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Создан первый в мире летающий скейт-парк – видео

Вы, вероятно, не удивитесь, узнав, что это первая в мире попытка выполнить подобный трюк.

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Оказывается, поднять скейт-парк в воздух на высоту более 610 метров довольно сложно. Поэтому, когда шотландский гонщик BMX Крисс Кайл захотел выполнить такой трюк, он обратился к экспертам команды Red Bull F1.

Надо было создать скейт-парк, который был бы достаточно легким, чтобы его мог поднять воздушный шар, а Кайл бы мог кататься на своем велосипеде BMX во время полета. Была разработана чаша из углеродного волокна (карбона) с особой аэродинамикой, чтобы не раскачиваться из-за порывов ветра.

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Но чаша скейт-парка все равно весила много – 1,7 тонны. Следовательно, для трюка надо было создать один из самых больших в мире воздушных шаров.

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Эту задачу поручили компании Cameroon Balloons, которая сделала шар, превышающий размеры обычных шаров в шесть раз.

И все получилось. На снятых кадрах вы можете увидеть результат: огромный воздушный шар, чашу BMX и Кайла, совершающего прыжки на своем велосипеде. При этом Кайл ужасно боится высоты, а проект стал важным шагом на пути к преодолению этого страха.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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