Кобальт возвращается
Говорят, войти в одну реку дважды нельзя. А Cobalt пробует сделать это уже в третий раз. Первая попытка — в 2013 году под маркой Chevrolet. В те годы простенький седан узбекской сборки пользовался неплохим спросом, но затем продажи свернули.
Вскоре машина всплыла уже под именем Ravon R4. Возвращение не задалось — покупатели испугались неизвестной марки.
И вот — попытка номер три. Теперь это снова Chevrolet Cobalt. Но только не узбекской сборки, а казахстанской. Казахстан входит в Таможенный союз, что позволяет компании-дистрибьютору обойтись без растаможки. Базовая цена Кобальта — 759 900 рублей. Более современные иномарки-одноклассники (Kia Rio и Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo) обойдутся дороже. А вот Renault Logan и Лада Веста в простеньких комплектациях — подешевле. Выяснили, есть ли смысл переплачивать за Cobalt.
Лада Веста
Дебютировала в 2015 году, а через пару лет к седану присоединились универсалы SW и SW Cross, а также спортивная модификация. В 2021 году ожидается обновление.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Chevrolet Cobalt
Разработан с прицелом на бразильский рынок, появился в 2011 году. В России продавался с 2013‑го. В 2015 году показали рестайлинговую версию, но до нас она пока не добралась — ждем в этом году.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
Личный опыт: Кобальт
И Веста, и Cobalt наматывают километры в редакционном парке много лет, и мы знаем, какие проблемы они могут подкинуть.
Cobalt без проблем выдержал марафон «60 часов „За рулем“» 2013 года и в дальнейшем не донимал нас неприятностями. За 124 тысячи км не было ни одной серьезной поломки. Мотор и автомат внимания не требовали, кузов пока тоже, хотя ржавчина на днище уже появилась.
Рычаги подвески крепкие, поменяли только передние стойки стабилизатора и задние амортизаторы. Не без труда: нижние болты прикипели, пришлось высверливать.
Очень хлопотно в Кобальте менять лампочки в фарах. Одно неловкое движение, и они проваливаются внутрь — нужно вынимать пинцетом. А еще сложно вернуть на место защитный чехол с тремя прорезями, правильно сориентировав их относительно лампы.
Личный опыт: Веста
Редакционная Веста — из первой партии 2015 года, пробежала больше 100 тысяч км. Самые большие неприятности доставляет сцепление роботизированной коробки: сейчас установлен уже четвертый комплект! К счастью, на ВАЗе осознали бесперспективность такой трансмиссии и перешли на вариатор, хотя и он — не лучшее решение.
Шасси тоже крепкое. Амортизаторы до сих пор родные, меняли только стойки стабилизатора. Донимает лишь скрип резинок в передней подвеске — болезнь первых Вест.
Кузов эталонный — ни одного «рыжика». Фары проблем не доставляли, а вот лампы повторителей указателей поворотов в корпусах зеркал перегорают очень быстро.
Глобальных вопросов к надежности Весты нет. С учетом того, что ее детские болезни на ВАЗе уже победили, эксплуатация новой машины не должна быть хлопотной.
Вопросы к Кобальту
Гляжу на дебютировавший десять лет назад Cobalt — время остановилось. Он и раньше был не красавец, а сейчас и вовсе выглядит ископаемым. Удручают убогие дверные ручки — почему до сих пор не перешли на естественный хват?
Таких «почему» набирается множество. Почему багажник открывается только ключом или с брелока? Почему в топ-версии LTZ нет ни камеры заднего вида, ни даже парктроников? Где центральный подлокотник для водителя и пассажира? Полиуретановый руль перемещается в малых диапазонах — неудобно. У него нет не только обогрева, но и кнопок — совершенно лысый. И это в топовой комплектации! Даже мультимедийка без сенсорного экрана. Я уж и забыл, как такой пользоваться.
Казахстанская сборка против российской
Загнали оба Кобальта на подъемник. Новый собран из машинокомплектов на заводе в Костанае. Технически казахстанский не отличается от редакционного узбекского. Силовой агрегат, кузовщина, детали шасси — всё то же самое. Сборка добротная, но пластизоль нанесен на днище небрежно — много необработанных участков.
Дилеры потирают руки в ожидании заказов на допы. Хотите антикор? Извольте выложить 9400 рублей. За подкрылки — 5000 рублей, за брызговики — еще 3000. Тоже хлеб. У Весты за это хозяйство доплачивать необязательно: слой антикора толще и равномернее, брызговики входят в серийное оснащение.
Померили толщину лакокрасочного покрытия. Эмаль на казахстанский седан нанесена слоем 150–160 мкм, а задние двери прокрашены хуже. Неплохо, но у Весты «шуба» толще: 190–210 мкм. При таком слое можно обойтись без оклейки защитной пленкой. Понятно, почему редакционная Веста выглядит бодрячком!
Как едут
За рулем Весты мигом понимаешь: она на порядок современнее. Лучше проработана эргономика, заметно богаче оснащение. Обогрев руля и ветрового стекла, круиз-контроль и климат-контроль, центральный подлокотник и лифт водительского сиденья, боковые подушки безопасности — всего этого в Кобальте не увидишь ни за какие доплаты.
Управляется Лада тоже лучше: быстрее и точнее откликается на команды водителя, цепче держится за асфальт в поворотах. У Кобальта выраженная недостаточная поворачиваемость, и на дугу он встает неохотно. Руль близ нулевого положения не такой чуткий, да и при больших углах поворота он дает меньше информации. Если у Весты система стабилизации идет «в базе», то для Chevrolet ее невозможно заказать в принципе. Мы не ошиблись: ESP нет! Такой игнор безопасности сегодня недопустим.
Разгонная динамика седанов сопоставима. Звезд с неба не хватают, но и не тихоходы. Вариаторная Лада приятнее ускоряется в полпедали: набирает ход мягко, но уверенно. Chevrolet интереснее при активных обгонах: 6-ступенчатая гидромеханика шустро переключается на две, а то и на три ступени ниже.
Акустический комфорт? На разгоне шумно в обоих, причем в Весте понемногу голосят, кажется, все узлы и агрегаты. На магистральных скоростях в Ладе тише: на крейсерских 110 км/ч ее коленчатый вал совершает 2000 об/мин, а у Кобальта — 2300.
Веста по плавности хода — одна из лучших в классе. Cobalt как минимум не хуже на асфальте, а на в хлам разбитой дачной дорожке он даже предпочтительней — мягче глотает ямы и меньше подкидывает экипаж. При этом работа подвески почти не слышна. Так что в регионах с плохими дорогами Cobalt раскроется во всей красе.
Только проверьте перед покупкой, есть ли в вашем городе станция по обслуживанию — у Chevrolet по России их в десять раз меньше, чем у Лады. Планируете перепродавать Chevrolet, знайте: он быстрее теряет в цене, почти четверть за три года.
Под полом у Кобальта — докатка. Явный минус для покупателей из провинции.
Чтобы закрыть багажник Шевроле, приходится хвататься за острую железную кромку. Порезаться — на раз!
Рядом с полноразмерной запаской у Весты есть удобный органайзер.
На отделке крышки багажника в Тольятти экономить не стали.
Что в сухом остатке?
Chevrolet — это отличная связка мотор-автомат, завидная энергоемкость шасси плюс проверенная надежность и невысокая стоимость эксплуатации. А еще — огромный багажник. Поработать бы над эргономикой, добавить современного оборудования, не экономить на антикоре — и получится очень даже конкурентоспособный бюджетник с гидромеханическим автоматом, который на длинной дистанции предпочтительней вариатора.
Возможно, так и будет с обновленным Кобальтом, который должен появиться уже в нынешнем году. А пока все это есть лишь у Лады. Или мы чего-то не учли? Пишите в комментариях.
А важную техническую информацию, в том числе расчет стоимости содержания Весты и Кобальта на три года, вы найдете во второй части нашей публикации — она доступна по этой ссылке.
CHEVROLET COBALT
|Отличная энергоемкость подвески, высокая надежность, классный «автомат», сравнительно скромная цена
|Устаревший дизайн, нет системы стабилизации, неудобные кресла, недостаток оборудования, только один тип кузова
LADA VESTA
|Бодрый дизайн, классные тормоза, энергоемкая подвеска, шикарное на фоне конкурента оснащение
|Грубоватый интерьер, посторонние механические шумы, вариатор — темная лошадка по надежности
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- В сложной ситуации помогут браслеты противоскольжения и цепи на колеса. В путешествии необходимы багажники и автобоксы на крышу.
- Не стоит экономить на воздушном, топливном, масляном фильтрах — ремонт двигателя может обойтись значительно дороже.