Обновленный VW T-Cross – все изменения
Первые шпионские фотографии Volkswagen T-Cross появились в феврале этого года. Затем, в середине апреля, на дорогах испытывался еще один прототип кроссовера. Сегодня появились новые снимки – на них модель практически без камуфляжа.
При внимательном рассмотрении вы заметите, что передняя панель вокруг противотуманных фар имеет искусную маскировку. Из-за нее кажется, что перед нами нынешний T-Cross.
Однако у автомобиля явно новые фары. Также решетка радиатора стала больше и получила новый узор. Изменения коснулись и нижней части бампера.
Та же история и сзади. Частично задние фонари закрыты наклейками, что говорит о новой графике блоков. Панель, которая соединяет задние фонари, также может измениться. Слегка изменится и задний бампер.
Обновление коснется не только внешности. Есть перемены и в линейке моторов. Кроссовер по-прежнему будет оснащаться на выбор двумя бензиновыми моторами – литровым трехцилиндровым TSI и 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Но при этом 1,6-литровый турбодизельный двигатель устанавливать на автомобиль больше не будут.
Ожидается, что обновленный T-Cross появится в конце этого года и, возможно, поступит в продажу до конца 2023 года.
- Этот новый кроссовер Chery «ест» всего 1,3 литра на сотню, и продажи его уже начались в России – поставляется он к нам официально.
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Фото: Motor1.com
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Отзывы о Volkswagen T-Cross (1)
Достоинства:
Внешне красивый, внутри тоже отлично, я бы предложил двигатель 1,6 MPI и 6 АКПП(Asin) и будет отлетать как пирожки не хуже KIA Rio X-Line
Недостатки:
Пока не увидел, понятно что на рынок РФ может не поступить.
Комментарий:
Скорее бы вышел в комплектации которую я выше указал по движку и коробке передач