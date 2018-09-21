Hyundai Santa Fe с пробегом: все его болячки

Большая, незатейливая и неприхотливая машина пользовалась высоким спросом у россиян. Какие комплектации кроссовера доставят меньше проблем новому владельцу Санты, выяснил эксперт «За рулем».

Материалы по теме Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка?

В России официально продавали Санты корейской сборки, но на вторичке много машин из США. До 2010 года Santa Fe второго поколения активно избавляли от некоторых детских болячек. Рестайлинг (к названию добавились литеры FL) ознаменовался пересмотром гаммы моторов и трансмиссий, появилась переднеприводная версия.

ДОСТОИНСТВА

Выносливая подвеска, высокая коррозионная стойкость.

Хорошо организовано пространство салона.

Моторы и трансмиссии — долгожители, заложенный в них ресурс высок.

Разумная сто­имость обслуживания, недорогие запчасти.

НЕДОСТАТКИ

Подключаемый полный привод не выносит серьезного бездорожья, пробуксовки и больших нагрузок.

У множества деталей в ходовой части и тормозной системе небольшой ресурс.

Систематические сбои и глюки электрики.

Hyundai Santa Fe

МОТОРЫ

Материалы по теме Дизельный двигатель: сажа и лажа

Рестайлинг в 2010 году разделил моторы на «старые» и «новые». Дорестайлинговый турбодизель 2.2 (D4EB; 155 л.с.) отличался широким спектром проблем — от капризов турбины до износа кулачков распредвала. Новый D4HB (197 л.с.) значительно надежнее и ходит 250 000 км. Как и все дизели, любит хорошее топливо. Плохое быстро приговорит насос и форсунки. Сажевый фильтр по истечении срока действия большинство владельцев удаляет.

Древний бензиновый 2.7 V6 (G6BA, 189 л.с.) неломучий и почти вечный, если не считать проблемной катушки зажигания. Свечи дорогие и нужно снимать впускной коллектор при их замене.

С 2010 года вместо V6 работает рядная «четверка» 2.4 (G4KE, 174 л.с.) — общая для автомобилей Hyundai/Kia, Mitsubishi и концерна PSA. Ей каждые 90 000 км требуется регулировка клапанов. Из серьезных недостатков — опасность проворота вкладышей коленвала. Зимой часто хандрит стартер. В остальном мотор неплох, 200 000 км нередко выдерживает без нареканий.

Запаска под днищем, эффектная узнаваемая ручка задней двери и дорожный просвет… 165 мм под защитой картера — вместо заявленного заводом 201 или 203 мм.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Материалы по теме Автоматические коробки передач: болезни и лечение

До 2010 года бензиновому мотору полагался автомат F4A51, дизельному — A5HF1. Оба 4-ступенчатые. Рестайлинг принес 6-ступенчатые автоматы (A6MF2/A6LF1).

Такая же метаморфоза произошла с механикой — пару 5-ступенчатых M5GF2/M5HF2 сменили 6-ступенчатые M6GF2/M6LF1. С новыми агрегатами управлять машиной стало удобнее.

Ко всем коробкам есть вопросы, касающиеся быстрого износа некоторых узлов и течи сальников, но в целом агрегаты считаются достаточно надежными. Толчки при переключениях передач на автоматах неизлечимы. Их можно сгладить учащенной заменой масла, на старых АКП интервал лучше уменьшить до 30 000–40 000 км. Механическим коробкам также предписана замена масла — каждые 90 000 км или чаще. Ранняя кончина узла сцепления почти всегда — результат нещадной эксплуатации.

Фрикционная муфта — слабое звено в системе полного привода. Она не для бездорожных подвигов и быстро перегревается. После 80 000 км ищите течи на заднем редукторе, после 100 000 км проверяйте подшипник и муфту карданного вала.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Глюки электрики разнообразны: ступор головной мультимедиасистемы, отказы камеры заднего вида, датчика дождя, систем обогрева и прочего.

Стойки стабилизаторов — расходники.

Для подержанных машин обычное явление — утечки охлаждающей жидкости; текут радиатор и некоторые соединения — следите за уровнем!

На версиях FL недолговечна рулевая рейка.

Материалы по теме 19 ответов про эксплуатацию Hyundai и Kia

Euro NCAP 2006: водитель и пасса­жир (четыре звезды), ребенок (три звезды).

Самое массовое предложение на вторичке: 2.2, дизель, автомат, 4×4.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: 2.4, бензин, автомат, 4×4.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Самыми популярными аксессуарами для Hyundai Santa Fe в текущем году стали автомобильные багажники и браслеты противоскольжения. И неудивительно, ведь на Santa Fe хочется забраться подальше и прихватить с собой побольше вещей!

Фото: Hyundai