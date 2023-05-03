Назван топ-10 машин с лучшими интерьерами в мире

В него попали не только модели премиальных марок, но и автомобили Kia, Hyundai, Toyota…

Ежегодно Ward's Autos публикует рейтинг 10 лучших интерьеров. Внимание при отборе уделяется качеству салона и его удобству. В этом году в список впервые в истории вошли шесть электромобилей, что не удивительно – часто у них весьма инновационный дизайн и богатое оснащение.

Впечатляет, скорее, то, что в список 10 лучших интерьеров от Ward вошли не только такие автомобили, как Lucid Air, BMW iX и Mercedes-Benz EQS. В нем также есть такие автомобили, как Kia Sportage Hybrid и EV6, а также пикапы Rivian R1T и Toyota Tundra.

Lucid Air

Многие из этих машин имеют салоны с атмосферной подсветкой, экранами с высоким разрешением, уникальные селекторы коробок передач и такие функции, как электроприводы дверей, например.

BMW iX Mercedes-Benz EQS Kia Sportage Hybrid

Но не только гибриды и электромобили вошли в десятку машин с лучшими салонами. Есть в нем и машины с двигателями внутреннего сгорания, такие как Range Rover, Jeep Wagoneer L и Hyundai Palisade.

Kia EV6 Rivian R1T Toyota Tundra

Все эти кроссоверы имеют салоны, отделанные качественной кожей и дорогими материалами. Кроме того, эти автомобили просторны и рассчитаны на 6-7 пассажиров, каждому из которых достается комфортное место, независимо от того, на первом ряду он сидит или на третьем.

Range Rover Jeep Wagoneer L Hyundai Palisade

Еще одна интересная тенденция – 9 из 10 автомобилей оказались кроссоверами, внедорожниками и пикапами. Только Lucid Air – это традиционный седан.

Фото: компании-производители