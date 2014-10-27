Ravon-2019: с чем и как он возвращается

Три модели на российском рынке сейчас, семь — в «уме», 150 дилеров и 34 тысячи проданных автомобилей — в перспективе. С такими планами вернулся узбекский бренд на российский рынок.

Уход по-английски и громкое возвращение

В 2018-м марка Равон тихо покинула российский рынок. Причины называли разные: это и смена стратегии компании, и пауза, необходимая для обновления цен и модельного ряда. Реорганизация закончилась, и узбеки отрапортовали: все, мы возвращаемся, да еще и с амбициозными планами.

Пока моделей в России будет три: R2, Nexia R3 и R4. Видимо, возвращалась марка так же спешно, как и уходила. Это те же самые автомобили, что и прежде, нет даже попытки рестайлинга. Единственное, согласно российскому законодательству, все они теперь оснащены системой экстренного оповещения при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

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Формируя нынешние цены (R2 — от 646 000 руб., Nexia R3 — от 670 000 руб. и R4 — от 678 000 руб.), в Равоне ориентировались на конкурентов, среди которых они видят АВТОВАЗ и Hyundai.

Да, машинки не шибко свежие, но в основе их хорошо зарекомендовавшие себя модели Chevrolet, стало быть, априори надежные и проверенные временем.

Презентацию бренд провел в подмосковной Лобне, в одном из престижных отелей. И основными гостями мероприятия стали отнюдь не журналисты, а дилеры марки — прежние и будущие, которым предстоит заново выстраивать цепочку продаж и сервисного обслуживания. Приостанавливая торговлю автомобилями, Равон поставил их в весьма затруднительное положение, поэтому теперь всеми силами старается реабилитироваться.

Работа над ошибками

О машинах для российского рынка мы уже не раз писали. Похоже, узбекский бренд действительно провел работу над ошибками и собирается по-новому выстраивать маркетинговую политику.

Иначе чем объяснить столь мощный замах — 34 тысячи авто в 2020 году и вывод 7–8 моделей в 2022-м, о чем рассказали журналистам представители дистрибьюторских компаний и топ-менеджеры Uzauto Motors.

Для этого создали двух дистрибьюторов марки — УЗАвтоцентр, который будет заниматься продажами в Южном и Центральном регионах России, и УЗАвтомоторс СНГ, в поле охвата которого вошли Урал, Поволжье и Сибирь.

Возглавляют структуры Сарвар Кадыров и Мухсинжон Рахимов — молодые амбициозные руководители европейского склада. Вообще все топ-менеджеры компании очень молодые — до 30 лет. Видимо, сказалась кадровая чистка, проведенная в GM-Uzbekistan в октябре 2018 года, когда в одночасье уволили прежних «топов» и на их место набрали «молодых и целеустремленных специалистов», которые и будут выстраивать новую политику развития автопрома.

На вопросы настойчивых журналистов молодые управленцы отвечали крайне осторожно, складывалось впечатление, что сказать им есть о чем, но раньше времени раскрывать свои карты они не хотят.

Планы и перспективы

Вот что они рассказали. Заявленные три автомобиля — это только «разминка», в перспективе нас ждут еще 7–8 абсолютно свежих моделей, построенных на новой платформе. Узбеки давно сотрудничают с американской General Motors, собираются делать это и в дальнейшем, поэтому платформа будет «совместная» — так, по крайней мере, было заявлено журналистам.

Что это будут за модели, держат в секрете, но компания внимательно следит за предпочтениями россиян, поэтому «собирается предоставить рынку ту модель, которую он ожидает». Речь, разумеется, идет в том числе и о кроссовере. Пока же просят потерпеть и обещают, что все новые модели покажут уже к 2022 году.

Когда в 2015 году Равон только заявил о себе в России, проведя ребрендинг устаревшей Daewoo, в планах было захватить 5% российского рынка. Сейчас к вопросу подошли осторожнее (речь о 2%-ной доле), но все равно размах по-прежнему восточный, учитывая, что в нынешней непростой экономической ситуации новые автомобили в России вообще покупают неохотно.

В этом году собираются продать 7 тысяч машин (успеют ли, ведь осталось-то всего чуть больше трех месяцев!), а в 2020-м — уже 34 тысячи. Организовано два склада запасных частей, которые смогут обеспечить послепродажное обслуживание машин с заявленным гарантийным сроком — 100 тысяч км пробега или 3 года. Обещают и комфортные условия автокредитования — менеджеры Равона ведут переговоры с несколькими банками. Хорошая новость для тех, кто уже является владельцем автомобиля Ravon, — гарантийные обязательства прежнего дистрибьютера Ravon Motos Rus, который был расформирован, обещают полностью выполнить.

Теперь о дилерах. С 2018 года их число порядком сократилось — из 90 работавших с маркой в 2018 году только 45 заключили новое дилерское соглашение. Остальные пока думают, но предполагается общее их число довести до 150, чтобы автомобили Ravon можно было купить во всех уголках России.

По поводу сборки автомобилей Ravon в России топ-менеджеры опять-таки ответили уклончиво, но заверили, что переговоры такие ведут, и в любом случае, до конца этого года какая-то официальная информация появится. Есть положительный опыт сборки в Казахстане, так что тут они проблем не ожидают. Напомним, ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выступая перед местными парламентариями, сообщил о запуске сборки автомобилей Ravon на заводе «Дервейс».

Глава УЗАвтоцентра Сарвар Кадиров заверил: несмотря на то, что планы заявлены грандиозные, компания намерена их выполнить. А в 2020 году собирается участвовать в Московском автосалоне, где «возьмет большой стенд, больше, чем раньше». Видимо, презентацию новинок приберегли как раз на этот случай. Как бы то ни было, радует, что автопредложение на отечественном рынке стало чуть-чуть шире.

Справка

Слово «Ravon» в переводе с узбекского означает «легкий путь, чистая дорога». Бренд Ravon заменил в России ушедшую на покой марку UZ-Daewoo. На местном рынке те же автомобили, что и поставляются к нам, продают под маркой Сhevrolet. В настоящее время в Узбекистане выпускают модели Damas, Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti и Malibu.