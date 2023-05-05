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Еще один бюджетный кроссовер – теперь от Honda

Премьера должна состояться 6 июня, но в Сети уже появилась первая фотография новинки.

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Honda Elevate – новый городской кроссовер марки для развивающихся рынков. Сначала автомобиль будет продаваться в Индии, но постепенно начнет выходить и на другие рынки.

Honda по-прежнему ничего не рассказывает о новинке. Официальный тизер, опубликованный в социальных сетях, показывает лишь небольшую часть задней двери с надписью «Elevate».

Выбор имени необычен, учитывая тот факт, что большинство кроссоверов Honda используют трехбуквенные аббревиатуры – WR-V, HR-V, ZR-V и CR-V.

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Согласно слухам, длина Honda Elevate составляет от 4,2 до 4,3 м. То есть автомобиль будет длиннее индонезийского WR-V и немного короче, чем европейский HR-V.

Ходит также слух (его распространило издание RushLane), что новый кроссовер будет иметь немало общего с Honda City.

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Это означает, что Honda Elevate может получить 1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 121 л.с. и 145 Нм. Крутящий момент будет передаваться на передние колеса либо через шестиступенчатую механику, либо через вариатор. Позже может появиться и гибридная силовая установка.

Honda Elevate предстоит конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos, VW Taigun и Skoda Kushaq, а также с Suzuki Grand Vitara и Toyota Hyryder.

В продажу кроссовер Honda Elevate поступит в августе.

Фото: Honda

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За РулемКирилл Панов
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