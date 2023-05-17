«Китаец» за миллион — 5 практичных кроссоверов

Репутация китайских автомобилей периода 2010-2015 годов - не лучшая. И тому есть объективные причины. Но выбирать можно и среди них.

Плюсы и минусы

Общие недостатки «китайцев»: посредственная (у некоторых моделей – плохая) коррозионная стойкость и обилие мелких поломок. Однако не все модели одинаково быстро ржавеют и рассыпаются.

Главные достоинства: разумные цены, щедрое оснащение и, как правило, неплохие моторы и коробки передач. Большинство двигателей представляет собой японские, доработанные под актуальные нормы экологии.

Есть еще один повод присмотреться к «китайцам». Многие компании работали в непредсказуемых режимах «пришли и быстро ушли». Сейчас чуть ли не все присутствуют официально – не должно быть особых проблем с запчастями. Да и сами запчасти относительно недороги.

Многие китайские кроссоверы проданы у нас ничтожными тиражами, сервисных и эксплуатационных сведений о них кот наплакал. Но определенные выводы сделать можно, в том числе опираясь на отзывы владельцев.

Hawtai Boliger

Модель редкая — доступны только машины 2015 года, которые собирали в Черкесске. Оснащение для «бюджетника» выдающееся. Цены: 0,7-1,1 млн в зависимости от пробега и комплектации.

Модель примечательна тем, что немало предложений с пробегом даже менее 50 тысяч км. Оригинального китайского в ней не так много. Шасси – доработанное от Santa Fe Classic, а наддувный двигатель 1.8 с распределенным впрыском (149, 160 л.с.) – от Rover 75.

К мотору есть ряд вопросов – в частности, при сильных перегревах вылетает прокладка и коробится головка. Трансмиссии: пятиступенчатая МКП или очень крепкий четырехступенчатый гидроавтомат, заимствованный у Mitsubishi (4FA33). Все агрегаты архаичные, простые и несложные в ремонте.

Огромный багажник – почти 700 л. Просвет скромный – 170 мм, но привод только передний, так что это типичный паркетник.

Отзывы владельцев противоречивы. С одной стороны, мелких поломок многовато, с другой, нет особых жалоб на быструю коррозию всего и работу главных агрегатов.

При ресурсе мотора и трансмиссий, оцениваемого в 250 тысяч км, отдельные Болигеры успешно преодолели свыше 300 тысяч.

Сhangan CS35

За машины с МКП 2016-2017 годов просят 700-800 тысяч рублей. Версия с АКП уходит за миллион – в случае, если ничтожный пробег. Довольно много предложений с пробегом 50-80 тысяч км.

В России продавали с 2014 по 2018 год (c 2015-го собирали в Липецке), затем появился CS35 Plus.

У модели неплохая репутация, многие считают CS35 лучшим из китайских компактных кроссоверов того периода, а по неприхотливости сравнивают с Дастером.

Основные плюсы: кузов неплохо защищен от коррозии (относительно иных китайских моделей), незамысловатые долгоиграющие агрегаты.

Бензиновый атмосферник 1.6 (113 л.с.) – собственной разработки, при содействии европейского отделения Форда. До 150 тысяч км с ним ничего не происходит. МКП — тоже своя, гидроавтомат – надежный и живучий четырехступенчатый японский Aisin. Привод – только передний, клиренс – 180 мм.

Очень щедро оснащен, особенно в высших комплектациях. Слабая шумка, жесткая подвеска, маленький багажник (чуть больше 300 л). Различные мелкие поломки, конечно, случаются.

Большинство проданных машин не добралось еще до отметки 200 тысяч км. Так что о предельном ресурсе можно судить только по отдельным экземплярам, пробежавшим свыше 250 тысяч.

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