Названы 3 самые интересные модели параимпорта

Эти машины выпускаются в Азии, но под всемирно известными брендами.

По параллельному импорту в Россию завозится немало до сих пор не знакомых нам моделей автомобилей. Поэтому к их надежности есть вопросы.

Но учитывая, что многие узлы и агрегаты в современном автопроме унифицированы, подобрать надежный и ремонтопригодный автомобиль, с которым не будет проблем, легко.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев внимательно изучил вопрос и указал на три модели, которые не разочаруют.

Suzuki Ciaz/Alivio

В Китае эта модель продается под названием Suzuki Alivio, но в Россию чаще везут ее индийскую версию – Suzuki Ciaz. Выпускается она на СП Maruti Suzuki India.

Это очень простой автомобиль, разработанный на базе модели SX4. Оснащается бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. В паре с мотором устанавливается классический гидроавтомат, который также ставится и на Suzuki Jimny.

Как видите, автомобиль кажется неубиваемым и способен пройти полмиллиона километров. Цена же машины составляет порядка 1,8-2 млн рублей.

Volkswagen Tayron

Эта модель понравится тем, кто хотел приобрести Тигуан. Кроссовер выпускается на СП FAW-Volkswagen. Это, за исключением внешности, тот же самый Tiguan, только с передним приводом.

Оснащается модель хорошо знакомым турбомотором 1.4 TSI и не менее знакомым роботом DSG7. Все ввозимые версии представлены в максимальных комплектациях. Отсюда и цена – от 3,4 млн рублей.

Toyota Avanza

Это Toyota Rush, которая в упрощенном виде продается в Юго-Восточной Азии под именами Daihatsu Xenia или Toyota Avanza. Выпускают этот минивэн внедорожного вида в Индонезии.

Из плюсов – семиместный салон, рама, привод хоть и только задний, но зато с надежным неразрезным мостом, дорожные просвет в 220 мм. Под капотом – скромный бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и мощностью 104 л.с., который работает в паре с проверенным десятилетиями четырехступенчатым автоматом. Цена – от 2,35 млн рублей.

Узнать о возможных новинках и перспективах параллельного импорта в России можно в нашем обзоре.

Фото: компании-производители