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Обновленный VW T-Cross – все изменения

Кроссовер впервые попал в объектив без плотного камуфляжа.

За РулемHyundai Exter – первые фото бюджетного кроссовера

Первые шпионские фотографии Volkswagen T-Cross появились в феврале этого года. Затем, в середине апреля, на дорогах испытывался еще один прототип кроссовера. Сегодня появились новые снимки – на них модель практически без камуфляжа.

При внимательном рассмотрении вы заметите, что передняя панель вокруг противотуманных фар имеет искусную маскировку. Из-за нее кажется, что перед нами нынешний T-Cross.

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Однако у автомобиля явно новые фары. Также решетка радиатора стала больше и получила новый узор. Изменения коснулись и нижней части бампера.

За Рулем

Та же история и сзади. Частично задние фонари закрыты наклейками, что говорит о новой графике блоков. Панель, которая соединяет задние фонари, также может измениться. Слегка изменится и задний бампер.

За РулемЕще один бюджетный кроссовер – теперь от Honda

Обновление коснется не только внешности. Есть перемены и в линейке моторов. Кроссовер по-прежнему будет оснащаться на выбор двумя бензиновыми моторами – литровым трехцилиндровым TSI и 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Но при этом 1,6-литровый турбодизельный двигатель устанавливать на автомобиль больше не будут.

Ожидается, что обновленный T-Cross появится в конце этого года и, возможно, поступит в продажу до конца 2023 года.

Фото: Motor1.com

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Volkswagen T-Cross (1)

За РулемБезымянный
Volkswagen T-Cross  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешне красивый, внутри тоже отлично, я бы предложил двигатель 1,6 MPI и 6 АКПП(Asin) и будет отлетать как пирожки не хуже KIA Rio X-Line

Недостатки:

Пока не увидел, понятно что на рынок РФ может не поступить.

Комментарий:

Скорее бы вышел в комплектации которую я выше указал по движку и коробке передач

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