Названы 3 самые интересные модели параимпорта
По параллельному импорту в Россию завозится немало до сих пор не знакомых нам моделей автомобилей. Поэтому к их надежности есть вопросы.
Но учитывая, что многие узлы и агрегаты в современном автопроме унифицированы, подобрать надежный и ремонтопригодный автомобиль, с которым не будет проблем, легко.
Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев внимательно изучил вопрос и указал на три модели, которые не разочаруют.
Suzuki Ciaz/Alivio
В Китае эта модель продается под названием Suzuki Alivio, но в Россию чаще везут ее индийскую версию – Suzuki Ciaz. Выпускается она на СП Maruti Suzuki India.
Это очень простой автомобиль, разработанный на базе модели SX4. Оснащается бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. В паре с мотором устанавливается классический гидроавтомат, который также ставится и на Suzuki Jimny.
Как видите, автомобиль кажется неубиваемым и способен пройти полмиллиона километров. Цена же машины составляет порядка 1,8-2 млн рублей.
Volkswagen Tayron
Эта модель понравится тем, кто хотел приобрести Тигуан. Кроссовер выпускается на СП FAW-Volkswagen. Это, за исключением внешности, тот же самый Tiguan, только с передним приводом.
Оснащается модель хорошо знакомым турбомотором 1.4 TSI и не менее знакомым роботом DSG7. Все ввозимые версии представлены в максимальных комплектациях. Отсюда и цена – от 3,4 млн рублей.
Toyota Avanza
Это Toyota Rush, которая в упрощенном виде продается в Юго-Восточной Азии под именами Daihatsu Xenia или Toyota Avanza. Выпускают этот минивэн внедорожного вида в Индонезии.
Из плюсов – семиместный салон, рама, привод хоть и только задний, но зато с надежным неразрезным мостом, дорожные просвет в 220 мм. Под капотом – скромный бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и мощностью 104 л.с., который работает в паре с проверенным десятилетиями четырехступенчатым автоматом. Цена – от 2,35 млн рублей.
Узнать о возможных новинках и перспективах параллельного импорта в России можно в нашем обзоре.
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Фото: компании-производители
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