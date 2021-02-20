Эксперты «За рулем» выяснили, какой из бюджетных седанов приятнее в эксплуатации. А главное — какой из них выгоднее в долгосрочной перспективе.

Кобальт возвращается

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Говорят, войти в одну реку дважды нельзя. А Cobalt пробует сделать это уже в третий раз. Первая попытка — в 2013 году под маркой Chevrolet. В те годы простенький седан узбекской сборки пользовался неплохим спросом, но затем продажи свернули.

Вскоре машина всплыла уже под именем Ravon R4. Возвращение не задалось — покупатели испугались неизвестной марки.

И вот — попытка номер три. Теперь это снова Chevrolet Cobalt. Но только не узбекской сборки, а казахстанской. Казахстан входит в Таможенный союз, что позволяет компании-дистрибьютору обойтись без растаможки. Базовая цена Кобальта — 759 900 рублей. Более современные иномарки-одноклас­сники (Kia Rio и Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Volkswagen Polo) обойдутся дороже. А вот Renault Logan и Лада Веста в простеньких комплектациях — подешевле. Выяснили, есть ли смысл переплачивать за Cobalt.

Лада Веста Дебютировала в 2015 году, а через пару лет к седану присоединились универсалы SW и SW Cross, а также спортивная модификация. В 2021 году ожидается обновление. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (106 л. с.) — от 676 900 ₽

1.6 (113 л. с.) — от 808 900 ₽

1.8 (122 л. с.) — от 815 900 ₽ Chevrolet Cobalt Разработан с прицелом на бразильский рынок, появился в 2011 году. В России продавался с 2013‑го. В 2015 году показали рестайлинговую версию, но до нас она пока не добралась — ждем в этом году. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (106 л. с.) — от 759 900 ₽

Личный опыт: Кобальт

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И Веста, и Cobalt наматывают километры в редакционном парке много лет, и мы знаем, какие проблемы они могут подкинуть.

Cobalt без проблем выдержал марафон «60 часов „За рулем“» 2013 года и в дальнейшем не донимал нас неприятностями. За 124 тысячи км не было ни одной серьезной поломки. Мотор и автомат внимания не требовали, кузов пока тоже, хотя ржавчина на днище уже появилась.

Рычаги подвески крепкие, поменяли только передние стойки стабилизатора и задние амортизаторы. Не без труда: нижние болты прикипели, пришлось высверливать.

Полуторалитровый мотор Кобальта с цепным приводом ГРМ до 150 тысяч км хлопот не доставляет. Равно как и 6-ступенчатый автомат. Бензин АИ‑92 допускается без оговорок. У 1,6‑литрового мотора HR16DE тоже цепной привод ГРМ, и он тоже слывет надежным. По вариатору пока статистики мало. На машинах Renault и Nissan нередки случаи, когда он выходит из строя до 100 тысяч км. Чаще меняйте масло!

Очень хлопотно в Кобальте менять лампочки в фарах. Одно неловкое движение, и они проваливаются внутрь — нужно вынимать пинцетом. А еще сложно вернуть на место защитный чехол с тремя прорезями, правильно сориентировав их относительно лампы.

Личный опыт: Веста

Редакционная Веста — из первой партии 2015 года, пробежала больше 100 тысяч км. Самые большие неприятности доставляет сцепление роботизированной коробки: сейчас установлен уже четвертый комплект! К счастью, на ВАЗе осознали бесперспективность такой трансмиссии и перешли на вариатор, хотя и он — не лучшее решение.

Лада управляется гораздо бодрее Кобальта, но энергоемкость подвески не столь высока. На ровном асфальте Cobalt не способен раскрыть свой главный козырь — всепрощающую подвеску. Ездить надо осторожно: системы стабилизации не предусмотрено.

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Шасси тоже крепкое. Амортизаторы до сих пор родные, меняли только стойки стабилизатора. Донимает лишь скрип резинок в передней подвеске — болезнь первых Вест.

Кузов эталонный — ни одного «рыжика». Фары проблем не доставляли, а вот лампы повторителей указателей поворотов в корпусах зеркал перегорают очень быстро.

Глобальных вопросов к надежности Весты нет. С учетом того, что ее детские болезни на ВАЗе уже победили, эксплуатация новой машины не должна быть хлопотной.

Вопросы к Кобальту

Гляжу на дебютировавший десять лет назад Cobalt — время остановилось. Он и раньше был не красавец, а сейчас и вовсе выглядит ископаемым. Удручают убогие дверные ручки — почему до сих пор не перешли на естественный хват?

Таких «почему» набирается множество. Почему багажник открывается только ключом или с брелока? Почему в топ-версии LTZ нет ни камеры заднего вида, ни даже парктроников? Где центральный подлокотник для водителя и пассажира? Полиуретановый руль перемещается в малых диапазонах — неудобно. У него нет не только обогрева, но и кнопок — совершенно лысый. И это в топовой комплектации! Даже мультимедийка без сенсорного экрана. Я уж и забыл, как такой пользоваться.

За металлическую защиту Кобальта доплачивать не придется. Дорожный просвет — всего 155 мм. Обратите внимание, насколько неравномерно нанесен антикоррозионный материал — с дополнительной обработкой Кобальта лучше не затягивать.

Защитный термоэкран установлен над выхлопной системой Кобальта лишь местами. Передняя часть (а труба тут наиболее раскаленная!) не прикрыта. Брызговиков нет: придется раскошелиться на дополнительное оборудование.

Казахстанская сборка против российской

Загнали оба Кобальта на подъемник. Новый собран из машинокомплектов на заводе в Костанае. Технически казахстанский не отличается от редакционного узбекского. Силовой агрегат, кузовщина, детали шасси — всё то же самое. Сборка добротная, но пластизоль нанесен на днище небрежно — много необработанных участков.

Дилеры потирают руки в ожидании заказов на допы. Хотите антикор? Извольте выложить 9400 рублей. За подкрылки — 5000 рублей, за брызговики — еще 3000. Тоже хлеб. У Весты за это хозяйство доплачивать необязательно: слой антикора толще и равномернее, брызговики входят в серийное оснащение.

Металлическая защита ставится на конвейере. Клиренс больше, чем у Кобальта, — 175 мм. Заводской антикор в Ладе нанесен равномерным слоем по всему днищу. Все сделано аккуратно — не придерешься.

Померили толщину лакокрасочного покрытия. Эмаль на казахстанский седан нанесена слоем 150–160 мкм, а задние двери прокрашены хуже. Неплохо, но у Весты «шуба» толще: 190–210 мкм. При таком слое можно обойтись без оклейки защитной пленкой. Понятно, почему редакционная Веста выглядит бодрячком!

Как едут

За рулем Весты мигом понимаешь: она на порядок современнее. Лучше проработана эргономика, заметно богаче оснащение. Обогрев руля и ветрового стекла, круиз-контроль и климат-контроль, центральный подлокотник и лифт водительского сиденья, боковые подушки безопасности — всего этого в Кобальте не увидишь ни за какие доплаты.

Казавшаяся когда-то продвинутой комбинация приборов Шевроле сегодня выглядит наивно. Скученные показания на маленьком дисплее плохо читаются. Дверные рукоятки Кобальта лишены даже намека на эстетику, хват неудобный — особенно снаружи. Но работают.

Интерьер Кобальта безнадежно устарел, комплектация не отвечает современным чаяниям. Цвет внутренней отделки только один — серо-бежевый. Не помешал бы менее маркий черный.

Сиденья Шевроле неоправданно мягкие, с короткими подушкой и спинкой, слабой боковой поддержкой. Регулировки по высоте нет. Второй ряд не теснее, чем в Весте, но оснащение бедное: ни центрального подлокотника, ни обогрева, ни USB-разъема, ни третьего подголовника. Даже плафона нет!

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Управляется Лада тоже лучше: быстрее и точнее откликается на команды водителя, цепче держится за асфальт в поворотах. У Кобальта выраженная недостаточная поворачиваемость, и на дугу он встает неохотно. Руль близ нулевого положения не такой чуткий, да и при больших углах поворота он дает меньше информации. Если у Весты система стабилизации идет «в базе», то для Chevrolet ее невозможно заказать в принципе. Мы не ошиблись: ESP нет! Такой игнор безопасности сегодня недопустим.

Разгонная динамика седанов сопоставима. Звезд с неба не хватают, но и не тихоходы. Вариаторная Лада приятнее ускоряется в полпедали: набирает ход мягко, но уверенно. Chevrolet интереснее при активных обгонах: 6-ступенчатая гидромеханика шустро переключается на две, а то и на три ступени ниже.

Приборка Лады тоже не фонтан. Радиальная оцифровка сбивает с толку, а оранжевый цвет не каждому по вкусу. Камера заднего вида — недоступное для Chevrolet оборудование. В те времена, когда проектировался Cobalt, это было роскошью.

Интерьер Лады выглядит современнее, а эргономика лучше. Однако с годами появляются «сверчки» — редакционная Веста тому доказательство.

Климат-контроль вместо ручного управления микроклиматом — еще одно преимущество Лады. Кнопки на руле — несомненное удобство современных автомобилей.

Сиденье в Весте спрофилировано лучше и регулируется по высоте. Задние пассажиры голосуют за Весту — сказывается преимущество в сервисных функциях.

Акустический комфорт? На разгоне шумно в обоих, причем в Весте понемногу голосят, кажется, все узлы и агрегаты. На магистральных скоростях в Ладе тише: на крейсерских 110 км/ч ее коленчатый вал совершает 2000 об/мин, а у Кобальта — 2300.

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Веста по плавности хода — одна из лучших в классе. Cobalt как минимум не хуже на асфальте, а на в хлам разбитой дачной дорожке он даже предпочтительней — мягче глотает ямы и меньше подкидывает экипаж. При этом работа подвески почти не слышна. Так что в регионах с плохими дорогами Cobalt раскроется во всей красе.

Только проверьте перед покупкой, есть ли в вашем городе станция по обслуживанию — у Chevrolet по России их в десять раз меньше, чем у Лады. Планируете перепродавать Chevrolet, знайте: он быстрее теряет в цене, почти четверть за три года.

Багажник вместительнее, чем у Лады, — 476 л. И проем шире. А вот погрузочная высота у них одинаковая. За эти годы Cobalt не разжился декоративной обшивкой. Багажник Весты вмещает на 30 л меньше. Нижняя часть проема заужена — объемная поклажа может не пролезть.

Под полом у Кобальта — докатка. Явный минус для покупателей из провинции.

Чтобы закрыть багажник Шевроле, приходится хвататься за острую железную кромку. Порезаться — на раз!

Рядом с полноразмерной запаской у Весты есть удобный органайзер.

На отделке крышки багажника в Тольятти экономить не стали.



Что в сухом остатке?

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Chevrolet — это отличная связка мотор-автомат, завидная энергоемкость шасси плюс проверенная надежность и невысокая стоимость эксплуатации. А еще — огромный багажник. Поработать бы над эргономикой, добавить современного оборудования, не экономить на антикоре — и получится очень даже конкурентоспособный бюджетник с гидромеханическим автоматом, который на длинной дистанции предпочтительней вариатора.

Возможно, так и будет с обновленным Кобальтом, который должен появиться уже в нынешнем году. А пока все это есть лишь у Лады. Или мы чего-то не учли? Пишите в комментариях.

А важную техническую информацию, в том числе расчет стоимости содержания Весты и Кобальта на три года, вы найдете во второй части нашей публикации — она доступна по этой ссылке.

CHEVROLET COBALT Отличная энергоемкость подвески, высокая надежность, классный «автомат», сравнительно скромная цена Устаревший дизайн, нет системы стабилизации, неудобные кресла, недостаток оборудования, только один тип кузова LADA VESTA Бодрый дизайн, классные тормоза, энергоемкая подвеска, шикарное на фоне конкурента оснащение Грубоватый интерьер, посторонние механические шумы, вариатор — темная лошадка по надежности