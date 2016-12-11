Chevrolet Cobalt после 114 000 км: ни одной серьезной проблемы!

Автомобиль прописался в парке «За рулем» шесть лет назад. Пророчили, что он развалится, не накатав и 100 000 км. Не угадали: испытания показывают, что сто тысяч на одометре — отнюдь не предел прочности.

Chevrolet Cobalt Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 114 000 км

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Чего только не предрекали Кобальту, когда шесть лет назад он впервые въезжал на редакционную парковку. Его пинали за неказистый вид (особенно на фоне соплатформенного Aveo), за возможные огрехи узбекской сборки и за то, что изначально он предназначен для Латинской Америки. И зачастую говорили, что машина просто развалится, не накатав и 100 000 км. Но Cobalt не развалился ни на марафоне «60 часов „За рулем“», ни на последующих 100 000 км, которые намотал по самым разным дорогам. И вот как он чувствует себя сейчас.

Переживший шесть жестких московских зим кузов выглядит на удивление неплохо. И не только издалека. Лакокрасочное покрытие стойкое: несмотря на пройденные километры, сколов на бампере, капоте, передних крыльях и рамке ветрового стекла — по пальцам пересчитать. А из подсчитанных отметин — ни одной рыжей! Спасибо хорошей антикоррозионной обработке кузова. На днище и сварных швах тоже нет даже намека на ржавчину.

Пластиковые кузовные детали хвалить не за что. Задняя правая дверная ручка начала облезать уже на втором году жизни, и сейчас на ней осталось лишь несколько островков родной краски. Постепенно сходит краска и с остальных ручек. На решетке радиатора вспучилось и в некоторых местах уже начинает отслаиваться металлизированное покрытие. Задняя эмблема отваливается — для оперативного ремонта уже приготовили двухсторонний скотч.

Краска сходит со всех ручек, но с разной скоростью. Ручки плохо не только выглядят, но и работают. Пару из них уже перебирали, потому что они потеряли подвижность.

Металлизированное покрытие пошло пузырями. Скоро облезет.

Пробег и возраст потрепали не столько кузов, сколько салон. Некоторые пластиковые панели деформировались (вероятно, от перепадов температур) — это заметно по увеличившимся зазорам и поселившимся в разных углах «сверчкам». К тому же пластик чересчур мягкий — даже при аккуратном обращении на нем появляются царапины.

Тканевая обивка на сиденьях потертая, набивка подушки и спинки водительского просела. А вот руль и остальные органы управления выглядят вполне презентабельно. И общее впечатление на удивление позитивное: первоначальный свежий вид интерьер давно потерял, но отвращения не вызывает. Скорее, наоборот — относишься к машине с аккуратностью и заботой, как к дедушкиной мебели.

Годы и километры потрепали матерчатую обивку. Больше всего досталось, естественно, передним сиденьям. Подушки выглядят изрядно потертыми, а место около подголовников напоминает оттянутый ворот старой футболки.

Тонкий и дешевый пластик деталей интерьера за годы эксплуатации деформировался. Это не только минус эстетике, но и прекрасное место для размножения салонных «сверчков».