В Россию вернулся Chevrolet Cobalt. Теперь он едет к нам из Казахстана. В базовой комплектации новый старый знакомый дешевле Весты!

Эксперты «За рулем» провели детальный сравнительный тест двух бюджетников. Про сильные и слабые стороны седана Лада Веста с мотором 1.6 (113 л.с.) и вариатором, в комплектации Exclusive за 996 900 рублей, и Шевроле Кобальта (двигатель 1,5, 108 л.с., комплектация LTZ) за 879 900 руб. читайте здесь.

Ниже — наши расчеты расходов на эксплуатацию седанов, стоимости километра пробега и другая важная информация.

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В форм-факторе Кобальта марка Chevrolet предлагает еще одну модель — Nexia. Пусть вас не смущает знакомое имя — это переименованный седан Aveo первого поколения образца 2002 года. Модель тоже подустарела, но в чем-то даже интереснее Кобальта. В ней есть система стабилизации, багажник можно открыть рычажком из салона.

Главный козырь — цена: с теми же 1,5-литровым мотором и автоматом Нексия на 40 000 рублей дешевле. Правда, подвеска у нее не такая крепкая и не столь хорошо справляется с ухабами.

Кого ждем

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В 2021 году в Россию планируют привезти минимум три новинки от Chevrolet. Какие именно — пока секрет. Самая очевидная и не вызывающая вопросов — модернизированный Cobalt. С новой оптикой и зауженной радиаторной решеткой он выглядит интереснее нынешнего. Технических изменений не предвидится.





Еще ждем большой седан и среднеразмерный кроссовер. На роль первого напрашивается Malibu — других крупных легковушек в гамме компании нет.





Роль среднеразмерного кроссовера, по идее, может сыграть Equinox, но он уже немолод и вряд ли может претендовать на успех. Скорее, мы увидим его младшего брата по имени Tracker (бейдж-инжиниринговый вариант Opel Mokka). При сравнимой с Дастером цене это будет хит!





Chevrolet Cobalt Chevrolet Malibu Chevrolet Tracker

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHEVROLET COBALT ЛАДА ВЕСТА Длина / ширина / высота / колесная база 4479 / 1735 / 1514 / 2650 мм 4410 / 1764 / 1497 / 2635 мм Снаряженная / полная масса 1243 / 1620 кг 1230 / 1670 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,6 с 11,3 с Максимальная скорость 170 км/ч 175 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 46 л АИ-92, АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,0 / н.д. / 6,7 л / 100 км 9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1485 см³ 1598 см³ Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 134 Н·м при 4000 об/мин 152 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач A6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,45 / 2,91 / 1,89 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,87 3,87–0,53 / 3,39 Главная передача 3,72 3,88 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с гидроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / барабанные дисковые вентилируемые / дисковые Шины 195/65 R15 195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры CHEVROLET COBALT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 30 ЛАДА ВЕСТА 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 303





ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CHEVROLET COBALT ЛАДА ВЕСТА Капот 170 221 Крыло переднее 155 212 Крыло заднее 165 201 Дверь передняя 150 215 Дверь задняя 130 188 Дверь багажника 150 190





При проезде через «лежачих полицейских» Cobalt трясет пассажиров меньше, чем Веста. Но при скорости 40 км/ч и выше он начинает немного гулять и требует корректировки курса.

Стоимость содержания в течение трех лет

CHEVROLET COBALT LADA VESTA Расходы на плановое ТО 42 646 ₽ 43 200 ₽ ОСАГО 18 534 ₽ 18 534 ₽ Расходы на топливо (АИ-92)* 240 240 ₽ 229 680 ₽ Транспортный налог 7 950 ₽ 8 475 ₽ Потеря в стоимости 210 000 ₽ (24 %) 170 000 ₽ (16 %) Итого 519 370 ₽ 469 889 ₽ Стоимость 1 км пробега 8,66 ₽/км 7,83 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км и зафиксированном в ходе теста среднем расходе 9,1 л/100 км у Кобальта и 8,7 л/100 км у Весты.

Стоимость некоторых запасных частей

CHEVROLET COBALT ЛАДА

ВЕСТА Воздушный фильтр 972 ₽ 753 ₽ Масляный фильтр 451 ₽ 297 ₽ Комплект свечей зажигания 1251 ₽ 457 ₽ Передние тормозные колодки 6138 ₽ 1222 ₽ Капот (неокрашенный) 20 586 ₽ 17 335 ₽ Передний бампер (неокрашенный) 5561 ₽ 7230 ₽







