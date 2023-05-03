В США перестали ремонтировать и обслуживать машины

69 процентам американских автовладельцев не на что это делать.

Большинство американцев не могут позволить себе ремонт или обслуживание автомобиля стоимостью 1000 долларов и более (80,5 тысячи рублей) при средней зарплате в США в 2023 году около 4810 долларов в месяц (387 тысяч рублей).

Более того, 69% американских водителей признают, что откладывают техническое обслуживание своих автомобилей из-за высокой стоимости работ и расходников.

Как пишут местные СМИ, «американские водители очень близки к своему финансовому пределу. Новое исследование показывает, что 58% владельцев транспортных средств не могут позволить себе неожиданный счет за ремонт в размере более 1000 долларов, а значительная часть населения откладывает важное техническое обслуживание».

Опрос, проведенный Financial Buzz, показал, что 33% водителей не могут позволить себе даже ремонт и обслуживание стоимостью более 500 долларов.

Откладываются даже столь необходимые процедуры, как замена моторного масла и жидкостей, игнорируются странные шумы в двигателе, проблемы с тормозами, лысые шины и так далее.

При этом большинство американцев недооценивают стоимость более серьезного ремонта автомобиля. Например, участники опроса предполагали, что замена коробки передач стоит 2000 долларов (161 тысяча рублей). На самом деле это стоит в США от 4000 до 7000 долларов (322-564 тысячи рублей).

Еще 53% владельцев недооценили стоимость замены двигателя. Они предполагали, что это стоит 3500 долларов (282 тысячи рублей), но на самом деле это обходится сегодня в сумму от 4000 до 10 000 долларов (322-805 тысяч рублей). Даже замена тормозных колодок, которая, по мнению опрошенных, должна обойтись в 300 долларов (24 тысячи рублей), стоит сегодня 800 долларов (64 тысячи рублей).

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Фото: Alexander Jawfox / Unsplash

Источник: Financebuzz.com