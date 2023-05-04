Этот новый кроссовер Chery «ест» всего 1,3 литра на сотню

И продажи его уже начались в России – поставляется он к нам официально.

У дилеров Chery уже можно заказать новый кроссовер Tiggo 8 Pro e+. Это очень интересная версия автомобиля, и секрет кроется в уточнении «е+».

Покупая машину, владелец также получит зарядную станцию для аккумулятора автомобиля с сертификатом на ее установку – специалисты смонтируют ее в месте, которое укажет владелец Chery Tiggo 8 Pro e+.

Платформа, на которой построен Chery Tiggo 8 Pro e+, разрабатывалась совместно с инженерами Jaguar Land Rover, а называется она T1X.

Конструкция предусматривает установку батареи гибридной установки кроссовера под полом. За счет этого автомобиль становится устойчивее в виражах. Кроме того, благодаря такому решению не страдает вместительность салона и багажника машины.

Даже в семиместном варианте с разложенным третьим рядом сидений объем багажника Chery Tiggo 8 Pro e+ достигает почти 200 литров. В пятиместной же версии объем багажника составляет почти 900 литров. Если сложить все сиденья, кроме передних, объем пространства для перевозки грузов расширяется до 1930 литров.

Длина Chery Tiggo 8 Pro e+ составляет 4722 мм, а ширина и высота – 1860 и 1705 мм соответственно. Колесная база достигает 2710 мм.

Что касается гибридной силовой установки, то в ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Суммарная мощность – 235 л.с.

Есть 9 режимов движения, включая те, которые предусматривают рекуперацию – зарядку батареи при торможении. Режимы выбираются электроникой автомобиля автоматически – все для того, чтобы увеличить запас хода и снизить расход топлива.

В результате заряженной батареи и полного бака кроссоверу хватит на 1000 км пути. В ряде случаев расход топлива может составлять 1,3 литра на 100 км пути и даже меньше.

Фото: Chery