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У Kaiyi X3 (белая машина) передок оформлен попроще: решетка радиатора с обычным узором, фары галогеновые, хотя и линзованные. Зато в функциональном плане он превосходит Х3 Pro (красная машина).Два новых кроссовера дешевле 2 млн рублей: наша сборка!
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Два новых кроссовера дешевле 2 млн рублей: наша сборка!

Kaiyi X3 и Х3 Pro – одна машина с разными моторами и легкими отличиями в дизайне. В ее основе — знакомый нам Chery Tiggo 4 Pro.

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Калининградский «Автотор» снова выпускает «икс-третий». Только теперь не баварский, а китайский.

Спустя всего месяц после выхода на рынок седана Kaiyi E5 стартует кроссовер Kaiyi X3 длиной 4400 мм с колесной базой 2632 мм. Он будет продаваться в двух вариантах: обычном и с любимой китайцами приставкой Pro.

По сути, это одна и та же машина, причем не оригинальная. Исходник на российском рынке хорошо знаком – это переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.

У Kaiyi X3 (белая машина) передок оформлен попроще: решетка радиатора с обычным узором, фары галогеновые, хотя и линзованные. Зато в функциональном плане он превосходит Х3 Pro (красная машина).
У Kaiyi X3 (белая машина) передок оформлен попроще: решетка радиатора с обычным узором, фары галогеновые, хотя и линзованные. Зато в функциональном плане он превосходит Х3 Pro (красная машина).

Обычный «икс-третий» подсвечивает повороты отдельными плафонами в бампере. Зажечь их как противотуманки нельзя. Вдобавок по нижним углам, которые проще всего повредить, больше некрашеного пластика.

Версия Pro выглядит богаче за счет хромированных псевдопатрубков выхлопа и светящейся перемычки между фонарями. Последние у обеих машин, кажется, взяты от Tiggo без изменений.
Версия Pro выглядит богаче за счет хромированных псевдопатрубков выхлопа и светящейся перемычки между фонарями. Последние у обеих машин, кажется, взяты от Tiggo без изменений.

Колеса – диаметром 17 и 18 дюймов. Смотрятся красиво, но комплект шин будет стоить весомо.

Удивительно, но у Kaiyi X3 четыре датчика парктроника, качественно прикрывающие всю область за бампером. А на Х3 Pro, как и на Tiggo 4 Pro, поставили только три: препятствия по углам они могут не заметить.

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Про моторы

На X3 Pro уже в «минималке» стоит турбомотор 1.5 на 147 сил – в паре с вариатором. Сочетание отлично знакомо по автомобилям Tiggo 4 и Tiggo 7, Exeed LX, Omoda C5, а также Kaiyi E5. Блок чугунный, при ремонте его можно расточить или поставить гильзы. Особых нареканий к надежности пока нет.
На X3 Pro уже в «минималке» стоит турбомотор 1.5 на 147 сил – в паре с вариатором. Сочетание отлично знакомо по автомобилям Tiggo 4 и Tiggo 7, Exeed LX, Omoda C5, а также Kaiyi E5. Блок чугунный, при ремонте его можно расточить или поставить гильзы. Особых нареканий к надежности пока нет.
На Х3 стоит атмосферник 1.5 мощностью 116 л. с. (на Tiggo 4 Pro он настроен на 113 сил). Здесь механическая коробка, но вариатор для него наверняка предложат.
На Х3 стоит атмосферник 1.5 мощностью 116 л. с. (на Tiggo 4 Pro он настроен на 113 сил). Здесь механическая коробка, но вариатор для него наверняка предложат.


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Моторный отсек Х3 Pro целиком прикрыт пластиком – по китайской моде. Для доступа к щупу, заливной горловине для масла и аккумулятору требуется вытащить их персональные заглушки. И постараться не оцарапать кисть о края пластика. Для полноценного обслуживания необходимо вынуть полтора десятка клипс по периметру облицовки.

На двигателе Х3 никакого декора, всё открыто, перед обслуживанием не потребуется никакой предварительной подготовки. Мотор в России малопопулярен, так как ставится исключительно на недорогие комплектации Tiggo 4.

Что внутри?

С яркой вставкой из экокожи передняя панель X3 Pro смотрится наряднее. И цифровая комбинация приборов у него более красочная. Однако по функциональности у двух машин паритет.
С яркой вставкой из экокожи передняя панель X3 Pro смотрится наряднее. И цифровая комбинация приборов у него более красочная. Однако по функциональности у двух машин паритет.

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Блоки управления микроклиматом разные, а суть одна – это простенький ручной кондиционер без авторежима. Можно настраивать кнопками, а можно через меню медиасистемы. Градусы температуры и скорости вентилятора почему-то названы непонятными «ступенями». Впрочем, медиаинтерфейсы еще явно не доработаны. Надо бы уделить этому внимание.

Ручник с рычагом ушел даже из простых версий: в Х3 c механикой стоит клавишное управление.

Еще упрощения относительно Pro-версии: одна камера вместо системы кругового обзора, тканевые сиденья, авторежим не на всех стеклах, а только на опускание водительского.

Сиденья бесхитростные. Есть регулировка по высоте, однако в китайской традиции ставить кресла так, что рослому водителю хочется сидеть значительно ниже. У Х3 Pro есть электропривод, но лучше бы был обогрев. Руль настраивается только по углу наклона. Потолочные ручки без микролифта: отпускаешь – бьют по потолку. Зато по соседству панорамная крыша.
Сиденья бесхитростные. Есть регулировка по высоте, однако в китайской традиции ставить кресла так, что рослому водителю хочется сидеть значительно ниже. У Х3 Pro есть электропривод, но лучше бы был обогрев. Руль настраивается только по углу наклона. Потолочные ручки без микролифта: отпускаешь – бьют по потолку. Зато по соседству панорамная крыша.
Сзади просторно вдвоем. Третий не лишний по ногам (пол ровный, без тоннеля), но ширины салона уже будет маловато. Из удобств – только USB-порт.
Сзади просторно вдвоем. Третий не лишний по ногам (пол ровный, без тоннеля), но ширины салона уже будет маловато. Из удобств – только USB-порт.
Под полом невеликого багажника (для Tiggo 4 Pro заявлено 340 л) лежит докатка. Вокруг нее – ничем не защищенные проводка и разъемы. Если будете класть сюда мелкий водительский скарб, имейте это в виду, чтобы ничего не повредить. На окраске в этой ­«слепой зоне» явно сэкономили.
Под полом невеликого багажника (для Tiggo 4 Pro заявлено 340 л) лежит докатка. Вокруг нее – ничем не защищенные проводка и разъемы. Если будете класть сюда мелкий водительский скарб, имейте это в виду, чтобы ничего не повредить. На окраске в этой ­«слепой зоне» явно сэкономили.

Цены

Сколько будут стоить Kaiyi X3 и версия Pro, пока не известно. Но очевидно, что они должны быть дешевле, чем раскрученный Chery Tiggo 4 Pro при том же оснащении. Понадеемся, что дешевле 2 млн рублей можно будет купить не только начальную версию.

Конкуренты

Сегмент В‑кроссоверов не столь многочисленный, как прежде, но выбор есть.

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Родственный Chery Tiggo 4 Pro стоит от 2,05 млн рублей (атмосферник 113 л. с. на «ручке») до 2,5 млн (турбо 147 л. с. с вариатором).

Москвич 3 комплектуется исключительно турбомотором на 150 сил. С механикой его отдают за 1,97 млн, с CVT – за 2,04 млн.

Geely Coolray (1.5 турбо, 150 сил, преселективный робот) оценивается в 2,3–2,71 млн рублей. Самые высокие цены не мешают ему лидировать в классе по итогам января-февраля.

Haval Jolion дает более интересное предложение. В нем 4472 мм длины и 2700 мм между осями против 4318–4410 и 2600–2620 мм у конкурентов. Есть недоступный им полный привод. А цены – от 1,8 до 2,45 млн рублей.

  • Самые интересные модели параллельного импорта мы собрали тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.
У Kaiyi X3 (белая машина) передок оформлен попроще: решетка радиатора с обычным узором, фары галогеновые, хотя и линзованные. Зато в функциональном плане он превосходит Х3 Pro (красная машина).
Версия Pro выглядит богаче за счет хромированных псевдопатрубков выхлопа и светящейся перемычки между фонарями. Последние у обеих машин, кажется, взяты от Tiggo без изменений.
На X3 Pro уже в «минималке» стоит турбомотор 1.5 на 147 сил – в паре с вариатором. Сочетание отлично знакомо по автомобилям Tiggo 4 и Tiggo 7, Exeed LX, Omoda C5, а также Kaiyi E5. Блок чугунный, при ремонте его можно расточить или поставить гильзы. Особых нареканий к надежности пока нет.
На Х3 стоит атмосферник 1.5 мощностью 116 л. с. (на Tiggo 4 Pro он настроен на 113 сил). Здесь механическая коробка, но вариатор для него наверняка предложат.
С яркой вставкой из экокожи передняя панель X3 Pro смотрится наряднее. И цифровая комбинация приборов у него более красочная. Однако по функциональности у двух машин паритет.
Сиденья бесхитростные. Есть регулировка по высоте, однако в китайской традиции ставить кресла так, что рослому водителю хочется сидеть значительно ниже. У Х3 Pro есть электропривод, но лучше бы был обогрев. Руль настраивается только по углу наклона. Потолочные ручки без микролифта: отпускаешь – бьют по потолку. Зато по соседству панорамная крыша.
Сзади просторно вдвоем. Третий не лишний по ногам (пол ровный, без тоннеля), но ширины салона уже будет маловато. Из удобств – только USB-порт.
Под полом невеликого багажника (для Tiggo 4 Pro заявлено 340 л) лежит докатка. Вокруг нее – ничем не защищенные проводка и разъемы. Если будете класть сюда мелкий водительский скарб, имейте это в виду, чтобы ничего не повредить. На окраске в этой ­«слепой зоне» явно сэкономили.

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемСадков Георгий
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Фото:За РулемСадков Георгий
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