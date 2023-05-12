Новый седан дешевле 2 миллионов — первый тест

Справится ли Kaiyi E5 калининградской сборки с задачей заменить на рынке Солярисы и Polo?

Если не брать в расчет электрический Evolute i‑Pro, за последние полтора года Kaiyi E5 стал первой официальной некроссоверной новинкой нашего рынка.

Примечательный факт номер два: в максимальной комплектации он стоит дешевле 2 млн рублей, тогда как даже самые компактные китайские кроссоверы с этой отметки только стартуют.

Да, это всё равно очень дорого, но появление любой машины подешевле – хороший знак. Наш главный редактор изучил Kaiyi E5 вдоль и поперек в статике, а мне выпала возможность первым на нем поездить.

Узлы и агрегаты

Kaiyi положен только турбомотор, отлично знакомый по кроссоверам Chery, Exeed и Omoda. С полутора литров сняли 147 сил и пристыковали к нему вариатор с девятью квазипередачами.

Счет этим двигателям в Китае идет на миллионы, да и в России их немало. Претензий по надежности к ним пока нет, ГРМ приводится цепью. Блок чугунный: хочешь растачивай, хочешь гильзуй, запчасти есть для любого ремонта. Но до этой стадии должно быть далеко, тысяч 250–300 км.

Kaiyi E5. Цена в России 1 959 000 ₽

Использовать бензин АИ‑92 можно на постоянной основе. Так уверяет производитель, но я бы в личную машину заливал 95‑й. Однако экономить вынуждает аппетит машины. Недавно протестированный Chery Tiggo 7 Pro Max с таким же мотором удивил нежеланием брать на трассе меньше 9 литров на сотню. Поэтому даже на более легком Kaiyi не рассчитывайте меньше чем на «десятку» в городском цикле. При таких вводных переход на АИ‑92 сэкономит 50–60 рублей на каждые 100 км.

Как едет?

Динамика хороша: и двигатель бодрый, и вариатор ему совсем не мешает.

Точные цифры производитель не приводит. Для Tiggo 4 Pro с аналогичной силовой установкой, который всего на 2 кг легче, заявлено 9,7 с до сотни. Охотно верю, что Kaiyi Е5 примерно столько и показывает.

Руль настраивается только по высоте, климат-контроля нет – только ручное управление.

Приборка симпатичная. Жесткий пластик удачно облагорожен разными фактурами. Качество камер кругового обзора – отличное.

Всё прекрасно, если сразу набирать нормальную скорость. А при толкании в пробке настройка акселератора выбешивает. В экономичном режиме движения (обычного, нормального не предусмотрено) задержка отклика на нажатие очень заметна. Нужно сдержать себя и не утопить педаль глубже, потому что когда «пятерка» все-таки поедет, она сделает это шустро. Переход к спортивной настройке сокращает паузу. Но и старт после нее становится резче. А еще сложилось стойкое ощущение, что раз от раза машина трогается неодинаково. Все это странно, потому что аналогичных претензий к кроссоверам нет.

Комфортный?

Подвеска поначалу оставила приятное впечатление. Сзади многорычажка, а не примитивная балка. Работает тихо, в поворотах обеспечивает постоянный зацеп даже на неидеальном асфальте. А потом встретилось несколько «лежачих полицейских» и крупных ям, типичных для нашей весны. И быстро выяснилось, что Kaiyi их отрабатывать не умеет. Жестко, громко и полное ощущение не новой, а изрядно поездившей подвески.

Спинка плоская, поясничный упор не регулируется: спина быстро начала жаловаться. На нашей машине электропривод подъема спинки работал только после того, как пошевелишь провода под сиденьем. Тревожный звонок о качестве?

Сзади спинку хотелось бы более отлогую. Но места в коленях полно, можно легко найти удобную позу. Обогрев есть, за это спасибо.

Что не понравилось?

Хуже всего у машины с шумоизоляцией. Аэродинамические шумы даже сложно оценить, всё заглушает звуковой поток от колес. Подумал было, что арки просто голые, но нет, подкрылки в них есть.

Конечно, от бюджетного (в Китае) седана и ожидания должны быть соответствующими. Но «пятерка» очень громкая. Я не верю, что с автомобилем совсем не работали по этой части. Возможно, виной всему штатные шины Atlas, на которых цинично написано Soundless, «бесшумные».

Что в итоге?

Багажник по объему примерно как у Весты. Под полом – докатка. Внутренней ручки нет и форма обшивки такая, что хвататься в любом случае придется за грязную внешнюю часть. При открывании приходится ­пересиливать давление упоров.

Kaiyi E5 – это красные тормозные суппорты, передние сиденья с интегрированными подголовниками и дизайн кормы в стиле Alfa Romeo. Изволь соответствовать! Но пока не получается.

Не скроешь, что у машины шасси уровня 10‑летней давности, когда вышел исходный Chery Arrizo 7. Тогда, в 2013 году, мы не ждали от китайских машин многого. Все претензии перебивала низкая цена. А теперь иной расклад – не так уж и дешево и не слишком современно. Вполне возможно, что Omoda S5 и BAIC U5 Plus, выходящие на рынок по пятам за Kaiyi, окажутся получше.

Пока Kaiyi Е5 выпускается только в максимальной комплектации с вариатором – за 1,96 млн рублей. Атмосферный мотор не обещают, а вот механическая коробка появится. Это снизит цену тысяч на 60–70. И оснащения не так уж много, чтобы можно было порезать часть опций. Полагаю, «база» не опустится ниже 1,7 млн. А это тоже недешево – нужно хотя бы 1,5 миллиона рублей.

Часть ходовых огней расположена в бампере. В нашей слякоти и толчее пробок это неудобно. Но есть секции и в самих фарах. Одним из пунктов удешевления для простой комплектации станет замена LED-линз на обычные лампы накаливания.

Стильно выглядит, шустро едет Очень шумный, настройка подвески далека от совершенства

Kaiyi E5

Длина / ширина / высота / база 4670 / 1825 / 1483 / 2700 мм

4670 / 1825 / 1483 / 2700 мм Объем багажника 450 л

450 л Снаряженная / полная масса 1441 / 1797 кг

1441 / 1797 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 50 л

АИ‑92, АИ‑95 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 6,9 л / 100 км

6,9 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT