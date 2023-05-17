Компактная легковушка российской сборки – в 1,5 млн уложимся?
Надежный
С моделями Kaiyi мы пока только знакомимся. И о качестве и надежности никакой информации нет.
Зато силовой агрегат хорошо известен. Бензиновый 147-сильный турбомотор и вариатор ставят на кроссоверы Chery, Exeed и Omoda. Двигатель (ГРМ приводится цепью, блок чугунный) и трансмиссия не вызывают особых нареканий и разошлись уже очень большими тиражами. И запчасти для ремонта любой сложности - не дефицит.
Сборка на «Автоторе» пока отверточная. В перспективе планируют перейти на полный цикл.
Тестовая машина оказалась небезупречной. Не работал электропривод подъема спинки водительского сиденья. Пошевелишь провод под подушкой – контакт появляется. Хочется верить, что это единичная досадная недоработка.
Шустрый
Динамические показатели Kaiyi E5 в таблице характеристик не указаны. Но для Chery Tiggo 4 Pro и Omoda S5 с таким же силовым агрегатом заявлено 9,7 с до сотни. Охотно верю, что «пятерка» реально укладывается в десять секунд. Едет шустро! И вариатор впечатление нисколько не портит.
Вызывает опасения расход топлива: у кроссоверов с этим мотором немаленький аппетит. Так что Kaiyi с CVT точно не уложится в городе в 10 л/100 км. Скорее, будет 11-12 л.
Не понравилось, как настроена педаль газа. В экономичном режиме движения при нажатии на нее есть большая задержка. В спортивном эта пауза меньше, но и рывок затем сильнее.
Шумный
Шумоизоляция у машины посредственная. Доминирует звук из колесных арок. Причем подкрылки установлены во всех четырех нишах. Но даже для бюджетного седана чересчур шумно.
И это при том, что на автомобиле установлены шины Atlas, на которых написано Soundless, «бесшумные».
Жесткий
Подвеска поначалу оставила приятное впечатление (сзади, кстати, многорычажка).
Работает тихо, в поворотах обеспечивает постоянный зацеп даже на неидеальном асфальте.
Но несколько «лежачих полицейских» и крупных ям, типичных для каждой весны, изменили мнение.
Kaiyi их отрабатывает жестко и громко. Возникает даже ощущение, что под тобой не новая, а изрядно походившая подвеска.
Дорогой?
Пока Kaiyi Е5 доступен исключительно в топовом исполнении с вариатором и максимальным набором опций. Цена – 1 959 000 рублей.
Автомобили с механикой обойдутся дешевле на 60-70 тысяч рублей. Наворотов у «пятерки» не слишком много – даже если попытаться упростить машину, заметно снизить цену не удастся.
И вряд ли удастся дотянуться до заветной планки в 1,5 миллиона рублей.
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