Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — журнал За рулем

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Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед!

Эксперты «За рулем» изучили, какие траты предстоят владельцам, и подготовили подробный технический справочник по ним.

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Chevrolet Cobalt и Лада Веста — большой тест

В Россию вернулся Chevrolet Cobalt. Теперь он едет к нам из Казахстана. В базовой комплектации новый старый знакомый дешевле Весты!

Эксперты «За рулем» провели детальный сравнительный тест двух бюджетников. Про сильные и слабые стороны седана Лада Веста с мотором 1.6 (113 л.с.) и вариатором, в комплектации Exclusive за 996 900 рублей, и Шевроле Кобальта (двигатель 1,5, 108 л.с., комплектация LTZ) за 879 900 руб. читайте здесь.

Ниже — наши расчеты расходов на эксплуатацию седанов, стоимости километра пробега и другая важная информация.

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Chevrolet вернулся! 3 модели дешевле миллиона

В форм-факторе Кобальта марка Chevrolet предлагает еще одну модель — Nexia. Пусть вас не смущает знакомое имя — это переименованный седан Aveo первого поколения образца 2002 года. Модель тоже подустарела, но в чем-то даже интереснее Кобальта. В ней есть система стабилизации, багажник можно открыть рычажком из салона.

Главный козырь — цена: с теми же 1,5-литровым мотором и автоматом Нексия на 40 000 рублей дешевле. Правда, подвеска у нее не такая крепкая и не столь хорошо справляется с ухабами.

Кого ждем

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Проголосуй и выиграй новую Ниву

В 2021 году в Россию планируют привезти минимум три новинки от Chevrolet. Какие именно — пока секрет. Самая очевидная и не вызывающая вопросов — модернизированный Cobalt. С новой оптикой и зауженной радиаторной решеткой он выглядит интереснее нынешнего. Технических изменений не предвидится.


Еще ждем большой седан и среднеразмерный кроссовер. На роль первого напрашивается Malibu — других крупных легковушек в гамме компании нет.


Роль среднеразмерного кроссовера, по идее, может сыграть Equinox, но он уже немолод и вряд ли может претендовать на успех. Скорее, мы увидим его младшего брата по имени Tracker (бейдж-инжиниринговый вариант Opel Mokka). При сравнимой с Дастером цене это будет хит!


Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

CHEVROLET COBALT

ЛАДА ВЕСТА

Длина / ширина / высота / колесная база

4479 / 1735 / 1514 / 2650 мм

4410 / 1764 / 1497 / 2635 мм

Снаряженная / полная масса

1243 / 1620 кг

1230 / 1670 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,6 с

11,3 с

Максимальная скорость

170 км/ч

175 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 46 л

АИ-92, АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,0 / н.д. / 6,7 л / 100 км

9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1485 см³

1598 см³

Мощность

78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин

83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

134 Н·м при 4000 об/мин

152 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

A6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,45 / 2,91 / 1,89 / 1,45 / 1,00 / 0,74 / 2,87

3,87–0,53 / 3,39

Главная передача

3,72

3,88

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с гидроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / барабанные

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

195/65 R15

195/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры

CHEVROLET COBALT

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

30

ЛАДА ВЕСТА

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

303


ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

CHEVROLET COBALT

ЛАДА ВЕСТА

Капот

170

221

Крыло переднее

155

212

Крыло заднее

165

201

Дверь передняя

150

215

Дверь задняя

130

188

Дверь багажника

150

190

При проезде через «лежачих полицейских» Cobalt трясет пассажиров меньше, чем Веста. Но при скорости 40 км/ч и выше он начинает немного гулять и требует корректировки курса.
При проезде через «лежачих полицейских» Cobalt трясет пассажиров меньше, чем Веста. Но при скорости 40 км/ч и выше он начинает немного гулять и требует корректировки курса.

Стоимость содержания в течение трех лет

CHEVROLET COBALT

LADA VESTA

Расходы на плановое ТО

42 646 ₽

43 200 ₽

ОСАГО

18 534 ₽

18 534 ₽

Расходы на топливо (АИ-92)*

240 240 ₽

229 680 ₽

Транспортный налог

7 950 ₽

8 475 ₽

Потеря в стоимости

210 000 ₽ (24 %)

170 000 ₽ (16 %)

Итого

519 370 ₽

469 889 ₽

Стоимость 1 км пробега

8,66 ₽/км

7,83 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км и зафиксированном в ходе теста среднем расходе 9,1 л/100 км у Кобальта и 8,7 л/100 км у Весты.

Стоимость некоторых запасных частей

CHEVROLET COBALT

ЛАДА
ВЕСТА

Воздушный фильтр

972 

753 

Масляный фильтр

451 

297 

Комплект свечей зажигания

1251 

457 

Передние тормозные колодки

6138 

1222 

Капот (неокрашенный)

20 586 

17 335 

Передний бампер (неокрашенный)

5561 

7230 


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Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед!

Эксперты «За рулем» изучили, какие траты предстоят владельцам, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224494Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224526Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224495Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224493Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед!
Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед!

Эксперты «За рулем» изучили, какие траты предстоят владельцам, и подготовили подробный технический справочник по ним.

Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224493Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224495Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224494Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед! — фото 1224526Chevrolet Cobalt и Веста — все расходы на три года вперед!
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