Клейкий тест «За рулем»: выбираем лучший двусторонний скотч

Молдинги, шильдики, буквы — на скотч фиксируют многие декоративные элементы. «За рулем» испытал семь различных образцов ленточки-выручалочки и выяснил, какой держит лучше. Спойлер: присмотритесь к китайским.

Если вам не удается отремонтировать что-нибудь с помощью скотча, значит у вас мало скотча.

Народная мудрость

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Изначально купленные образцы имели разные геометрические параметры. Для проверки мы вырезали из них равновеликие кружочки — и с их помощью прикрепили заготовленные пластмассовые крючки к окрашенной плоской поверхности металла. Усилие прилагали под углом 30 градусов, оценивая стойкость соединения одновременно на сдвиг и на отрыв. Ведь скотч никогда не работает ни на чистый сдвиг, ни на чистый отрыв. Типичный пример — кронштейн видеорегистратора, приклеенный к ветровому стеклу. Замеры проводили динамометром Мегеон с ценой деления 0,25 Н.

Больше других нам понравилась лента ErichKrause: максимально сильная «хватка» при небольшой цене мотка. Однако удельная сто­имость высокая: за эти деньги много не приклеить. Но если много и не нужно — берите.