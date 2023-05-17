Компактная легковушка российской сборки – в 1,5 млн уложимся?

Kaiyi E5 — еще одна новая модель, которую выпускают в Калининграде на заводе «Автотор». Ей предстоит заменить популярные седаны С-класса: Kia Cerato, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta.

Надежный

С моделями Kaiyi мы пока только знакомимся. И о качестве и надежности никакой информации нет.

Зато силовой агрегат хорошо известен. Бензиновый 147-сильный турбомотор и вариатор ставят на кроссоверы Chery, Exeed и Omoda. Двигатель (ГРМ приводится цепью, блок чугунный) и трансмиссия не вызывают особых нареканий и разошлись уже очень большими тиражами. И запчасти для ремонта любой сложности - не дефицит.

Сборка на «Автоторе» пока отверточная. В перспективе планируют перейти на полный цикл.

Тестовая машина оказалась небезупречной. Не работал электропривод подъема спинки водительского сиденья. Пошевелишь провод под подушкой – контакт появляется. Хочется верить, что это единичная досадная недоработка.

Шустрый

Динамические показатели Kaiyi E5 в таблице характеристик не указаны. Но для Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5 с таким же силовым агрегатом заявлено 9,7 с до сотни. Охотно верю, что «пятерка» реально укладывается в десять секунд. Едет шустро! И вариатор впечатление нисколько не портит.

Вызывает опасения расход топлива: у кроссоверов с этим мотором немаленький аппетит. Так что Kaiyi с CVT точно не уложится в городе в 10 л/100 км. Скорее, будет 11-12 л.

Не понравилось, как настроена педаль газа. В экономичном режиме движения при нажатии на нее есть большая задержка. В спортивном эта пауза меньше, но и рывок затем сильнее.

Пафосное кресло огорчило плоской спинкой и нерегулируемым поясничным упором.

Шумный

Шумоизоляция у машины посредственная. Доминирует звук из колесных арок. Причем подкрылки установлены во всех четырех нишах. Но даже для бюджетного седана чересчур шумно.

И это при том, что на автомобиле установлены шины Atlas, на которых написано Soundless, «бесшумные».

Сзади просторно, но обогрева нет. Теплые только передние сиденья.

Жесткий

Подвеска поначалу оставила приятное впечатление (сзади, кстати, многорычажка).

Работает тихо, в поворотах обеспечивает постоянный зацеп даже на неидеальном асфальте.

Но несколько «лежачих полицейских» и крупных ям, типичных для каждой весны, изменили мнение.

Kaiyi их отрабатывает жестко и громко. Возникает даже ощущение, что под тобой не новая, а изрядно походившая подвеска.

Добавление в гамму атмосферного мотора помогло бы снизить цену. Но его не предвидится, придется смотреть на другие модели – Omoda S5 или BAIC U5 Plus.

Дорогой?

Пока Kaiyi Е5 доступен исключительно в топовом исполнении с вариатором и максимальным набором опций. Цена – 1 959 000 рублей.

Автомобили с механикой обойдутся дешевле на 60-70 тысяч рублей. Наворотов у «пятерки» не слишком много – даже если попытаться упростить машину, заметно снизить цену не удастся.

И вряд ли удастся дотянуться до заветной планки в 1,5 миллиона рублей.