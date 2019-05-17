Клейкий тест «За рулем»: выбираем лучший двусторонний скотч

Если вам не удается отремонтировать что-нибудь с помощью скотча, значит у вас мало скотча.
Народная мудрость
Изначально купленные образцы имели разные геометрические параметры. Для проверки мы вырезали из них равновеликие кружочки — и с их помощью прикрепили заготовленные пластмассовые крючки к окрашенной плоской поверхности металла. Усилие прилагали под углом 30 градусов, оценивая стойкость соединения одновременно на сдвиг и на отрыв. Ведь скотч никогда не работает ни на чистый сдвиг, ни на чистый отрыв. Типичный пример — кронштейн видеорегистратора, приклеенный к ветровому стеклу. Замеры проводили динамометром Мегеон с ценой деления 0,25 Н.
Больше других нам понравилась лента ErichKrause: максимально сильная «хватка» при небольшой цене мотка. Однако удельная стоимость высокая: за эти деньги много не приклеить. Но если много и не нужно — берите.
Предстоит большая работа, например наклейка молдингов? Обратите внимание на китайскую ленту Аviorа proffi: характеристики лишь немногим хуже, а дешевле значительно.И еще. В отличие от обычного клея, скотч прилипает к деталям практически мгновенно. Тонкий скотч, в отличие от толстого, не компенсирует неровность поверхности. Толстый может намертво вцепиться в свою «посадочную площадку», но при этом способен порваться по своей основе. Кстати, она бывает разных цветов — белая, черная, прозрачная.
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Аviorа, КНР
Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, для крепления зеркал, 19 мм × 10 м
Цена ~ 290 ₽
Удельная стоимость 0,15 ₽/см²
Китайская лента с черной основой разжала свои «челюсти» при усилии 55 Н. Это один из самых высоких результатов в нашей выборке.
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Аviorа proffi, КНР
Двусторонняя клейкая лента на вспененной основе, 19 мм × 25 м
Цена ~ 270 ₽
Удельная стоимость 0,06 ₽/см²
Лента с белой основой сдалась при усилии 48 Н — высокий результат.
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ErichKrause, Германия
Double-sided foam tape, 1 мм × 15 мм × 2 м
Цена ~ 150 ₽
Удельная стоимость 0,5 ₽/см²
Лента на белой основе отпустила приклеенную деталь только при усилии 66 Н. Лучший результат! Но удельная стоимость чересчур высокая.
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FIT 11825, КНР
Лента двухсторонняя клейкая, 48 мм × 25 м
Цена ~ 290 ₽
Удельная стоимость 0,02 ₽/см²
Прозрачная ленточка сдалась при килограммовом усилии — 10 Н. На общем фоне это один из худших результатов. Да и цена не из низких.
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Scotch, США
Double Sided Tape, 12,7 мм × 6,3 м
Цена ~ 150 ₽
Удельная стоимость 0,19 ₽/см²
Явный аутсайдер: прозрачная лента сдалась при усилии 9,5 Н. И пользоваться неудобно: защитного слоя нет, потому лента норовит приклеиться к рукам.
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«Момент Монтаж», Германия
Двусторонняя клеящая лента, 1,5 м × 19 мм
Цена ~ 160 ₽
Удельная стоимость 0,56 ₽/см²
Немецкий скотч проявил себя очень хорошо: лента на белой основе выдержала усилие 55 Н.
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3М 80123, Германия
Акриловая двусторонняя клейкая лента с моментальной адгезией, 20 мм × 5 м × 1,1 мм
Цена ~ 950 ₽
Удельная стоимость 0,95 ₽/см²
Немецкое изделие на черной основе выдало один из лучших результатов: — 55 Н. Но цена просто оглушительная.
Счастливого пути — и пусть в дороге ничего не отваливается!
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