Solaris после 20 000 км: 3 косяка и 1 лайфхак

Мы заглянули внутрь каталитического нейтрализатора — самой проблемной детали у автомобилей Hyundai и Kia. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Год назад седан Hyundai Solaris обновили. Рестайлинговые машины проще всего узнать по «зализанным» фарам и «сползшей» вниз огромной решетке радиатора. У нас в редакции трудится Solaris в максимальной комплектации Elegance с пакетом Prestige, мотором 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Сегодня такой стоит 1 115 000 рублей.

Светодиодные фары: стоит брать

Сегодня заказать светодиодные фары возможно даже для «второй сверху» комплектации Comfort. Так и надо делать: светят они отлично! Ближний свет, думаю, самый уверенный на фоне конкурентов. Дальний послабее, зато есть шикарная подсветка поворотов, включающаяся на скоростях аж до 90 км/ч.

Материалы по теме Hyundai Solaris 2020: всё, что изменилось

Опасения, что холодные светодиоды не будут растапливать снег и лед на стекле, не подтвердились. Тепла от мотора хватает, чтобы не скрести пластиковые стекла фар. А в реагентной слякоти такие фары «слепнут» меньше галогенок как раз потому, что грязь на холодном рассеивателе не засыхает.

Смущает одно: авария обойдется дорого. Новая светодиодная фара стоит около 40 тысяч рублей! На разборках их пока мало, а если и есть — то минимум по 20 тысяч. Но хорошо, что такое богатство не украдут на улице: для снятия фары надо открывать капот и демонтировать бампер.

Дворники: менять на другие

Материалы по теме Какие дворники лучше — наш ресурсный тест

Ловлю кайф от дистанционного запуска двигателя со штатного брелока. Каждое утро Solaris ждет меня прогретым, с теплыми сиденьем и рулем, с оттаявшим благодаря электрообогреву лобовым стеклом. Правда, обогрев заднего стекла и зеркал при этом активировать не получится. Классная опция полагается только топ-комплектации Elegance — всё вместе минимум за 1,1 миллиона.

Однако даже за такие деньги на Солярисе будут стоять архаичные каркасные дворники. Они и стали первой проблемой: уже на пробеге 11 тысяч километров размазывают грязь перед глазами. На зиму взял недорогие бескаркасные щетки AVS по 330 рублей — чистят гораздо лучше и не так обмерзают. Правда, сейчас, спустя девять тысяч километров пробега, они тоже очищают стекло не с первого взмаха. Не уверен, что дотянут до ТО-2, которое положено Солярису на 30 тысячах.

Нейтрализатор: есть приметы будущей проблемы

Материалы по теме 6 проблем Соляриса: Hyundai ответил на ваши претензии!

На первом ТО пожаловаться было не на что: уровень масла оставался на максимуме, все работало как часы. Но с приходом морозов при холодном пуске стало что-то подвывать со стороны ремня привода вспомогательных агрегатов. Обычное дело, подумал я: «кончается» подшипник какого-нибудь ролика. А вот и нет, ответил Solaris: через несколько дней с приходом крепких морозов шум бесследно исчез и пока не возвращался.

Как считают многие владельцы, основное слабое место у Соляриса и соплатформенного Kia Rio — это каталитический нейтрализатор. Порой уже при 15–20 тысячах километров пробега его хрупкие соты крошатся, обломки попадают в цилиндры, где образуют задиры на стенках. Пару лет назад конструкцию доработали, чтобы снять внутренние напряжения в нейтрализаторе. Но я заглянул внутрь. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть: в видеоролике есть съемка с эндоскопа — посмотрите, будет любопытно. Спойлер: есть приметы возможной проблемы в будущем.

Датчики давления: помните про алгоритм

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel

Однажды загорелся индикатор падения давления в шинах. Дело было на скорости около 90 км/ч на подразбитом областном шоссе. Но прокола на самом деле не оказалось. Система контроля давления в покрышках с Соляриса самая простая, без датчиков в шинах — электроника лишь анализирует данные с датчиков АБС. В тот раз, проверив давление, я сбросил индикатор кнопкой слева от руля.

А когда для съемки видео я специально приспустил колесо, чтобы показать в кадре загоревшийся сигнализатор —...система не сработала! Поездив несколько километров, я пожалел шину и бросил это дело. Изучение документации показало, что предупреждение выводится при падении давления на 30%, то есть до 1,6 бара против штатных 2,3 — а я спустил колесо недостаточно. И это — косяк посильнее «глюка» с ложным срабатыванием! Ездить на пониженном давлении и опасно, и вредно для покрышки, а система предупредить о нем не сможет.

Багажник: открывается чуть

Материалы по теме Hyundai Solaris с дистанционным пуском — есть нюансы

Еще одна «фишка» топ-комплектации с пакетом опций Prestige — бесконтактное открывание багажника. Если подойти к нему с брелоком в кармане (машина при этом должна быть закрыта), то через пару секунд замок крышки отпирается. Но усилия штатных торсионов хватает лишь на то, чтобы приподнять ее на несколько сантиметров. Идея-то классная: когда руки заняты сумками, открывать багажник автоматически. Но реализация неоднозначная: пакеты все равно приходится ставить на землю, чтобы поднять крышку до конца.

Возможности затянуть штатные торсионы нет. Поэтому с помощью кольца для ключей я зацепил за правую петлю крышки пружинку от вилки сцепления «классики». Сначала попробовал пружины тормозных колодок и стояночного тормоза, но эта работает мягче всех. Цена вопроса — 20 рублей за пружину и 10 рублей за кольцо. Пользуйтесь!

***

Первые месяцы с Солярисом меня ничуть в нем не разочаровали. Едет он классно, бодро разгоняется и точно рулится. Порой хочется подвеску помягче, это да. Зато породистые европейские нешипованные зимние шины Pirelli Winter Cinturato существенно улучшили акустический комфорт.

Новый Солярис или восьмилетка за те же деньги? Однозначный ответ тут.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.