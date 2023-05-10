Обновленный VW T-Cross – все изменения

Кроссовер впервые попал в объектив без плотного камуфляжа.

Первые шпионские фотографии Volkswagen T-Cross появились в феврале этого года. Затем, в середине апреля, на дорогах испытывался еще один прототип кроссовера. Сегодня появились новые снимки – на них модель практически без камуфляжа.

При внимательном рассмотрении вы заметите, что передняя панель вокруг противотуманных фар имеет искусную маскировку. Из-за нее кажется, что перед нами нынешний T-Cross.

Однако у автомобиля явно новые фары. Также решетка радиатора стала больше и получила новый узор. Изменения коснулись и нижней части бампера.

Та же история и сзади. Частично задние фонари закрыты наклейками, что говорит о новой графике блоков. Панель, которая соединяет задние фонари, также может измениться. Слегка изменится и задний бампер.

Обновление коснется не только внешности. Есть перемены и в линейке моторов. Кроссовер по-прежнему будет оснащаться на выбор двумя бензиновыми моторами – литровым трехцилиндровым TSI и 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Но при этом 1,6-литровый турбодизельный двигатель устанавливать на автомобиль больше не будут.

Ожидается, что обновленный T-Cross появится в конце этого года и, возможно, поступит в продажу до конца 2023 года.

Этот новый кроссовер Chery «ест» всего 1,3 литра на сотню, и продажи его уже начались в России – поставляется он к нам официально.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Motor1.com