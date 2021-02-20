В Россию вернулся Chevrolet Cobalt. Теперь он едет к нам из Казахстана. В базовой комплектации новый старый знакомый дешевле Весты!
Эксперты «За рулем» провели детальный сравнительный тест двух бюджетников. Про сильные и слабые стороны седана Лада Веста с мотором 1.6 (113 л.с.) и вариатором, в комплектации Exclusive за 996 900 рублей, и Шевроле Кобальта (двигатель 1,5, 108 л.с., комплектация LTZ) за 879 900 руб. читайте здесь.
Ниже — наши расчеты расходов на эксплуатацию седанов, стоимости километра пробега и другая важная информация.
Есть дублер
В форм-факторе Кобальта марка Chevrolet предлагает еще одну модель — Nexia. Пусть вас не смущает знакомое имя — это переименованный седан Aveo первого поколения образца 2002 года. Модель тоже подустарела, но в чем-то даже интереснее Кобальта. В ней есть система стабилизации, багажник можно открыть рычажком из салона.
Главный козырь — цена: с теми же 1,5-литровым мотором и автоматом Нексия на 40 000 рублей дешевле. Правда, подвеска у нее не такая крепкая и не столь хорошо справляется с ухабами.
Кого ждем
В 2021 году в Россию планируют привезти минимум три новинки от Chevrolet. Какие именно — пока секрет. Самая очевидная и не вызывающая вопросов — модернизированный Cobalt. С новой оптикой и зауженной радиаторной решеткой он выглядит интереснее нынешнего. Технических изменений не предвидится.
Еще ждем большой седан и среднеразмерный кроссовер. На роль первого напрашивается Malibu — других крупных легковушек в гамме компании нет.
Роль среднеразмерного кроссовера, по идее, может сыграть Equinox, но он уже немолод и вряд ли может претендовать на успех. Скорее, мы увидим его младшего брата по имени Tracker (бейдж-инжиниринговый вариант Opel Mokka). При сравнимой с Дастером цене это будет хит!
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
CHEVROLET COBALT
|
ЛАДА ВЕСТА
|
Длина / ширина / высота / колесная база
|
4479 / 1735 / 1514 / 2650 мм
|
4410 / 1764 / 1497 / 2635 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1243 / 1620 кг
|
1230 / 1670 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,6 с
|
11,3 с
|
Максимальная скорость
|
170 км/ч
|
175 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 46 л
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,0 / н.д. / 6,7 л / 100 км
|
9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1485 см³
|
1598 см³
|
Мощность
|
78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин
|
83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
134 Н·м при 4000 об/мин
|
152 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
A6
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
4,45 / 2,91 / 1,89 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,87
|
3,87–0,53 / 3,39
|
Главная передача
|
3,72
|
3,88
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с гидроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / барабанные
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
195/65 R15
|
195/55 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
CHEVROLET COBALT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
30
|
ЛАДА ВЕСТА
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
303
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
CHEVROLET COBALT
|
ЛАДА ВЕСТА
|
Капот
|
170
|
221
|
Крыло переднее
|
155
|
212
|
Крыло заднее
|
165
|
201
|
Дверь передняя
|
150
|
215
|
Дверь задняя
|
130
|
188
|
Дверь багажника
|
150
|
190
Стоимость содержания в течение трех лет
|
|
CHEVROLET COBALT
|
LADA VESTA
|
Расходы на плановое ТО
|
42 646 ₽
|
43 200 ₽
|
ОСАГО
|
18 534 ₽
|
18 534 ₽
|
Расходы на топливо (АИ-92)*
|
240 240 ₽
|
229 680 ₽
|
Транспортный налог
|
7 950 ₽
|
8 475 ₽
|
Потеря в стоимости
|
210 000 ₽ (24 %)
|
170 000 ₽ (16 %)
|
Итого
|
519 370 ₽
|
469 889 ₽
|
Стоимость 1 км пробега
|
8,66 ₽/км
|
7,83 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 000 км и зафиксированном в ходе теста среднем расходе 9,1 л/100 км у Кобальта и 8,7 л/100 км у Весты.
Стоимость некоторых запасных частей
|
|
CHEVROLET COBALT
|
ЛАДА
|
Воздушный фильтр
|
972 ₽
|
753 ₽
|
Масляный фильтр
|
451 ₽
|
297 ₽
|
Комплект свечей зажигания
|
1251 ₽
|
457 ₽
|
Передние тормозные колодки
|
6138 ₽
|
1222 ₽
|
Капот (неокрашенный)
|
20 586 ₽
|
17 335 ₽
|
Передний бампер (неокрашенный)
|
5561 ₽
|
7230 ₽
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