Этот новый кроссовер Chery «ест» всего 1,3 литра на сотню
У дилеров Chery уже можно заказать новый кроссовер Tiggo 8 Pro e+. Это очень интересная версия автомобиля, и секрет кроется в уточнении «е+».
Покупая машину, владелец также получит зарядную станцию для аккумулятора автомобиля с сертификатом на ее установку – специалисты смонтируют ее в месте, которое укажет владелец Chery Tiggo 8 Pro e+.
Платформа, на которой построен Chery Tiggo 8 Pro e+, разрабатывалась совместно с инженерами Jaguar Land Rover, а называется она T1X.
Конструкция предусматривает установку батареи гибридной установки кроссовера под полом. За счет этого автомобиль становится устойчивее в виражах. Кроме того, благодаря такому решению не страдает вместительность салона и багажника машины.
Даже в семиместном варианте с разложенным третьим рядом сидений объем багажника Chery Tiggo 8 Pro e+ достигает почти 200 литров. В пятиместной же версии объем багажника составляет почти 900 литров. Если сложить все сиденья, кроме передних, объем пространства для перевозки грузов расширяется до 1930 литров.
Длина Chery Tiggo 8 Pro e+ составляет 4722 мм, а ширина и высота – 1860 и 1705 мм соответственно. Колесная база достигает 2710 мм.
Что касается гибридной силовой установки, то в ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Суммарная мощность – 235 л.с.
Есть 9 режимов движения, включая те, которые предусматривают рекуперацию – зарядку батареи при торможении. Режимы выбираются электроникой автомобиля автоматически – все для того, чтобы увеличить запас хода и снизить расход топлива.
В результате заряженной батареи и полного бака кроссоверу хватит на 1000 км пути. В ряде случаев расход топлива может составлять 1,3 литра на 100 км пути и даже меньше.
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Фото: Chery
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