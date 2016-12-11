В последние месяцы наш Кобальт наматывает пробег не так интенсивно, как раньше. А машина, как известно, должна ездить.

Замена шаровых? Давайте сначала смажем

Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.

Недавно мы поменяли первый комплект стоек стабилизатора — «косточки» редко выхаживают более 100 000 км. Стойки стабилизатора купили оригинальные, по 2000 рублей за штуку, так что на них я не грешил, а морально готовился к замене шаровых опор или сайлент-блоков. Но Cobalt неожиданно выздоровел! Редакционный техцентр был занят несколько дней, и за это время машина раскаталась. Хотя я все же загнал ее на подъемник. Въедливая ревизия не выявила никакого криминала: в шаровых опорах люфта нет, сайлент-блоки в приличном состоянии. Ну ладно, ­хороший скрип себя проявит.

Chevrolet Cobalt

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Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.

Бывают и совсем смешные случаи. Если при проезде через «лежачего полицейского» что-то стучит спереди, не торопитесь перетряхивать подвеску. Дело может быть в… капоте ! Нередко уплотнители на заводе не до конца посажены на свои места, да и замок не отрегулирован как следует. С пробегом все это лишь разбалтывается, и капот начинает дышать в проеме.

А вот аккумулятор — под замену

Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.

Второй за шесть лет аккумулятор уже на подходе — надолго избавиться от окисления не удается.

Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами . Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.

На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.

Диагностика передней подвески никаких проблем не выявила. Но уже спустя неделю возникло биение при торможении. Диски ­просятся на замену. Открытия сзади: потеющий амортизатор и поверхностная коррозия. Состояние выпускной системы тоже вызывает ­опасения.

Ржавеет? Увы, да

Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся . Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.

Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.

Помутневший и пожелтевший пластик фар требует полировки и подбора более ярких ламп.

Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит .

Судить о пробеге по рулю бессмысленно — он практически не затерт.

Двигатель и коробка — ОК

По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива , особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.

Странно, что Cobalt позволяет заглушить мотор и вынуть ключ зажигания даже если селектор автомата в драйве, причем предательски не предупреждает об этом. Будьте внимательны, Кобальт может укатиться!

Пара вопросов к багажнику

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Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.

Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега .

Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.

Chevrolet Cobalt

Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 121 000 км





Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.

447 671 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.

357 483 руб. Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.

30 130 руб. Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.

30 130 руб. Общие расходы 477 801 руб.

477 801 руб. Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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