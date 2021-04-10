Chevrolet Cobalt после 127 500 км: проблемка с мотором — журнал За рулем

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Chevrolet Cobalt после 127 500 км: проблемка с мотором

Решение обошлось недорого — в 2200 рублей.

Chevrolet Cobalt

  • Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
  • Год выпуска — 2013
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 127 500 км
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Этой зимой двигатель Кобальта после холодного пуска стал работать пугающе шумно. В придачу появилась вибрация, от которой дребезжали и зудели пластиковые детали салона. Но по мере прогрева (через 5–10 минут в зависимости от температуры) неприятные шумы и вибрации исчезали. Симптомы указывали на то, что разрушилась опора силового агрегата.

Полез смотреть — так и есть. У нижней резина отслоилась от металла: надо менять. Новая оригинальная деталь обошлась в 2200 рублей. Сложностей при замене не возникло — специнструмент не требуется, хотя нужен подъемник или яма, а также опора или домкрат, чтобы приподнять и вывесить силовой агрегат.

После замены двигатель прогревается тихо, прямо как на новой машине.

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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

Chevrolet 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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