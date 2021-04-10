Chevrolet Cobalt после 127 500 км: проблемка с мотором

Chevrolet Cobalt
- Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
- Год выпуска — 2013
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
- Пробег на момент отчета — 127 500 км
Этой зимой двигатель Кобальта после холодного пуска стал работать пугающе шумно. В придачу появилась вибрация, от которой дребезжали и зудели пластиковые детали салона. Но по мере прогрева (через 5–10 минут в зависимости от температуры) неприятные шумы и вибрации исчезали. Симптомы указывали на то, что разрушилась опора силового агрегата.
Полез смотреть — так и есть. У нижней резина отслоилась от металла: надо менять. Новая оригинальная деталь обошлась в 2200 рублей. Сложностей при замене не возникло — специнструмент не требуется, хотя нужен подъемник или яма, а также опора или домкрат, чтобы приподнять и вывесить силовой агрегат.
После замены двигатель прогревается тихо, прямо как на новой машине.
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