Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — журнал За рулем

Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак

Мы заглянули внутрь каталитического нейтрализатора — самой проблемной детали у автомобилей Hyundai и Kia. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Год назад седан Hyundai Solaris обновили. Рестайлинговые машины проще всего узнать по «зализанным» фарам и «сползшей» вниз огромной решетке радиатора. У нас в редакции трудится Solaris в максимальной комплектации Elegance с пакетом Prestige, мотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Сегодня такой стоит 1 115 000 рублей.

Светодиодные фары: стоит брать

Сегодня заказать светодиодные фары возможно даже для «второй сверху» комплектации Comfort. Так и надо делать: светят они отлично! Ближний свет, думаю, самый уверенный на фоне конкурентов. Дальний послабее, зато есть шикарная подсветка поворотов, включающаяся на скоростях аж до 90 км/ч.

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Опасения, что холодные светодиоды не будут растапливать снег и лед на стекле, не подтвердились. Тепла от мотора хватает, чтобы не скрести пластиковые стекла фар. А в реагентной слякоти такие фары «слепнут» меньше галогенок как раз потому, что грязь на холодном рассеивателе не засыхает.

Смущает одно: авария обойдется дорого. Новая светодиодная фара стоит около 40 тысяч рублей! На разборках их пока мало, а если и есть — то минимум по 20 тысяч. Но хорошо, что такое богатство не украдут на улице: для снятия фары надо открывать капот и демонтировать бампер.

Дворники: менять на другие

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Ловлю кайф от дистанционного запуска двигателя со штатного брелока. Каждое утро Solaris ждет меня прогретым, с теплыми сиденьем и рулем, с оттаявшим благодаря электрообогреву лобовым стеклом. Правда, обогрев заднего стекла и зеркал при этом активировать не получится. Классная опция полагается только топ-комплектации Elegance — всё вместе минимум за 1,1 миллиона.

Однако даже за такие деньги на Солярисе будут стоять архаичные каркасные дворники. Они и стали первой проблемой: уже на пробеге 11 тысяч километров размазывают грязь перед глазами. На зиму взял недорогие бескаркасные щетки AVS по 330 рублей — чистят гораздо лучше и не так обмерзают. Правда, сейчас, спустя девять тысяч километров пробега, они тоже очищают стекло не с первого взмаха. Не уверен, что дотянут до ТО-2, которое положено Солярису на 30 тысячах.

Нейтрализатор: есть приметы будущей проблемы

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На первом ТО пожаловаться было не на что: уровень масла оставался на максимуме, все работало как часы. Но с приходом морозов при холодном пуске стало что-то подвывать со стороны ремня привода вспомогательных агрегатов. Обычное дело, подумал я: «кончается» подшипник какого-нибудь ролика. А вот и нет, ответил Solaris: через несколько дней с приходом крепких морозов шум бесследно исчез и пока не возвращался.

Как считают многие владельцы, основное слабое место у Соляриса и соплатформенного Kia Rio — это каталитический нейтрализатор. Порой уже при 15–20 тысячах километров пробега его хрупкие соты крошатся, обломки попадают в цилиндры, где образуют задиры на стенках. Пару лет назад конструкцию доработали, чтобы снять внутренние напряжения в нейтрализаторе. Но я заглянул внутрь. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть: в видеоролике есть съемка с эндоскопа — посмотрите, будет любопытно. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Датчики давления: помните про алгоритм

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Однажды загорелся индикатор падения давления в шинах. Дело было на скорости около 90 км/ч на подразбитом областном шоссе. Но прокола на самом деле не оказалось. Система контроля давления в покрышках с Соляриса самая простая, без датчиков в шинах — электроника лишь анализирует данные с датчиков АБС. В тот раз, проверив давление, я сбросил индикатор кнопкой слева от руля.

А когда для съемки видео я специально приспустил колесо, чтобы показать в кадре загоревшийся сигнализатор —...система не сработала! Поездив несколько километров, я пожалел шину и бросил это дело. Изучение документации показало, что предупреждение выводится при падении давления на 30%, то есть до 1,6 бара против штатных 2,3 — а я спустил колесо недостаточно. И это — косяк посильнее «глюка» с ложным срабатыванием! Ездить на пониженном давлении и опасно, и вредно для покрышки, а система предупредить о нем не сможет.

Багажник: открывается чуть

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Еще одна «фишка» топ-комплектации с пакетом опций Prestige — бесконтактное открывание багажника. Если подойти к нему с брелоком в кармане (машина при этом должна быть закрыта), то через пару секунд замок крышки отпирается. Но усилия штатных торсионов хватает лишь на то, чтобы приподнять ее на несколько сантиметров. Идея-то классная: когда руки заняты сумками, открывать багажник автоматически. Но реализация неоднозначная: пакеты все равно приходится ставить на землю, чтобы поднять крышку до конца.

Возможности затянуть штатные торсионы нет. Поэтому с помощью кольца для ключей я зацепил за правую петлю крышки пружинку от вилки сцепления «классики». Сначала попробовал пружины тормозных колодок и стояночного тормоза, но эта работает мягче всех. Цена вопроса — 20 рублей за пружину и 10 рублей за кольцо. Пользуйтесь!

***

Первые месяцы с Солярисом меня ничуть в нем не разочаровали. Едет он классно, бодро разгоняется и точно рулится. Порой хочется подвеску помягче, это да. Зато породистые европейские нешипованные зимние шины Pirelli Winter Cinturato существенно улучшили акустический комфорт.

  • Новый Солярис или восьмилетка за те же деньги? Однозначный ответ тут.
  • Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак

Мы заглянули внутрь каталитического нейтрализатора — самой проблемной детали у автомобилей Hyundai и Kia. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220755Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220752Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220753Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220759Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220756Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220757Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220760Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220766Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220750Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220764Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220765Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак
Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак

Мы заглянули внутрь каталитического нейтрализатора — самой проблемной детали у автомобилей Hyundai и Kia. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220756Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220759Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220757Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220753Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220755Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220766Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220752Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220750Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220760Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220765Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак — фото 1220764Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак
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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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