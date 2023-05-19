Два новых кроссовера дешевле 2 млн рублей: наша сборка!
Калининградский «Автотор» снова выпускает «икс-третий». Только теперь не баварский, а китайский.
Спустя всего месяц после выхода на рынок седана Kaiyi E5 стартует кроссовер Kaiyi X3 длиной 4400 мм с колесной базой 2632 мм. Он будет продаваться в двух вариантах: обычном и с любимой китайцами приставкой Pro.
По сути, это одна и та же машина, причем не оригинальная. Исходник на российском рынке хорошо знаком – это переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.
Обычный «икс-третий» подсвечивает повороты отдельными плафонами в бампере. Зажечь их как противотуманки нельзя. Вдобавок по нижним углам, которые проще всего повредить, больше некрашеного пластика.
Колеса – диаметром 17 и 18 дюймов. Смотрятся красиво, но комплект шин будет стоить весомо.
Удивительно, но у Kaiyi X3 четыре датчика парктроника, качественно прикрывающие всю область за бампером. А на Х3 Pro, как и на Tiggo 4 Pro, поставили только три: препятствия по углам они могут не заметить.
Про моторы
Моторный отсек Х3 Pro целиком прикрыт пластиком – по китайской моде. Для доступа к щупу, заливной горловине для масла и аккумулятору требуется вытащить их персональные заглушки. И постараться не оцарапать кисть о края пластика. Для полноценного обслуживания необходимо вынуть полтора десятка клипс по периметру облицовки.
На двигателе Х3 никакого декора, всё открыто, перед обслуживанием не потребуется никакой предварительной подготовки. Мотор в России малопопулярен, так как ставится исключительно на недорогие комплектации Tiggo 4.
Что внутри?
Блоки управления микроклиматом разные, а суть одна – это простенький ручной кондиционер без авторежима. Можно настраивать кнопками, а можно через меню медиасистемы. Градусы температуры и скорости вентилятора почему-то названы непонятными «ступенями». Впрочем, медиаинтерфейсы еще явно не доработаны. Надо бы уделить этому внимание.
Ручник с рычагом ушел даже из простых версий: в Х3 c механикой стоит клавишное управление.
Еще упрощения относительно Pro-версии: одна камера вместо системы кругового обзора, тканевые сиденья, авторежим не на всех стеклах, а только на опускание водительского.
Цены
Сколько будут стоить Kaiyi X3 и версия Pro, пока не известно. Но очевидно, что они должны быть дешевле, чем раскрученный Chery Tiggo 4 Pro при том же оснащении. Понадеемся, что дешевле 2 млн рублей можно будет купить не только начальную версию.
Конкуренты
Сегмент В‑кроссоверов не столь многочисленный, как прежде, но выбор есть.
Родственный Chery Tiggo 4 Pro стоит от 2,05 млн рублей (атмосферник 113 л. с. на «ручке») до 2,5 млн (турбо 147 л. с. с вариатором).
Москвич 3 комплектуется исключительно турбомотором на 150 сил. С механикой его отдают за 1,97 млн, с CVT – за 2,04 млн.
Geely Coolray (1.5 турбо, 150 сил, преселективный робот) оценивается в 2,3–2,71 млн рублей. Самые высокие цены не мешают ему лидировать в классе по итогам января-февраля.
Haval Jolion дает более интересное предложение. В нем 4472 мм длины и 2700 мм между осями против 4318–4410 и 2600–2620 мм у конкурентов. Есть недоступный им полный привод. А цены – от 1,8 до 2,45 млн рублей.
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