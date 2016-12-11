Chevrolet Cobalt после 114 000 км: ни одной серьезной проблемы!

Chevrolet Cobalt
Изготовитель — АО «Дженерал Моторс Узбекистан»
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 114 000 км
Чего только не предрекали Кобальту, когда шесть лет назад он впервые въезжал на редакционную парковку. Его пинали за неказистый вид (особенно на фоне соплатформенного Aveo), за возможные огрехи узбекской сборки и за то, что изначально он предназначен для Латинской Америки. И зачастую говорили, что машина просто развалится, не накатав и 100 000 км. Но Cobalt не развалился ни на марафоне «60 часов „За рулем“», ни на последующих 100 000 км, которые намотал по самым разным дорогам. И вот как он чувствует себя сейчас.
Переживший шесть жестких московских зим кузов выглядит на удивление неплохо. И не только издалека. Лакокрасочное покрытие стойкое: несмотря на пройденные километры, сколов на бампере, капоте, передних крыльях и рамке ветрового стекла — по пальцам пересчитать. А из подсчитанных отметин — ни одной рыжей! Спасибо хорошей антикоррозионной обработке кузова. На днище и сварных швах тоже нет даже намека на ржавчину.
Пластиковые кузовные детали хвалить не за что. Задняя правая дверная ручка начала облезать уже на втором году жизни, и сейчас на ней осталось лишь несколько островков родной краски. Постепенно сходит краска и с остальных ручек. На решетке радиатора вспучилось и в некоторых местах уже начинает отслаиваться металлизированное покрытие. Задняя эмблема отваливается — для оперативного ремонта уже приготовили двухсторонний скотч.
Пробег и возраст потрепали не столько кузов, сколько салон. Некоторые пластиковые панели деформировались (вероятно, от перепадов температур) — это заметно по увеличившимся зазорам и поселившимся в разных углах «сверчкам». К тому же пластик чересчур мягкий — даже при аккуратном обращении на нем появляются царапины.
Тканевая обивка на сиденьях потертая, набивка подушки и спинки водительского просела. А вот руль и остальные органы управления выглядят вполне презентабельно. И общее впечатление на удивление позитивное: первоначальный свежий вид интерьер давно потерял, но отвращения не вызывает. Скорее, наоборот — относишься к машине с аккуратностью и заботой, как к дедушкиной мебели.
Автомат тоже прекрасно справляется со своими обязанностями — передачи (их, кстати, шесть) перебирает расторопно, в кикдауне быстро перескакивает вниз на две, а то и на три ступени — в зависимости от характера нажатия на педаль, скорости движения и дорожных условий. При переводе селектора из «паркинга» в «драйв» или «реверс» не возникает ни ударов, ни неприятных вибраций, значит здоровье агрегата пока в норме. На состоянии коробки сказалась бережная эксплуатация, изначально надежная конструкция и внеплановая замена масла — его обновили на пробеге около 40 000 км, а в ближайшее время проведем эту операцию еще раз.
Подвеска — неубиваемая, но комфортная и с хорошей энергоемкостью. За всю жизнь Кобальта она ни разу не сработала на пробой, при этом неплохо держит автомобиль на дороге. Правда, возраст берет свое — амортизаторы и пружины уже растеряли часть былой цепкости. И хотя опасности пока нет, в недалекой перспективе придется раскошелиться как минимум на замену всех амортизаторов. Тем более что задний правый уже начал потеть.
Появился устойчивый стук «костяшек» штанг стабилизатора на мелких неровностях, проезжаемых на малой скорости. В ближайшее время поменяем, благо детали недорогие: оригинал стоит около 2000 рублей за пару, заменители в два-три раза дешевле.
Электрика у Кобальта капризная, но безобидная. Впервые она заявила о себе еще на 60‑часовом марафоне — зажглась лампа Check Engine, диагностика указала на повреждение разъема клапана воздушных заслонок впускного трубопровода. Это никак не отразилось на ездовых характеристиках ни на испытаниях, ни в последующей эксплуатации.
С рождения капризничает радио, самовольно переключаясь на другую станцию (для возвращения на прежнюю частоту нужно нажать на клавишу Back). Летом опять-таки без команды включался кондиционер. Пожалуй, единственной настоящей неисправностью стала поломка обогрева водительского сиденья — вышел из строя блок управления.
У любого материала или детали существует предел прочности, при превышении которого они разрушаются. Наши испытания показывают, что 114 000 км — отнюдь не предел прочности для Кобальта. Более того, с высоты пройденных километров я могу смело назвать его беспроблемным автомобилем. А если взглянуть на общие затраты и разделить их на пробег, получится, что Cobalt еще и очень выгодный в эксплуатации. Столько позитива! И всё — в одном автомобиле.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–114 000 км)*
Расходы на содержание: 0–94 100 км 364 099 руб.
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
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