ровной площадке или смотровой канаве.

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Замену колодок показываем на тормозном механизме левого колеса, на тормозном механизме правого колеса колодки заменяем аналогично.

Чтобы снять барабан тормозного механизма, колодки нужно свести. Для этого опускаем до упора рычаг стояночного тормоза.

2297-17-05-01

Со стороны балки задней подвески на щите тормозного механизма шлицевой отверткой поддеваем резиновую заглушку.

2297-17-05-02

Вынимаем заглушку из отверстия в щите.

2297-17-05-03

Через отверстие в щите отверткой надавливаем на рычаг привода стояночного тормоза, который закреплен на оси задней тормозной колодки.

2297-17-05-04

Для наглядности показываем эту операцию на снятой тормозной колодке.

При нажатии на рычаг штифт выйдет из зацепления с ребром основания колодки. Под действием пружины наконечника заднего троса стояночного тормоза рычаг повернется на оси.

2297-17-05-05

При этом штифт рычага зайдет на основание колодки и рычаг не будет надавливать на распорную планку тормозного механизма и раздвигать колодки.

2297-17-05-06

Положение рычага привода стояночного тормоза при снятии барабана (барабан для наглядности демонтирован).

Металлической щеткой очищаем от загрязнений головку винта крепления барабана.

2297-17-05-07

С помощью ударной отвертки и насадки Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана.

2297-17-05-08

Снимаем барабан.

2297-17-01-13_cr

Вид механизма со снятым барабаном

2297-17-05-09

Поддев шлицевой отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины колодок.

2297-17-05-10

Снимаем пружину.

2297-17-05-11

Разводим верхние концы тормозных колодок.

2297-17-05-12

Снимаем распорную планку.

2297-17-05-13

Снимаем серьгу механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

2297-17-05-14

Снимаем рычаг и пружину механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

2297-17-05-15

Придерживая с обратной стороны щита тормозного механизма опорную стойку передней колодки, пассатижами нажимаем на опорную чашку пружины стойки (сжимая пружину) и поворачиваем чашку до совмещения ее паза с хвостовиком стойки.

2297-17-05-16

Через отверстие в щите тормозного механизма вынимаем опорную стойку передней колодки.

2297-17-05-17

Снимаем опорную чашку с пружиной стойки.

2297-17-05-18

Снимаем переднюю колодку, отсоединив от нее крючок нижней стяжной пружины.

2297-17-05-19

Снимаем пружину.

Снимаем опорную стойку задней тормозной колодки.

2297-17-05-20

Снимаем заднюю тормозную колодку, выводя рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника заднего троса стояночного тормоза.

2297-17-01-14

Тормозные колодки — элементы крепления и привода

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма в обратной последовательности.

Перед монтажом распорной планки ее нужно максимально укоротить. Для этого наворачиваем до конца на резьбовой стержень наконечника планки храповую гайку (резьба правая).

При монтаже верхней стяжной пружины колодок сначала вводим крючок пружины в отверстие основания задней колодки.

2297-17-05-21

Затем, зацепив стержнем отвертки другой крючок пружины, натягиваем пружину и вводим крючок в зацепление с серьгой механизма автоматической регулировки зазора.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок.

Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого заднего колеса (резьба в соединении наконечника распорной планки и храповой гайки — левая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок после полной сборки механизма, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Затем, удерживая ее в нажатом положении, многократно поднимаем и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

[Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 15000/ 75000/ 105000/ 165000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 30000/ 60000/ 120000 км пробега] [Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45000/ 135000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90000/ 180000 км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 150 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Chevrolet Cobalt]