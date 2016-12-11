Замена шаровых? Давайте сначала смажем
Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.
Недавно мы поменяли первый комплект стоек стабилизатора — «косточки» редко выхаживают более 100 000 км. Стойки стабилизатора купили оригинальные, по 2000 рублей за штуку, так что на них я не грешил, а морально готовился к замене шаровых опор или сайлент-блоков. Но Cobalt неожиданно выздоровел! Редакционный техцентр был занят несколько дней, и за это время машина раскаталась. Хотя я все же загнал ее на подъемник. Въедливая ревизия не выявила никакого криминала: в шаровых опорах люфта нет, сайлент-блоки в приличном состоянии. Ну ладно, хороший скрип себя проявит.
Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.
Бывают и совсем смешные случаи. Если при проезде через «лежачего полицейского» что-то стучит спереди, не торопитесь перетряхивать подвеску. Дело может быть в… капоте! Нередко уплотнители на заводе не до конца посажены на свои места, да и замок не отрегулирован как следует. С пробегом все это лишь разбалтывается, и капот начинает дышать в проеме.
А вот аккумулятор — под замену
Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.
Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.
На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.
Ржавеет? Увы, да
Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.
Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.
Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.
Двигатель и коробка — ОК
По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.
Странно, что Cobalt позволяет заглушить мотор и вынуть ключ зажигания даже если селектор автомата в драйве, причем предательски не предупреждает об этом. Будьте внимательны, Кобальт может укатиться!
Пара вопросов к багажнику
Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.
Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.
Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.
Chevrolet Cobalt
- Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска — 2013
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета — 121 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
- Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
- Общие расходы 477 801 руб.
- Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».