«Китаец» за миллион — 5 практичных кроссоверов
Плюсы и минусы
Общие недостатки «китайцев»: посредственная (у некоторых моделей – плохая) коррозионная стойкость и обилие мелких поломок. Однако не все модели одинаково быстро ржавеют и рассыпаются.
Главные достоинства: разумные цены, щедрое оснащение и, как правило, неплохие моторы и коробки передач. Большинство двигателей представляет собой японские, доработанные под актуальные нормы экологии.
Есть еще один повод присмотреться к «китайцам». Многие компании работали в непредсказуемых режимах «пришли и быстро ушли». Сейчас чуть ли не все присутствуют официально – не должно быть особых проблем с запчастями. Да и сами запчасти относительно недороги.
Многие китайские кроссоверы проданы у нас ничтожными тиражами, сервисных и эксплуатационных сведений о них кот наплакал. Но определенные выводы сделать можно, в том числе опираясь на отзывы владельцев.
Hawtai Boliger
Модель примечательна тем, что немало предложений с пробегом даже менее 50 тысяч км. Оригинального китайского в ней не так много. Шасси – доработанное от Santa Fe Classic, а наддувный двигатель 1.8 с распределенным впрыском (149, 160 л.с.) – от Rover 75.
К мотору есть ряд вопросов – в частности, при сильных перегревах вылетает прокладка и коробится головка. Трансмиссии: пятиступенчатая МКП или очень крепкий четырехступенчатый гидроавтомат, заимствованный у Mitsubishi (4FA33). Все агрегаты архаичные, простые и несложные в ремонте.
Огромный багажник – почти 700 л. Просвет скромный – 170 мм, но привод только передний, так что это типичный паркетник.
Отзывы владельцев противоречивы. С одной стороны, мелких поломок многовато, с другой, нет особых жалоб на быструю коррозию всего и работу главных агрегатов.
При ресурсе мотора и трансмиссий, оцениваемого в 250 тысяч км, отдельные Болигеры успешно преодолели свыше 300 тысяч.
Сhangan CS35
В России продавали с 2014 по 2018 год (c 2015-го собирали в Липецке), затем появился CS35 Plus.
У модели неплохая репутация, многие считают CS35 лучшим из китайских компактных кроссоверов того периода, а по неприхотливости сравнивают с Дастером.
Основные плюсы: кузов неплохо защищен от коррозии (относительно иных китайских моделей), незамысловатые долгоиграющие агрегаты.
Бензиновый атмосферник 1.6 (113 л.с.) – собственной разработки, при содействии европейского отделения Форда. До 150 тысяч км с ним ничего не происходит. МКП — тоже своя, гидроавтомат – надежный и живучий четырехступенчатый японский Aisin. Привод – только передний, клиренс – 180 мм.
Очень щедро оснащен, особенно в высших комплектациях. Слабая шумка, жесткая подвеска, маленький багажник (чуть больше 300 л). Различные мелкие поломки, конечно, случаются.
Большинство проданных машин не добралось еще до отметки 200 тысяч км. Так что о предельном ресурсе можно судить только по отдельным экземплярам, пробежавшим свыше 250 тысяч.
Продолжение — на следующей странице.
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